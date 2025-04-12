В РАН назвали главную задачу Российской орбитальной станции
Чернышев: РОС будет проводить исследования человека для полетов в дальний космос
© Depositphotos.com / dynamicfotoПланета Земля
© Depositphotos.com / dynamicfoto
Планета Земля. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Главной задачей, которую будут решать экипажи будущей Российской орбитальной станции, станет исследование человека и возможностей организовать длительный пилотируемый полет в дальнем космосе, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент РАН Сергей Чернышев.
"Главная задача, конечно, исследование самого человека. Все-таки человек никогда не перестанет мечтать о выходе за пределы земного пространства, освоении новых планет, исследовании зарождения жизни в нашей Вселенной. А это потребует длительного пребывания человека в условиях с повышенной радиацией и длительной невесомости. Как это повлияет на человека, должно быть детально исследовано", - сказал Чернышев.
Он уточнил, что полярная орбита станции позволит "максимально приблизиться именно к условиям дальнего космоса для освоения Марса или Луны". За счёт проводимых в таких условиях экспериментов, можно будет лучше понять, каким образом человек может в них функционировать, и как защитить его от вредных воздействий, например, радиации, влияния потоков заряженных частиц.
По словам Чернышёва, его коллеги из секции медико-биологических исследований Научного совета РАН по космосу уже подготовили программу проведения научных исследований на отдельном медико-биологическом модуле, который мог бы появиться в составе РОС.
Кроме того, исследования на полярной орбите дадут возможность лучше понимать вопросы гелиогеофизики (то есть взаимодействия Солнца и Земли), прогнозировать солнечную активность и магнитные бури.