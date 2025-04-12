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Сомалиленд хочет получить от Трампа признание, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2025
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22:19 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/somalilend-2010940353.html
Сомалиленд хочет получить от Трампа признание, пишут СМИ
Сомалиленд хочет получить от Трампа признание, пишут СМИ - РИА Новости, 12.04.2025
Сомалиленд хочет получить от Трампа признание, пишут СМИ
Непризнанная республика Сомалиленд хочет добиться от президента США Дональда Трампа признания, в обмен на которое Штаты смогут арендовать порт и... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T22:19:00+03:00
2025-04-12T22:19:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Непризнанная республика Сомалиленд хочет добиться от президента США Дональда Трампа признания, в обмен на которое Штаты смогут арендовать порт и взлетно-посадочную полосу, находящиеся под её контролем, сообщает американская газета New York Times. Издание Semafor ранее сообщило, что власти Сомали предложили США контроль над портами и авиабазами, расположенными на территории, контролируемой непризнанными республиками Сомалиленд и Пунтленд, чтобы предотвратить их признание Вашингтоном. "Теперь она (непризнанная республика Сомалиленд - ред.) хочет заключить сделку с президентом Трампом, в рамках которой США арендовали бы порт и взлетно-посадочную полосу в обмен на долгожданный статус государства", - говорится в публикации издания. Согласно New York Times, речь идет о порте города Бербера на Красном море, а также о взлетно-посадочной полосе в Международном аэропорту Бербера, которая была построена СССР в середине 1970-х годов и является одной из самых длинных в Африке (около 4,1 километра). Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника сообщало, что США обсуждают с непризнанной республикой Сомалиленд, что она может предложить Штатам в обмен на ее признание, в частности, ее власти могли бы согласиться принять жителей сектора Газа. Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, которую международное сообщество считает частью Федеративной Республики Сомали, а в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
https://ria.ru/20241119/tramp-1984720427.html
https://ria.ru/20241211/somalilend-1988524971.html
https://ria.ru/20250202/nyt-1996851390.html
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в мире, сомалиленд, сша, сомали, дональд трамп
В мире, Сомалиленд, США, Сомали, Дональд Трамп
Сомалиленд хочет получить от Трампа признание, пишут СМИ

NYT: Сомалиленд хочет добиться от Трампа признания в обмен на аренду порта

© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Непризнанная республика Сомалиленд хочет добиться от президента США Дональда Трампа признания, в обмен на которое Штаты смогут арендовать порт и взлетно-посадочную полосу, находящиеся под её контролем, сообщает американская газета New York Times.
Издание Semafor ранее сообщило, что власти Сомали предложили США контроль над портами и авиабазами, расположенными на территории, контролируемой непризнанными республиками Сомалиленд и Пунтленд, чтобы предотвратить их признание Вашингтоном.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Трамп может признать Сомалиленд государством, пишет Independent
19 ноября 2024, 23:52
«
"Теперь она (непризнанная республика Сомалиленд - ред.) хочет заключить сделку с президентом Трампом, в рамках которой США арендовали бы порт и взлетно-посадочную полосу в обмен на долгожданный статус государства", - говорится в публикации издания.
Согласно New York Times, речь идет о порте города Бербера на Красном море, а также о взлетно-посадочной полосе в Международном аэропорту Бербера, которая была построена СССР в середине 1970-х годов и является одной из самых длинных в Африке (около 4,1 километра).
Виза Сомалиленда - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Признание США Сомалиленда позволит следить за оружием, пишет портал Semafor
11 декабря 2024, 01:36
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника сообщало, что США обсуждают с непризнанной республикой Сомалиленд, что она может предложить Штатам в обмен на ее признание, в частности, ее власти могли бы согласиться принять жителей сектора Газа.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, которую международное сообщество считает частью Федеративной Республики Сомали, а в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.
Американский истребитель FA18 - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
СМИ: авиаудары в Сомали стали первой крупной операцией США при Трампе
2 февраля, 02:16
 
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