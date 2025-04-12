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В РАН назвали сроки запуска аппарата "Бион-М" №2
В РАН назвали сроки запуска аппарата "Бион-М" №2 - РИА Новости, 12.04.2025
В РАН назвали сроки запуска аппарата "Бион-М" №2
Запуск на орбиту исследовательского аппарата "Бион-М" №2 с микроорганизмами состоится в период с июля по сентябрь 2025 года, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T22:50:00+03:00
2025-04-12T22:50:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Запуск на орбиту исследовательского аппарата "Бион-М" №2 с микроорганизмами состоится в период с июля по сентябрь 2025 года, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент РАН Сергей Чернышёв. "Пуск должен состояться в период с июля по сентябрь текущего года", - сказал Чернышёв. Он уточнил, что сейчас идёт тщательная проверка с многократным тестированием всех систем этого сложного комплекса. Изменения даты пуска возможны, пока это не критично, подчеркнул Чернышёв. По его словам, в спутнике на живых существах будут изучены некоторые аспекты воздействия условий полярной орбиты, близких к условиям дальнего космоса. Полученная информация станет ценным вкладом в изучение человека в условиях, приближенных к условиям дальнего космоса, рассказал вице-президент РАН. "Бион" - серия отечественных космических аппаратов для проведения биологических исследований. 11 спутников были запущены в 1973-1996 годах, в 2013 году состоялся полёт модернизированного "Биона-М". Несколько раз переносившийся полёт второго такого аппарата ожидается в 2025 году. Он будет запущен на высокоширотную орбиту, на которой в будущем будет построена РОС. Разработкой "Бионов" занимается Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. Сами аппараты создаются в самарском Ракетно-космическом центре (РКЦ) "Прогресс". Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
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космос - риа наука, российская академия наук, институт медико-биологических проблем ран, день космонавтики — 2025, россия
Наука, Космос - РИА Наука, Российская академия наук, Институт медико-биологических проблем РАН, День космонавтики — 2025, Россия
В РАН назвали сроки запуска аппарата "Бион-М" №2
Аппарат "Бион-М" №2 с микроорганизмами запустят с июля по сентябрь 2025 года