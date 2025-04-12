https://ria.ru/20250412/rosshij-2010869569.html

В РАН назвали главную задачу Российской орбитальной станции

В РАН назвали главную задачу Российской орбитальной станции - РИА Новости, 12.04.2025

В РАН назвали главную задачу Российской орбитальной станции

Главной задачей, которую будут решать экипажи будущей Российской орбитальной станции, станет исследование человека и возможностей организовать длительный... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T12:03:00+03:00

2025-04-12T12:03:00+03:00

2025-04-12T12:03:00+03:00

космос - риа наука

марс

земля

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563965231_0:78:3186:1870_1920x0_80_0_0_dcaed16cdb34b8a37dc50c7d917c558a.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Главной задачей, которую будут решать экипажи будущей Российской орбитальной станции, станет исследование человека и возможностей организовать длительный пилотируемый полет в дальнем космосе, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент РАН Сергей Чернышев. "Главная задача, конечно, исследование самого человека. Все-таки человек никогда не перестанет мечтать о выходе за пределы земного пространства, освоении новых планет, исследовании зарождения жизни в нашей Вселенной. А это потребует длительного пребывания человека в условиях с повышенной радиацией и длительной невесомости. Как это повлияет на человека, должно быть детально исследовано", - сказал Чернышев. Он уточнил, что полярная орбита станции позволит "максимально приблизиться именно к условиям дальнего космоса для освоения Марса или Луны". За счёт проводимых в таких условиях экспериментов, можно будет лучше понять, каким образом человек может в них функционировать, и как защитить его от вредных воздействий, например, радиации, влияния потоков заряженных частиц. По словам Чернышёва, его коллеги из секции медико-биологических исследований Научного совета РАН по космосу уже подготовили программу проведения научных исследований на отдельном медико-биологическом модуле, который мог бы появиться в составе РОС. Кроме того, исследования на полярной орбите дадут возможность лучше понимать вопросы гелиогеофизики (то есть взаимодействия Солнца и Земли), прогнозировать солнечную активность и магнитные бури.

https://ria.ru/20250412/kosmos-2010838972.html

https://ria.ru/20250411/kosmos-2010605079.html

марс

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, марс, земля, российская академия наук