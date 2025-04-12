https://ria.ru/20250412/peskov-2010885789.html

Кремль не будет сообщать о подарках Путина Трампу, заявил Песков

Кремль не будет сообщать о подарках Путина Трампу, заявил Песков - РИА Новости, 12.04.2025

Кремль не будет сообщать о подарках Путина Трампу, заявил Песков

Кремль не будет сообщать о подарках президента РФ Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу, которые могли быть переданы через спецпосланника... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T14:58:00+03:00

2025-04-12T14:58:00+03:00

2025-04-12T15:03:00+03:00

россия

сша

санкт-петербург

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001509946_0:0:1881:1058_1920x0_80_0_0_6ee809ab736cd0a657954b7637ad047d.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Кремль не будет сообщать о подарках президента РФ Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу, которые могли быть переданы через спецпосланника американского лидера, поскольку речь идет о личных подарках, а у российской стороны не принято об этом говорить, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин в пятницу встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. После их предыдущей встречи в Москве Уиткофф сообщал, что президент России передал американскому лидеру "прекрасный портрет" Трампа от "ведущего российского художника", который был доставлен до адресата. "Это, скажем так, личное - речь идет о личных подарках президента. У нас не принято об этом говорить, и мы не будем этого делать", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о том, мог ли Путин и на этот раз передать спецпосланнику президента США подарки для Трампа. Видео комментария представителя Кремля опубликовано в Telegram-канале Зарубина.

https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010800476.html

https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006618743.html

россия

сша

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, санкт-петербург, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков