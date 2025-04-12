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Армения предложила Азербайджану начать консультации по мирному соглашению - РИА Новости, 12.04.2025
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12:35 12.04.2025 (обновлено: 13:18 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/soglashenie-2010871487.html
Армения предложила Азербайджану начать консультации по мирному соглашению
Армения предложила Азербайджану начать консультации по мирному соглашению - РИА Новости, 12.04.2025
Армения предложила Азербайджану начать консультации по мирному соглашению
Ереван предлагает начать консультации по поводу места и времени подписания мирного соглашения с Баку, заявил в субботу глава МИД Армении Арарат Мирзоян. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T12:35:00+03:00
2025-04-12T13:18:00+03:00
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Ереван предлагает начать консультации по поводу места и времени подписания мирного соглашения с Баку, заявил в субботу глава МИД Армении Арарат Мирзоян."Мы предлагаем немедленно начать консультации, чтобы определить место и время для подписания мирного соглашения", - сказал Мирзоян на панельной сессии Анталийского дипломатического форума.По словам министра, "копаться в прошлом" неконструктивно, лучше "сосредоточиться на настоящем"."Не думаю, что будет конструктивным для поиска решений копаться в прошлом. Я бы предпочел сосредоточиться на настоящем, ибо если мы будем концентрироваться на прошлом, проблемах истории, начнем обсуждать, чья территория кому принадлежала 100 лет назад, кто убил больше представителей другого народа, то мы придем к новому конфликту", - отметил Мирзоян.Двадцатого февраля 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратилась в Верховный Совет СССР с просьбой о передаче НКАО в состав Армянской ССР. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами.В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в НКАО в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора.В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20250410/simonyan-2010578714.html
https://ria.ru/20250331/azerbajdzhan-2008345242.html
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в мире, армения, азербайджан, ереван
В мире, Армения, Азербайджан, Ереван
Армения предложила Азербайджану начать консультации по мирному соглашению

Ереван предложил Баку начать консультации по месту подписания мирного соглашения

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ереван. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Ереван предлагает начать консультации по поводу места и времени подписания мирного соглашения с Баку, заявил в субботу глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
"Мы предлагаем немедленно начать консультации, чтобы определить место и время для подписания мирного соглашения", - сказал Мирзоян на панельной сессии Анталийского дипломатического форума.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Симоньян выступила с предупреждением для Армении
10 апреля, 20:40
По словам министра, "копаться в прошлом" неконструктивно, лучше "сосредоточиться на настоящем".
"Не думаю, что будет конструктивным для поиска решений копаться в прошлом. Я бы предпочел сосредоточиться на настоящем, ибо если мы будем концентрироваться на прошлом, проблемах истории, начнем обсуждать, чья территория кому принадлежала 100 лет назад, кто убил больше представителей другого народа, то мы придем к новому конфликту", - отметил Мирзоян.
Двадцатого февраля 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратилась в Верховный Совет СССР с просьбой о передаче НКАО в состав Армянской ССР. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами.
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Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе
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В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в НКАО в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора.
В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года.
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В миреАрменияАзербайджанЕреван
 
 
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