https://ria.ru/20250412/onischenko-2010837183.html
Онищенко рассказал об особенности заболеваний гриппом в этом году
Онищенко рассказал об особенности заболеваний гриппом в этом году - РИА Новости, 12.04.2025
Онищенко рассказал об особенности заболеваний гриппом в этом году
Текущий эпидемиологический сезон отличается повышенной заболеваемостью гриппом типа В, который переносится тяжелее, рассказал РИА Новости академик РАН,... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T03:46:00+03:00
2025-04-12T03:46:00+03:00
2025-04-12T03:46:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
геннадий онищенко
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российская академия образования
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Текущий эпидемиологический сезон отличается повышенной заболеваемостью гриппом типа В, который переносится тяжелее, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "Особенностью финального подъема заболеваемости гриппом и ОРЗ, сезонного, который мы переживаем каждый год, является то, что в этом сезоне начинают заметно доминировать штаммы гриппа В. И этот штамм гриппа В, более тяжело болеют им", - сказал он. Онищенко отметил, что эпидемиологический сезон в России еще не закончился.
https://ria.ru/20250103/gripp-1992441216.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования
Онищенко рассказал об особенности заболеваний гриппом в этом году
Онищенко: нынешний сезон отличается повышенной заболеваемостью гриппом типа В