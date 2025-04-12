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Трамп прокомментировал торговую эскалацию с Китаем - РИА Новости, 12.04.2025
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03:05 12.04.2025 (обновлено: 04:09 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/tramp-2010835374.html
Трамп прокомментировал торговую эскалацию с Китаем
Трамп прокомментировал торговую эскалацию с Китаем - РИА Новости, 12.04.2025
Трамп прокомментировал торговую эскалацию с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговая эскалация с Китаем выльется в позитивную договоренность. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T03:05:00+03:00
2025-04-12T04:09:00+03:00
китай
сша
в мире
дональд трамп
си цзиньпин
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что торговая эскалация с Китаем выльется в позитивную договоренность."Я думаю, из этого выйдет что-то позитивное", - сказал журналистам американский лидер.По словам Трампа, он всегда находил общий язык с лидером КНР Си Цзиньпином."Мы в хорошей позиции", - подчеркнул Трамп, добавив, что США контактирует "со многими странами".Пошлины в адрес Китая сохраняются на уровне 145%, заявил ранее Белый дом. Посольство КНР в Вашингтоне заявило РИА Новости о торговых подходах администрации США, что Пекин будет вести переговоры только на равных и взаимно уважительно, призывает отказаться от угроз и экономического давления, подчеркнув, что "в торговых войнах не будет победителей". Белый дом настаивает, что нельзя оценивать действия Вашингтона такими категориями.
https://ria.ru/20250412/kitaj-2010833855.html
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китай, сша, в мире, дональд трамп, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт
Китай, США, В мире, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп прокомментировал торговую эскалацию с Китаем

Трамп думает, что из торговой эскалации с Китаем выйдет что-то позитивное

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Белом доме
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Белом доме - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Белом доме. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что торговая эскалация с Китаем выльется в позитивную договоренность.
"Я думаю, из этого выйдет что-то позитивное", - сказал журналистам американский лидер.
Станция зарядки электромобилей возле дилерского центра Tesla в Пекине, Китай. 9 апреля 2025 года - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Китай увеличил пошлины на импорт из США до 125 процентов
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По словам Трампа, он всегда находил общий язык с лидером КНР Си Цзиньпином.
"Мы в хорошей позиции", - подчеркнул Трамп, добавив, что США контактирует "со многими странами".
Пошлины в адрес Китая сохраняются на уровне 145%, заявил ранее Белый дом. Посольство КНР в Вашингтоне заявило РИА Новости о торговых подходах администрации США, что Пекин будет вести переговоры только на равных и взаимно уважительно, призывает отказаться от угроз и экономического давления, подчеркнув, что "в торговых войнах не будет победителей". Белый дом настаивает, что нельзя оценивать действия Вашингтона такими категориями.
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КитайСШАВ миреДональд ТрампСи ЦзиньпинВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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