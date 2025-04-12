https://ria.ru/20250412/pensiya-2010825351.html
Финансист назвала размер средней пенсии в 2026 году
Финансист назвала размер средней пенсии в 2026 году - РИА Новости, 12.04.2025
Финансист назвала размер средней пенсии в 2026 году
Средняя пенсия россиян в 2026 году составит порядка 25 тысяч рублей, а у некоторых и больше, рассказала агентству “Прайм” доцент Кафедры международного бизнеса... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T02:15:00+03:00
2025-04-12T02:15:00+03:00
2025-04-12T02:15:00+03:00
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наталия орлова
пенсии
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Средняя пенсия россиян в 2026 году составит порядка 25 тысяч рублей, а у некоторых и больше, рассказала агентству “Прайм” доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Наталья Орлова.“Эта цель осуществима, так как создан хороший задел в 2024 году, когда было разморожено индексирование пенсий работающим пенсионерам и произведен перерасчет военным пенсионерам, таможенникам, пожарным и т. п.”, — пояснила она.Выше среднего могут получать пенсионеры, проживающие в Москве, Санкт-Петербурге, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. Их зарплаты были достаточно высокими, поэтому и пенсия окажется больше.В целом те, кто выходит на пенсию сейчас, получают больше тех, кому ее начислили раньше за счет дополнительных заработанных пенсионных баллов. Индексация пенсий будет происходить с опережением инфляции, поэтому уровень жизни пенсионеров вырастет, заключила Орлова.
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общество, россия, наталия орлова, пенсии
Общество, Россия, Наталия Орлова, Пенсии
Финансист назвала размер средней пенсии в 2026 году
Финансист Орлова: средняя пенсия в 2026 году составит порядка 25 тысяч рублей