https://ria.ru/20250412/moskva-2010831842.html

В новый дом по реновации на 5-й улице Соколиной Горы переехали 107 семей

В новый дом по реновации на 5-й улице Соколиной Горы переехали 107 семей - РИА Новости, 12.04.2025

В новый дом по реновации на 5-й улице Соколиной Горы переехали 107 семей

В новый жилой комплекс в рамках реновации на востоке переехали 107 семей, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T13:55:00+03:00

2025-04-12T13:55:00+03:00

2025-04-12T13:55:00+03:00

москва

владислав овчинский

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сергей собянин

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В новый жилой комплекс в рамках реновации на востоке переехали 107 семей, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В районе Соколиная Гора по программе реновации предстоит расселить 68 старых домов, в которых проживают около 12,3 тысячи москвичей. Переселение в новостройку на 5-й улице Соколиной Горы началось зимой. Для удобства москвичей город организовал бесплатную помощь при переезде. 69 переселившихся семей воспользовались услугами грузчиков и транспортом для перевозки вещей из старых квартир в новые", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Новый комплекс находится на 5-й улице Соколиной Горы, 21А. Овчинский указал, что рядом располагаются станции метро “Семеновская” и “Электрозаводская”, Семеновский парк, школы, детские сады, магазины и кафе.Отмечается, что придомовая территория новостройки оборудована детской площадкой с безопасным покрытием, спортплощадкой и зоной тихого отдыха. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о переселении по реновации в Тимирязевском районе столицы.

https://ria.ru/20250411/efimov-2010702205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, программа реновации в москве, сергей собянин, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы