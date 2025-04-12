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Кремль не будет сообщать о подарках Путина Трампу, заявил Песков - РИА Новости, 12.04.2025
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14:58 12.04.2025 (обновлено: 15:03 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/peskov-2010885789.html
Кремль не будет сообщать о подарках Путина Трампу, заявил Песков
Кремль не будет сообщать о подарках Путина Трампу, заявил Песков - РИА Новости, 12.04.2025
Кремль не будет сообщать о подарках Путина Трампу, заявил Песков
Кремль не будет сообщать о подарках президента РФ Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу, которые могли быть переданы через спецпосланника... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:58:00+03:00
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россия
сша
санкт-петербург
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Кремль не будет сообщать о подарках президента РФ Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу, которые могли быть переданы через спецпосланника американского лидера, поскольку речь идет о личных подарках, а у российской стороны не принято об этом говорить, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин в пятницу встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. После их предыдущей встречи в Москве Уиткофф сообщал, что президент России передал американскому лидеру "прекрасный портрет" Трампа от "ведущего российского художника", который был доставлен до адресата. "Это, скажем так, личное - речь идет о личных подарках президента. У нас не принято об этом говорить, и мы не будем этого делать", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о том, мог ли Путин и на этот раз передать спецпосланнику президента США подарки для Трампа. Видео комментария представителя Кремля опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010800476.html
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россия, сша, санкт-петербург, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Россия, США, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Кремль не будет сообщать о подарках Путина Трампу, заявил Песков

Песков: Кремль не будет сообщать о подарках Путина Трампу, это личное

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Кремль не будет сообщать о подарках президента РФ Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу, которые могли быть переданы через спецпосланника американского лидера, поскольку речь идет о личных подарках, а у российской стороны не принято об этом говорить, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин в пятницу встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Песков заявил, что спецпосланник Уиткофф в третий раз приезжает в Россию
11 апреля, 18:53
После их предыдущей встречи в Москве Уиткофф сообщал, что президент России передал американскому лидеру "прекрасный портрет" Трампа от "ведущего российского художника", который был доставлен до адресата.
«
"Это, скажем так, личное - речь идет о личных подарках президента. У нас не принято об этом говорить, и мы не будем этого делать", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о том, мог ли Путин и на этот раз передать спецпосланнику президента США подарки для Трампа. Видео комментария представителя Кремля опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Путин передал Трампу портрет президента США, заявил Уиткофф
22 марта, 04:22
 
РоссияСШАСанкт-ПетербургВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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