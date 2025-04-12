https://ria.ru/20250412/moskva-2010831283.html

На севере Москвы в рамках реновации возвели трехсекционную новостройку

На севере Москвы в рамках реновации возвели трехсекционную новостройку - РИА Новости, 12.04.2025

На севере Москвы в рамках реновации возвели трехсекционную новостройку

В московском районе Западное Дегунино в рамках реновации построили новый трехсекционный жилой комплекс площадью свыше 41 тысячи квадратных метров, рассказал... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T13:20:00+03:00

2025-04-12T13:20:00+03:00

2025-04-12T13:20:00+03:00

москва

владислав овчинский

сергей собянин

программа реновации в москве

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В московском районе Западное Дегунино в рамках реновации построили новый трехсекционный жилой комплекс площадью свыше 41 тысячи квадратных метров, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Новостройка состоит из трех секцией. В них 384 квартиры общей площадью свыше 22 тысяч квадратных метров. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Министр отметил, что на первых нежилых этажах новостройки откроются социально-бытовые объекты: аптеки, частные медицинские клиники, досуговые или другие предприятия.Жилой комплекс находится на Базовской улице, 26. Овчинский указал, что рядом с ним находятся школы, детские сады, объекты здравоохранения, парк "Ангарские пруды", магазины и салоны красоты.На придомовой территории размещены детская площадка с безопасным покрытием, спортивная площадка и зона отдыха. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации в Северо-Западном административном округе.

https://ria.ru/20250411/moskva-2010600148.html

https://ria.ru/20250410/efimov-2010439316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, сергей собянин, программа реновации в москве, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы