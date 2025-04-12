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В новый дом по реновации на 5-й улице Соколиной Горы переехали 107 семей - РИА Новости, 12.04.2025
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13:55 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/moskva-2010831842.html
В новый дом по реновации на 5-й улице Соколиной Горы переехали 107 семей
В новый дом по реновации на 5-й улице Соколиной Горы переехали 107 семей - РИА Новости, 12.04.2025
В новый дом по реновации на 5-й улице Соколиной Горы переехали 107 семей
В новый жилой комплекс в рамках реновации на востоке переехали 107 семей, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:55:00+03:00
2025-04-12T13:55:00+03:00
москва
владислав овчинский
программа реновации в москве
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В новый жилой комплекс в рамках реновации на востоке переехали 107 семей, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В районе Соколиная Гора по программе реновации предстоит расселить 68 старых домов, в которых проживают около 12,3 тысячи москвичей. Переселение в новостройку на 5-й улице Соколиной Горы началось зимой. Для удобства москвичей город организовал бесплатную помощь при переезде. 69 переселившихся семей воспользовались услугами грузчиков и транспортом для перевозки вещей из старых квартир в новые", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Новый комплекс находится на 5-й улице Соколиной Горы, 21А. Овчинский указал, что рядом располагаются станции метро “Семеновская” и “Электрозаводская”, Семеновский парк, школы, детские сады, магазины и кафе.Отмечается, что придомовая территория новостройки оборудована детской площадкой с безопасным покрытием, спортплощадкой и зоной тихого отдыха. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе столицы.
https://ria.ru/20250411/efimov-2010702205.html
https://ria.ru/20250411/moskva-2010600148.html
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москва, владислав овчинский, программа реновации в москве, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Программа реновации в Москве, Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
В новый дом по реновации на 5-й улице Соколиной Горы переехали 107 семей

В новостройку по реновации в районе Соколиная Гора переехали 107 семей

© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики | Перейти в медиабанкМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : Пресс-служба Департамента градостроительной политики
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Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В новый жилой комплекс в рамках реновации на востоке переехали 107 семей, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В районе Соколиная Гора по программе реновации предстоит расселить 68 старых домов, в которых проживают около 12,3 тысячи москвичей. Переселение в новостройку на 5-й улице Соколиной Горы началось зимой. Для удобства москвичей город организовал бесплатную помощь при переезде. 69 переселившихся семей воспользовались услугами грузчиков и транспортом для перевозки вещей из старых квартир в новые", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
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Новый комплекс находится на 5-й улице Соколиной Горы, 21А. Овчинский указал, что рядом располагаются станции метро “Семеновская” и “Электрозаводская”, Семеновский парк, школы, детские сады, магазины и кафе.
Отмечается, что придомовая территория новостройки оборудована детской площадкой с безопасным покрытием, спортплощадкой и зоной тихого отдыха.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе столицы.
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