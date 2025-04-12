https://ria.ru/20250412/sozvezdie-2010939975.html
В Сириусе объявили победителя XII Всероссийского конкурса "Созвездие"
В Сириусе объявили победителя XII Всероссийского конкурса "Созвездие" - РИА Новости, 12.04.2025
В Сириусе объявили победителя XII Всероссийского конкурса "Созвездие"
Итоги VII Всероссийского конкурса молодых музыкантов "Созвездие", проходящего на федеральной территории "Сириус", подведены по результатам трех туров и... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T22:16:00+03:00
2025-04-12T22:16:00+03:00
2025-04-12T22:16:00+03:00
россия
санкт-петербург
сергей ролдугин
федеральная территория "сириус"
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СИРИУС, 12 апр - РИА Новости. Итоги VII Всероссийского конкурса молодых музыкантов "Созвездие", проходящего на федеральной территории "Сириус", подведены по результатам трех туров и гала-концерта, передает корреспондент РИА Новости. "Жюри пришло к единогласному решению, гран-при конкурса стал Михаил Пироженко", - объявил председатель жюри конкурса, народный артист России, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин. Михаилу всего 15 лет, он обучается в средней специальной музыкальной школе Санкт‑Петербургской государственной консерватории имени Римского‑Корсакова. Из 900 кандидатов до финального этапа VII Всероссийского конкурса "Созвездие" дошли 14 финалистов в возрасте 13-17 лет – участники образовательных программ "Сириуса" в разные годы. На протяжении недели они показывали свои навыки в трёх очных турах. Лучшие музыканты страны оценивали техническое мастерство, артистизм и выразительность исполнения. Финальный гала-концерт прошел в сопровождении Симфонического оркестра Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Накануне концерта у каждого финалиста "Созвездия" была только одна 30-минутная репетиция с коллективом капеллы.
https://ria.ru/20250411/biblioteka-2010640681.html
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россия, санкт-петербург, сергей ролдугин, федеральная территория "сириус"
Россия, Санкт-Петербург, Сергей Ролдугин, Федеральная территория "Сириус"
В Сириусе объявили победителя XII Всероссийского конкурса "Созвездие"
Победителем XII Всероссийского конкурса "Созвездие" в Сириусе стал Пироженко