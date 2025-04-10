https://ria.ru/20250410/makhnovka-2010483096.html
Девять жителей курского села Махновка погибли после обстрела ВСУ
Девять жителей курского села Махновка погибли после обстрела ВСУ - РИА Новости, 10.04.2025
Девять жителей курского села Махновка погибли после обстрела ВСУ
Девять жителей курского села Махновка погибли после обстрела ВСУ их домов, уже установлено, что одной женщине выстрелили в голову, заведено дело о теракте,... РИА Новости, 10.04.2025
2025-04-10T14:25:00+03:00
2025-04-10T14:25:00+03:00
2025-04-10T14:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010484720_2:86:1108:708_1920x0_80_0_0_cbda92394bde581b2a25fbea762db516.jpg
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Девять жителей курского села Махновка погибли после обстрела ВСУ их домов, уже установлено, что одной женщине выстрелили в голову, заведено дело о теракте, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Следователями Следственного комитета России в ходе расследования уголовного дела о террористическом акте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) при осмотре частного жилого сектора села Махновка Суджанского района Курской области в жилых домах и на прилегающей территории обнаружены тела девяти мирных жителей с признаками насильственной смерти", - сказала Петренко.Как установлено следствием, не позднее марта 2025 года украинские военнослужащие целенаправленно обстреляли жилые дома села Махновка Суджанского района Курской области. Вследствие совершенного преступления девять мирных жителей погибли. Также при осмотре жилых домов зафиксированы разрушения, свидетельствующие о применении украинскими вооруженными формированиями артиллерийского вооружения. Кроме этого, на шести телах обнаружены огнестрельные ранения, уже установлено, что одной из погибших является пожилая женщина, которой выстрелили в голову."Проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели", - добавила Петренко.Она отметила, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению.
https://ria.ru/20241101/vsu-1981265889.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010484720_164:0:1108:708_1920x0_80_0_0_dd280df9cafa0e8e0fcbe98dcd8f8b3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Девять жителей курского села Махновка погибли после обстрела ВСУ
СК РФ: девять жителей курского села Махновка погибли после обстрела ВСУ их домов
МОСКВА, 10 апр - РИА Новости. Девять жителей курского села Махновка погибли после обстрела ВСУ их домов, уже установлено, что одной женщине выстрелили в голову, заведено дело о теракте, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следователями Следственного комитета России
в ходе расследования уголовного дела о террористическом акте (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) при осмотре частного жилого сектора села Махновка Суджанского района Курской области
в жилых домах и на прилегающей территории обнаружены тела девяти мирных жителей с признаками насильственной смерти", - сказала Петренко
.
Как установлено следствием, не позднее марта 2025 года украинские военнослужащие целенаправленно обстреляли жилые дома села Махновка Суджанского района Курской области. Вследствие совершенного преступления девять мирных жителей погибли. Также при осмотре жилых домов зафиксированы разрушения, свидетельствующие о применении украинскими вооруженными формированиями артиллерийского вооружения. Кроме этого, на шести телах обнаружены огнестрельные ранения, уже установлено, что одной из погибших является пожилая женщина, которой выстрелили в голову.
"Проводятся следственные действия, направленные на опознание потерпевших, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели", - добавила Петренко.
Она отметила, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности представители вооруженных формирований Украины
, причастные к данному преступлению.