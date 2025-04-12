https://ria.ru/20250412/onischenko-2010837183.html

Онищенко рассказал об особенности заболеваний гриппом в этом году

Онищенко рассказал об особенности заболеваний гриппом в этом году - РИА Новости, 12.04.2025

Онищенко рассказал об особенности заболеваний гриппом в этом году

Текущий эпидемиологический сезон отличается повышенной заболеваемостью гриппом типа В, который переносится тяжелее, рассказал РИА Новости академик РАН,... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T03:46:00+03:00

2025-04-12T03:46:00+03:00

2025-04-12T03:46:00+03:00

общество

здоровье - общество

россия

геннадий онищенко

российская академия наук

российская академия образования

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Текущий эпидемиологический сезон отличается повышенной заболеваемостью гриппом типа В, который переносится тяжелее, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. "Особенностью финального подъема заболеваемости гриппом и ОРЗ, сезонного, который мы переживаем каждый год, является то, что в этом сезоне начинают заметно доминировать штаммы гриппа В. И этот штамм гриппа В, более тяжело болеют им", - сказал он. Онищенко отметил, что эпидемиологический сезон в России еще не закончился.

https://ria.ru/20250103/gripp-1992441216.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, россия, геннадий онищенко, российская академия наук, российская академия образования