https://ria.ru/20250412/rubio-2010845444.html

Рубио сделал репост комментария с оценкой работы Уиткоффа

Рубио сделал репост комментария с оценкой работы Уиткоффа - РИА Новости, 12.04.2025

Рубио сделал репост комментария с оценкой работы Уиткоффа

Госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X сделал репост комментария американской политической активистки Лоры Лумер, выразившей восхищение работой спецпосланника РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T06:45:00+03:00

2025-04-12T06:45:00+03:00

2025-04-12T06:45:00+03:00

в мире

россия

сша

санкт-петербург

стив уиткофф

марко рубио

владимир путин

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X сделал репост комментария американской политической активистки Лоры Лумер, выразившей восхищение работой спецпосланника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. В своем комментарии в соцсети X Лумер подчеркнула, что Уиткофф сделал больше для продвижения переговоров, а также освобождению заложников, чем кто-либо из его критиков. "Люди любят атаковать Уиткоффа, но он сделал больше для продвижения переговоров о мире и освобождения заложников, чем любой из... его критиков-бюрократов", - написала Лумер, прикрепив фрагмент видео встречи Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Рубио сделал репост публикации Лумер в одном из своих профилей на соцсети X, поставив "100%". Уиткофф прилетел в Россию с деловым визитом утром в пятницу. Спецпосланник встретился с российским лидером в здании Президентской библиотеки. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования.

https://ria.ru/20250412/uitkoff-2010843005.html

https://ria.ru/20250411/putin-2010803223.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, санкт-петербург, стив уиткофф, марко рубио, владимир путин