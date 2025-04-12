https://ria.ru/20250412/prints-2010896777.html

Принц Гарри предположил, почему его лишили охраны

Принц Гарри предположил, почему его лишили охраны - РИА Новости, 12.04.2025

Принц Гарри предположил, почему его лишили охраны

Лишение принца Гарри охраны на время пребывания в Великобритании было способом оказать давление на него и его супругу Меган Маркл, чтобы удержать их в... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T16:35:00+03:00

2025-04-12T16:35:00+03:00

2025-04-12T16:48:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Лишение принца Гарри охраны на время пребывания в Великобритании было способом оказать давление на него и его супругу Меган Маркл, чтобы удержать их в Соединенном Королевстве, заявил принц газете Telegraph. Во вторник и среду принц Гарри был на слушаниях Апелляционного суда в Лондоне по делу о снижении уровня полицейской охраны во время пребывания в Великобритании после его отказа от исполнения королевских обязанностей и отъезда в США. "Герцог и герцогиня (герцог Сассекский и герцогиня Сассекская Гарри и Меган - ред.) надеялись, что их собственная удовлетворенность улучшит отношения с остальными членами семьи. Однако они видели в лишении их безопасности способ попытаться заставить их вернуться в Британию", - пишет газета со ссылкой на принца. В 2020 году Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В связи с этим Исполнительный комитет по защите королевских особ и общественных деятелей (RAVEC) принял решение, что Гарри больше не нужен такой же высокий уровень защиты. Гарри утверждает, что его частная охрана в США не имеет доступа к информации британских спецслужб, которая необходима для обеспечения безопасности его жены и детей. В связи с этим он хочет вернуть прошлый уровень охраны и готов лично это финансировать. В феврале 2024 года Высокий суд Лондона по этому делу вынес решение против принца Гарри. В апреле 2024 года ему было отказало в разрешении его оспорить в Высоком суде, однако ему сообщили, что он может обратиться в Апелляционный суд. В июне 2024 года Апелляционный суд заявил, что рассмотрит жалобу Гарри.

https://ria.ru/20250411/gosduma-2010664908.html

https://ria.ru/20250216/tramp-1999698417.html

https://ria.ru/20250330/prints-garri-2008190643.html

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в мире, великобритания, лондон, сша, меган маркл, принц гарри