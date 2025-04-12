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Онищенко рассказал об особенности заболеваний гриппом в этом году - РИА Новости, 12.04.2025
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03:46 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/onischenko-2010837183.html
Онищенко рассказал об особенности заболеваний гриппом в этом году
Онищенко рассказал об особенности заболеваний гриппом в этом году - РИА Новости, 12.04.2025
Онищенко рассказал об особенности заболеваний гриппом в этом году
Текущий эпидемиологический сезон отличается повышенной заболеваемостью гриппом типа В, который переносится тяжелее, рассказал РИА Новости академик РАН,... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T03:46:00+03:00
2025-04-12T03:46:00+03:00
общество
здоровье - общество
россия
геннадий онищенко
российская академия наук
российская академия образования
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Текущий эпидемиологический сезон отличается повышенной заболеваемостью гриппом типа В, который переносится тяжелее, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "Особенностью финального подъема заболеваемости гриппом и ОРЗ, сезонного, который мы переживаем каждый год, является то, что в этом сезоне начинают заметно доминировать штаммы гриппа В. И этот штамм гриппа В, более тяжело болеют им", - сказал он. Онищенко отметил, что эпидемиологический сезон в России еще не закончился.
https://ria.ru/20250103/gripp-1992441216.html
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общество, здоровье - общество, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Геннадий Онищенко, Российская академия наук, Российская академия образования
Онищенко рассказал об особенности заболеваний гриппом в этом году

Онищенко: нынешний сезон отличается повышенной заболеваемостью гриппом типа В

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛекарственные препараты и градусник для измерения температуры
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Текущий эпидемиологический сезон отличается повышенной заболеваемостью гриппом типа В, который переносится тяжелее, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Особенностью финального подъема заболеваемости гриппом и ОРЗ, сезонного, который мы переживаем каждый год, является то, что в этом сезоне начинают заметно доминировать штаммы гриппа В. И этот штамм гриппа В, более тяжело болеют им", - сказал он.
Онищенко отметил, что эпидемиологический сезон в России еще не закончился.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
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