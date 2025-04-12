https://ria.ru/20250412/peterburg-2010873150.html
В Петербурге на девушку упала часть окна
В Петербурге на девушку упала часть окна - РИА Новости, 12.04.2025
В Петербурге на девушку упала часть окна
Девушка попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как на Аптекарском проспекте в Санкт-Петербурге ей на голову упала часть металлического окна, сообщила РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T12:55:00+03:00
2025-04-12T12:55:00+03:00
2025-04-12T12:55:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Девушка попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как на Аптекарском проспекте в Санкт-Петербурге ей на голову упала часть металлического окна, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером полиция Петроградского района получила телефонограмму из больницы, куда в тяжелом состоянии попала 21-летняя девушка. "По предварительным данным, травмы девушка получила в результате падения ей на голову металлического фрагмента окна", – говорится в сообщении. По факту инцидента проводится проверка.
https://ria.ru/20241219/peterburg-1990215546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ураган в сибири
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ураган в Сибири
В Петербурге на девушку упала часть окна
В Петербурге девушка попала в больницу из-за упавшей ей на голову части окна