https://ria.ru/20250412/skhvatka-2010783494.html

Схватка цивилизаций: цену мира определит наша победа

Схватка цивилизаций: цену мира определит наша победа - РИА Новости, 12.04.2025

Схватка цивилизаций: цену мира определит наша победа

Глобалисты пока не выбросили белый флаг. Они продолжают убивать. Девять погибших от рук террористов-вэсэушников мирных жителей курской Махновки. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T08:00:00+03:00

2025-04-12T08:00:00+03:00

2025-04-12T08:05:00+03:00

аналитика

украина

ссср

русское поречное

русофобия

нато

европа

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010799113_0:57:1823:1083_1920x0_80_0_0_968159092238028e0eb0485822ce7d04.png

Глобалисты пока не выбросили белый флаг. Они продолжают убивать. Девять погибших от рук террористов-вэсэушников мирных жителей курской Махновки.Мы никогда не узнаем, почему эти девять человек, мужчины и женщины, не ушли. Не сорвались с родных мест. Скорее всего, потому, что русским очень тяжело расставаться с домом и с землей. Таков наш характер.Следствие открыто, и сомнений нет, что виновных в совершении военных преступлений в отношении русских на исторической земле Большой России, установят. Найдут. И накажут соответственно тяжести совершенных деяний.Незадолго до трагедии в Махновке мы узнали о другом массовом убийстве — и вновь русских мирных жителей — в Русском Поречном, то же на Курщине.Двадцать два человека. Поровну мужчин и женщин. Издевательства, садизм, насилие и расстрелы. Иначе сегодня вэсэушники не воюют, и иных приказов они не получают.Эта кровь льется в момент, когда "коалиция желающих" (три десятка стран), а еще "группа "Рамштайн" по поддержке Украины" (полсотни участников), еэсовские (27 стран), натовские (32 страны) — эти персонажи, пораженные коллективной русофобией, собираются в разных конфигурациях, в разных столицах, чтобы "помочь Украине получить сильные переговорные позиции в будущих дискуссиях с Россией". Длинная фраза не должна вводить никого в заблуждение: словеса означают — "сделать так, чтобы еще больше русских было уничтожено".Мы, контактирующие с ними — так или иначе, — разумеется, об этом знаем. И об этом помним при любом обмене мнениями по любой — гипотетической пока еще — переговорной позиции.Глобалисты, потерявшие полностью берега после краха СССР (в развале державы их участие отрицать сегодня глупо), решили, что они нас "победили в холодной войне".Этот тезис был удобен и своей пустотой, и отсутствием необходимости его доказывать. Военный конфликт любой, и даже нулевой, степени нагрева завершается подписанием акта о капитуляции. С условиями или без. Но никто сегодня в здравом уме и трезвой памяти документа той эпохи не приведет, да и цитировать не будет. Потому что его просто не существует. Точка.Все дальнейшие парадигмы, которые строились глобалистами устно, письменно, кулуарно, публично, как угодно, за точку отсчета в своих умозаключениях принимали презумпцию нашего "поражения". Которого никогда на самом-то деле не было.Мы не сдали ничего.Мы не сдали ни нашу государственность, ни наш суверенитет. Да, за первое и за второе пришлось бороться. В том числе и тактическими уступками-приемами, чтобы в итоге выиграть стратегически. Нам не смогли навязать ни чуждую идеологию, ни посторонние и безразличные нам ценности. Хотя желающих (в ассортименте) помахать кружевными трусиками (в еще большем ассортименте) — и за многие сотни миллионов долларов/евро — было более чем достаточно.Мы сумели объяснить другим и объясниться с самими собой, что свобода — это когда существуют жесткие самоограничения, как жить, что говорить и делать. И регулируется свобода не только законами, но и внутренними принципами.В Брюсселе вчера сидела "коалиция желающих", которая пока еще хочет скрестить гадюку со "стальным дикобразом", чтобы на нас наброситься, уже не используя вэсэушников-субподрядчиков.В других столицах биржевые спекулянты качают торговые площадки — чтобы, например, снижением цен на нефть — нам досадить.Снижение, правда, пока наметилось у их виртуальных бумажек, называемых "капитализацией", там речь идет о цифрах размером с полтриллиона в любой резервной валюте.Россия сегодня и сейчас, когда "планетарные рынки" лихорадит от болячки под названием "волатильность", показывает масштаб текущей турбулентности. Если есть крепкий государственный фундамент, политика последовательна, общество едино, финансы обеспечены производственными мощностями, то колебания практически незаметны.Но перечисляя все эти результаты, нужно помнить, что далось нам это не только потом и трудом. Но и кровью, и жизнями. И что сражение, то самое, что на поверхности выглядит биржевой суетой и прыгающими цифрами на дисплеях, идет далеко от полированных офисов торговых площадок.Оно там, в зоне СВО, в Донбассе. И в почти очищенном от террористов курском приграничье. И это не межумочное политологическое "столкновение цивилизаций". Это настоящая схватка. С теми, кто пытается нас уничтожить. И там не только качающие биржи спекулянты. Но и убийцы.Выстояв в экономической баталии и выиграв в поединке идеологий, нам предстоит добиться и их поражения в последнем бою. В схватке цивилизаций. С подписями и печатями под актом о полной капитуляции всех глобалистов-русофобов.

https://ria.ru/20250326/sudzha-2007148273.html

https://ria.ru/20250325/vsu-2007296442.html

https://ria.ru/20250331/medvedev-2008352607.html

https://ria.ru/20250331/rusofobiya-2008303496.html

https://ria.ru/20250210/putin-1998341973.html

https://ria.ru/20250408/nabiullina-2009963254.html

https://ria.ru/20250410/fts-2010541312.html

https://ria.ru/20250327/zelenskij-2007611093.html

украина

ссср

русское поречное

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, украина, ссср, русское поречное, русофобия, нато, европа, россия