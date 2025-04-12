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В РАН назвали главную задачу Российской орбитальной станции - РИА Новости, 12.04.2025
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12:03 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/rosshij-2010869569.html
В РАН назвали главную задачу Российской орбитальной станции
В РАН назвали главную задачу Российской орбитальной станции - РИА Новости, 12.04.2025
В РАН назвали главную задачу Российской орбитальной станции
Главной задачей, которую будут решать экипажи будущей Российской орбитальной станции, станет исследование человека и возможностей организовать длительный... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T12:03:00+03:00
2025-04-12T12:03:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Главной задачей, которую будут решать экипажи будущей Российской орбитальной станции, станет исследование человека и возможностей организовать длительный пилотируемый полет в дальнем космосе, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент РАН Сергей Чернышев. "Главная задача, конечно, исследование самого человека. Все-таки человек никогда не перестанет мечтать о выходе за пределы земного пространства, освоении новых планет, исследовании зарождения жизни в нашей Вселенной. А это потребует длительного пребывания человека в условиях с повышенной радиацией и длительной невесомости. Как это повлияет на человека, должно быть детально исследовано", - сказал Чернышев. Он уточнил, что полярная орбита станции позволит "максимально приблизиться именно к условиям дальнего космоса для освоения Марса или Луны". За счёт проводимых в таких условиях экспериментов, можно будет лучше понять, каким образом человек может в них функционировать, и как защитить его от вредных воздействий, например, радиации, влияния потоков заряженных частиц. По словам Чернышёва, его коллеги из секции медико-биологических исследований Научного совета РАН по космосу уже подготовили программу проведения научных исследований на отдельном медико-биологическом модуле, который мог бы появиться в составе РОС. Кроме того, исследования на полярной орбите дадут возможность лучше понимать вопросы гелиогеофизики (то есть взаимодействия Солнца и Земли), прогнозировать солнечную активность и магнитные бури.
https://ria.ru/20250412/kosmos-2010838972.html
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космос - риа наука, марс, земля, российская академия наук
Космос - РИА Наука, Марс, Земля, Российская академия наук
В РАН назвали главную задачу Российской орбитальной станции

Чернышев: РОС будет проводить исследования человека для полетов в дальний космос

© Depositphotos.com / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Depositphotos.com / dynamicfoto
Планета Земля. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Главной задачей, которую будут решать экипажи будущей Российской орбитальной станции, станет исследование человека и возможностей организовать длительный пилотируемый полет в дальнем космосе, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент РАН Сергей Чернышев.
"Главная задача, конечно, исследование самого человека. Все-таки человек никогда не перестанет мечтать о выходе за пределы земного пространства, освоении новых планет, исследовании зарождения жизни в нашей Вселенной. А это потребует длительного пребывания человека в условиях с повышенной радиацией и длительной невесомости. Как это повлияет на человека, должно быть детально исследовано", - сказал Чернышев.
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Он уточнил, что полярная орбита станции позволит "максимально приблизиться именно к условиям дальнего космоса для освоения Марса или Луны". За счёт проводимых в таких условиях экспериментов, можно будет лучше понять, каким образом человек может в них функционировать, и как защитить его от вредных воздействий, например, радиации, влияния потоков заряженных частиц.
По словам Чернышёва, его коллеги из секции медико-биологических исследований Научного совета РАН по космосу уже подготовили программу проведения научных исследований на отдельном медико-биологическом модуле, который мог бы появиться в составе РОС.
Кроме того, исследования на полярной орбите дадут возможность лучше понимать вопросы гелиогеофизики (то есть взаимодействия Солнца и Земли), прогнозировать солнечную активность и магнитные бури.
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