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Принц Гарри предположил, почему его лишили охраны - РИА Новости, 12.04.2025
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16:35 12.04.2025 (обновлено: 16:48 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/prints-2010896777.html
Принц Гарри предположил, почему его лишили охраны
Принц Гарри предположил, почему его лишили охраны - РИА Новости, 12.04.2025
Принц Гарри предположил, почему его лишили охраны
Лишение принца Гарри охраны на время пребывания в Великобритании было способом оказать давление на него и его супругу Меган Маркл, чтобы удержать их в... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:35:00+03:00
2025-04-12T16:48:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Лишение принца Гарри охраны на время пребывания в Великобритании было способом оказать давление на него и его супругу Меган Маркл, чтобы удержать их в Соединенном Королевстве, заявил принц газете Telegraph. Во вторник и среду принц Гарри был на слушаниях Апелляционного суда в Лондоне по делу о снижении уровня полицейской охраны во время пребывания в Великобритании после его отказа от исполнения королевских обязанностей и отъезда в США. "Герцог и герцогиня (герцог Сассекский и герцогиня Сассекская Гарри и Меган - ред.) надеялись, что их собственная удовлетворенность улучшит отношения с остальными членами семьи. Однако они видели в лишении их безопасности способ попытаться заставить их вернуться в Британию", - пишет газета со ссылкой на принца. В 2020 году Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В связи с этим Исполнительный комитет по защите королевских особ и общественных деятелей (RAVEC) принял решение, что Гарри больше не нужен такой же высокий уровень защиты. Гарри утверждает, что его частная охрана в США не имеет доступа к информации британских спецслужб, которая необходима для обеспечения безопасности его жены и детей. В связи с этим он хочет вернуть прошлый уровень охраны и готов лично это финансировать. В феврале 2024 года Высокий суд Лондона по этому делу вынес решение против принца Гарри. В апреле 2024 года ему было отказало в разрешении его оспорить в Высоком суде, однако ему сообщили, что он может обратиться в Апелляционный суд. В июне 2024 года Апелляционный суд заявил, что рассмотрит жалобу Гарри.
https://ria.ru/20250411/gosduma-2010664908.html
https://ria.ru/20250216/tramp-1999698417.html
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в мире, великобритания, лондон, сша, меган маркл, принц гарри
В мире, Великобритания, Лондон, США, Меган Маркл, Принц Гарри
Принц Гарри предположил, почему его лишили охраны

Принц Гарри заявил, что его лишили охраны, чтобы оказать на него давление

© AP Photo / Kirsty WigglesworthБританский принц Гарри
Британский принц Гарри - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Британский принц Гарри. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Лишение принца Гарри охраны на время пребывания в Великобритании было способом оказать давление на него и его супругу Меган Маркл, чтобы удержать их в Соединенном Королевстве, заявил принц газете Telegraph.
Во вторник и среду принц Гарри был на слушаниях Апелляционного суда в Лондоне по делу о снижении уровня полицейской охраны во время пребывания в Великобритании после его отказа от исполнения королевских обязанностей и отъезда в США.
Меган Маркл и принц Гарри - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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"Герцог и герцогиня (герцог Сассекский и герцогиня Сассекская Гарри и Меган - ред.) надеялись, что их собственная удовлетворенность улучшит отношения с остальными членами семьи. Однако они видели в лишении их безопасности способ попытаться заставить их вернуться в Британию", - пишет газета со ссылкой на принца.
В 2020 году Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В связи с этим Исполнительный комитет по защите королевских особ и общественных деятелей (RAVEC) принял решение, что Гарри больше не нужен такой же высокий уровень защиты.
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Гарри утверждает, что его частная охрана в США не имеет доступа к информации британских спецслужб, которая необходима для обеспечения безопасности его жены и детей. В связи с этим он хочет вернуть прошлый уровень охраны и готов лично это финансировать.
В феврале 2024 года Высокий суд Лондона по этому делу вынес решение против принца Гарри. В апреле 2024 года ему было отказало в разрешении его оспорить в Высоком суде, однако ему сообщили, что он может обратиться в Апелляционный суд. В июне 2024 года Апелляционный суд заявил, что рассмотрит жалобу Гарри.
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В миреВеликобританияЛондонСШАМеган МарклПринц Гарри
 
 
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