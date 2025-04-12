Принц Гарри предположил, почему его лишили охраны
Принц Гарри заявил, что его лишили охраны, чтобы оказать на него давление
© AP Photo / Kirsty WigglesworthБританский принц Гарри
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Британский принц Гарри. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Лишение принца Гарри охраны на время пребывания в Великобритании было способом оказать давление на него и его супругу Меган Маркл, чтобы удержать их в Соединенном Королевстве, заявил принц газете Telegraph.
Во вторник и среду принц Гарри был на слушаниях Апелляционного суда в Лондоне по делу о снижении уровня полицейской охраны во время пребывания в Великобритании после его отказа от исполнения королевских обязанностей и отъезда в США.
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"Герцог и герцогиня (герцог Сассекский и герцогиня Сассекская Гарри и Меган - ред.) надеялись, что их собственная удовлетворенность улучшит отношения с остальными членами семьи. Однако они видели в лишении их безопасности способ попытаться заставить их вернуться в Британию", - пишет газета со ссылкой на принца.
В 2020 году Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В связи с этим Исполнительный комитет по защите королевских особ и общественных деятелей (RAVEC) принял решение, что Гарри больше не нужен такой же высокий уровень защиты.
Гарри утверждает, что его частная охрана в США не имеет доступа к информации британских спецслужб, которая необходима для обеспечения безопасности его жены и детей. В связи с этим он хочет вернуть прошлый уровень охраны и готов лично это финансировать.
В феврале 2024 года Высокий суд Лондона по этому делу вынес решение против принца Гарри. В апреле 2024 года ему было отказало в разрешении его оспорить в Высоком суде, однако ему сообщили, что он может обратиться в Апелляционный суд. В июне 2024 года Апелляционный суд заявил, что рассмотрит жалобу Гарри.