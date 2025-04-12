https://ria.ru/20250412/tramp-2010835374.html
Трамп прокомментировал торговую эскалацию с Китаем
Трамп прокомментировал торговую эскалацию с Китаем - РИА Новости, 12.04.2025
Трамп прокомментировал торговую эскалацию с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговая эскалация с Китаем выльется в позитивную договоренность. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T03:05:00+03:00
2025-04-12T03:05:00+03:00
2025-04-12T04:09:00+03:00
китай
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введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что торговая эскалация с Китаем выльется в позитивную договоренность."Я думаю, из этого выйдет что-то позитивное", - сказал журналистам американский лидер.По словам Трампа, он всегда находил общий язык с лидером КНР Си Цзиньпином."Мы в хорошей позиции", - подчеркнул Трамп, добавив, что США контактирует "со многими странами".Пошлины в адрес Китая сохраняются на уровне 145%, заявил ранее Белый дом. Посольство КНР в Вашингтоне заявило РИА Новости о торговых подходах администрации США, что Пекин будет вести переговоры только на равных и взаимно уважительно, призывает отказаться от угроз и экономического давления, подчеркнув, что "в торговых войнах не будет победителей". Белый дом настаивает, что нельзя оценивать действия Вашингтона такими категориями.
https://ria.ru/20250412/kitaj-2010833855.html
https://ria.ru/20250411/kitaj-2010805087.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, в мире, дональд трамп, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт
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Трамп прокомментировал торговую эскалацию с Китаем
Трамп думает, что из торговой эскалации с Китаем выйдет что-то позитивное