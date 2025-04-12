https://ria.ru/20250412/peterburg-2010873150.html

В Петербурге на девушку упала часть окна

В Петербурге на девушку упала часть окна - РИА Новости, 12.04.2025

В Петербурге на девушку упала часть окна

Девушка попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как на Аптекарском проспекте в Санкт-Петербурге ей на голову упала часть металлического окна, сообщила РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T12:55:00+03:00

2025-04-12T12:55:00+03:00

2025-04-12T12:55:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

ураган в сибири

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Девушка попала в больницу в тяжелом состоянии после того, как на Аптекарском проспекте в Санкт-Петербурге ей на голову упала часть металлического окна, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне вечером полиция Петроградского района получила телефонограмму из больницы, куда в тяжелом состоянии попала 21-летняя девушка. "По предварительным данным, травмы девушка получила в результате падения ей на голову металлического фрагмента окна", – говорится в сообщении. По факту инцидента проводится проверка.

https://ria.ru/20241219/peterburg-1990215546.html

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ураган в сибири