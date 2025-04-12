В новый дом по реновации на 5-й улице Соколиной Горы переехали 107 семей
В новостройку по реновации в районе Соколиная Гора переехали 107 семей
© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В новый жилой комплекс в рамках реновации на востоке переехали 107 семей, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В районе Соколиная Гора по программе реновации предстоит расселить 68 старых домов, в которых проживают около 12,3 тысячи москвичей. Переселение в новостройку на 5-й улице Соколиной Горы началось зимой. Для удобства москвичей город организовал бесплатную помощь при переезде. 69 переселившихся семей воспользовались услугами грузчиков и транспортом для перевозки вещей из старых квартир в новые", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Новый комплекс находится на 5-й улице Соколиной Горы, 21А. Овчинский указал, что рядом располагаются станции метро “Семеновская” и “Электрозаводская”, Семеновский парк, школы, детские сады, магазины и кафе.
Отмечается, что придомовая территория новостройки оборудована детской площадкой с безопасным покрытием, спортплощадкой и зоной тихого отдыха.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе столицы.
В Котловке по реновации возвели новостройку почти на 200 квартир
11 апреля, 10:05