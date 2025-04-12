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В Киеве раскрыли, какой сигнал США послали Зеленскому - РИА Новости, 12.04.2025
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15:49 12.04.2025 (обновлено: 16:02 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/ssha-2010891619.html
В Киеве раскрыли, какой сигнал США послали Зеленскому
В Киеве раскрыли, какой сигнал США послали Зеленскому - РИА Новости, 12.04.2025
В Киеве раскрыли, какой сигнал США послали Зеленскому
Смена посла США на Украине свидетельствует об изменении политики Вашингтона в отношении страны и нежелании поддерживать дальнейшее сотрудничество с Владимиром... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T15:49:00+03:00
2025-04-12T16:02:00+03:00
в мире
украина
владимир зеленский
бриджит бринк
александр дубинский
сша
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Смена посла США на Украине свидетельствует об изменении политики Вашингтона в отношении страны и нежелании поддерживать дальнейшее сотрудничество с Владимиром Зеленским, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Новый посол США на Украине — это перезагрузка отношений в принципе. И еще один сигнал, что на Зеленского не ставят, иначе бы оставили Бринк. &lt;…&gt; Новый человек нужен для того, чтобы реализовывать новую политику", — говорится в публикации.В четверг официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс сообщила, что посол США на Украине Бриджит Бринк возвращается домой.До этого американские СМИ передавали, что дипломат планирует подать в отставку из-за "необычного сочетания личных и политических проблем", в том числе на фоне недавних увольнений в Агентстве США по международному развитию (USAID).По информации Financial Times, Бринк уходит в отставку из-за разногласий с Белым домом и главой киевского режима. Источники газеты уточнили, что глава дипмиссии подверглась растущему давлению со стороны высокопоставленных лиц в администрации Трампа, которые поставили под сомнение ее готовность поддержать их стратегию в отношении Украины.
https://ria.ru/20250412/kellog-2010886427.html
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в мире, украина, владимир зеленский, бриджит бринк, александр дубинский, сша
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Бриджит Бринк, Александр Дубинский, США
В Киеве раскрыли, какой сигнал США послали Зеленскому

Дубинский: отставка Бринк говорит о нежелании США сотрудничать с Зеленским

© AP Photo / Aurelien MorissardВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Смена посла США на Украине свидетельствует об изменении политики Вашингтона в отношении страны и нежелании поддерживать дальнейшее сотрудничество с Владимиром Зеленским, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Новый посол США на Украине — это перезагрузка отношений в принципе. И еще один сигнал, что на Зеленского не ставят, иначе бы оставили Бринк. <…> Новый человек нужен для того, чтобы реализовывать новую политику", — говорится в публикации.
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В четверг официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс сообщила, что посол США на Украине Бриджит Бринк возвращается домой.
До этого американские СМИ передавали, что дипломат планирует подать в отставку из-за "необычного сочетания личных и политических проблем", в том числе на фоне недавних увольнений в Агентстве США по международному развитию (USAID).
По информации Financial Times, Бринк уходит в отставку из-за разногласий с Белым домом и главой киевского режима. Источники газеты уточнили, что глава дипмиссии подверглась растущему давлению со стороны высокопоставленных лиц в администрации Трампа, которые поставили под сомнение ее готовность поддержать их стратегию в отношении Украины.
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В миреУкраинаВладимир ЗеленскийБриджит БринкАлександр ДубинскийСША
 
 
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