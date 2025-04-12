https://ria.ru/20250412/peskov-2010885789.html
Кремль не будет сообщать о подарках Путина Трампу, заявил Песков
Кремль не будет сообщать о подарках Путина Трампу, заявил Песков - РИА Новости, 12.04.2025
Кремль не будет сообщать о подарках Путина Трампу, заявил Песков
Кремль не будет сообщать о подарках президента РФ Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу, которые могли быть переданы через спецпосланника... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T14:58:00+03:00
2025-04-12T14:58:00+03:00
2025-04-12T15:03:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Кремль не будет сообщать о подарках президента РФ Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу, которые могли быть переданы через спецпосланника американского лидера, поскольку речь идет о личных подарках, а у российской стороны не принято об этом говорить, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Путин в пятницу встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который посетил Россию. Их встреча прошла в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге. Переговоры продлилась около четырех с половиной часов. После их предыдущей встречи в Москве Уиткофф сообщал, что президент России передал американскому лидеру "прекрасный портрет" Трампа от "ведущего российского художника", который был доставлен до адресата. "Это, скажем так, личное - речь идет о личных подарках президента. У нас не принято об этом говорить, и мы не будем этого делать", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о том, мог ли Путин и на этот раз передать спецпосланнику президента США подарки для Трампа. Видео комментария представителя Кремля опубликовано в Telegram-канале Зарубина.
https://ria.ru/20250411/uitkoff-2010800476.html
https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006618743.html
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россия, сша, санкт-петербург, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Россия, США, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
Кремль не будет сообщать о подарках Путина Трампу, заявил Песков
Песков: Кремль не будет сообщать о подарках Путина Трампу, это личное