Сомалиленд хочет получить от Трампа признание, пишут СМИ
NYT: Сомалиленд хочет добиться от Трампа признания в обмен на аренду порта
© AP Photo / PoolПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Pool
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Непризнанная республика Сомалиленд хочет добиться от президента США Дональда Трампа признания, в обмен на которое Штаты смогут арендовать порт и взлетно-посадочную полосу, находящиеся под её контролем, сообщает американская газета New York Times.
Издание Semafor ранее сообщило, что власти Сомали предложили США контроль над портами и авиабазами, расположенными на территории, контролируемой непризнанными республиками Сомалиленд и Пунтленд, чтобы предотвратить их признание Вашингтоном.
Трамп может признать Сомалиленд государством, пишет Independent
19 ноября 2024, 23:52
«
"Теперь она (непризнанная республика Сомалиленд - ред.) хочет заключить сделку с президентом Трампом, в рамках которой США арендовали бы порт и взлетно-посадочную полосу в обмен на долгожданный статус государства", - говорится в публикации издания.
Согласно New York Times, речь идет о порте города Бербера на Красном море, а также о взлетно-посадочной полосе в Международном аэропорту Бербера, которая была построена СССР в середине 1970-х годов и является одной из самых длинных в Африке (около 4,1 километра).
Признание США Сомалиленда позволит следить за оружием, пишет портал Semafor
11 декабря 2024, 01:36
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на американского чиновника сообщало, что США обсуждают с непризнанной республикой Сомалиленд, что она может предложить Штатам в обмен на ее признание, в частности, ее власти могли бы согласиться принять жителей сектора Газа.
Сомали перестало существовать как единое государство в 1991 году с падением диктаторского режима Сиада Барре. Единственной законной властью в стране международное сообщество признает федеральное правительство, которое контролирует столичный город Могадишо и ряд других районов. Остальные части Сомали находятся под контролем непризнанных государственных образований или являются самоуправляемыми территориями. В частности, в северной части страны расположена непризнанная Республика Сомалиленд, которую международное сообщество считает частью Федеративной Республики Сомали, а в восточной - регион Пунтленд, который заявил об автономии в 1998 году.