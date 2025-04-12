https://ria.ru/20250412/rubio-2010845444.html
Рубио сделал репост комментария с оценкой работы Уиткоффа
Рубио сделал репост комментария с оценкой работы Уиткоффа - РИА Новости, 12.04.2025
Рубио сделал репост комментария с оценкой работы Уиткоффа
Госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X сделал репост комментария американской политической активистки Лоры Лумер, выразившей восхищение работой спецпосланника РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T06:45:00+03:00
2025-04-12T06:45:00+03:00
2025-04-12T06:45:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X сделал репост комментария американской политической активистки Лоры Лумер, выразившей восхищение работой спецпосланника президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стивена Уиткоффа. В своем комментарии в соцсети X Лумер подчеркнула, что Уиткофф сделал больше для продвижения переговоров, а также освобождению заложников, чем кто-либо из его критиков. "Люди любят атаковать Уиткоффа, но он сделал больше для продвижения переговоров о мире и освобождения заложников, чем любой из... его критиков-бюрократов", - написала Лумер, прикрепив фрагмент видео встречи Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. Рубио сделал репост публикации Лумер в одном из своих профилей на соцсети X, поставив "100%". Уиткофф прилетел в Россию с деловым визитом утром в пятницу. Спецпосланник встретился с российским лидером в здании Президентской библиотеки. Их переговоры длились 4,5 часа. Как сообщается на сайте Кремля, темой встречи Путина и Уиткоффа были аспекты украинского урегулирования.
https://ria.ru/20250412/uitkoff-2010843005.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, россия, сша, санкт-петербург, стив уиткофф, марко рубио, владимир путин
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Рубио сделал репост комментария с оценкой работы Уиткоффа
Рубио сделал репост комментария с положительной оценкой работы Уиткоффа