https://ria.ru/20250412/tramp-2010835374.html

Трамп прокомментировал торговую эскалацию с Китаем

Трамп прокомментировал торговую эскалацию с Китаем - РИА Новости, 12.04.2025

Трамп прокомментировал торговую эскалацию с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что торговая эскалация с Китаем выльется в позитивную договоренность. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T03:05:00+03:00

2025-04-12T03:05:00+03:00

2025-04-12T04:09:00+03:00

китай

сша

в мире

дональд трамп

си цзиньпин

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010416561_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a46875c326b587539d27ecc986eb5010.jpg

ВАШИНГТОН, 12 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что торговая эскалация с Китаем выльется в позитивную договоренность."Я думаю, из этого выйдет что-то позитивное", - сказал журналистам американский лидер.По словам Трампа, он всегда находил общий язык с лидером КНР Си Цзиньпином."Мы в хорошей позиции", - подчеркнул Трамп, добавив, что США контактирует "со многими странами".Пошлины в адрес Китая сохраняются на уровне 145%, заявил ранее Белый дом. Посольство КНР в Вашингтоне заявило РИА Новости о торговых подходах администрации США, что Пекин будет вести переговоры только на равных и взаимно уважительно, призывает отказаться от угроз и экономического давления, подчеркнув, что "в торговых войнах не будет победителей". Белый дом настаивает, что нельзя оценивать действия Вашингтона такими категориями.

https://ria.ru/20250412/kitaj-2010833855.html

https://ria.ru/20250411/kitaj-2010805087.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, сша, в мире, дональд трамп, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт