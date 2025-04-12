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На севере Москвы в рамках реновации возвели трехсекционную новостройку - РИА Новости, 12.04.2025
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13:20 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/moskva-2010831283.html
На севере Москвы в рамках реновации возвели трехсекционную новостройку
На севере Москвы в рамках реновации возвели трехсекционную новостройку - РИА Новости, 12.04.2025
На севере Москвы в рамках реновации возвели трехсекционную новостройку
В московском районе Западное Дегунино в рамках реновации построили новый трехсекционный жилой комплекс площадью свыше 41 тысячи квадратных метров, рассказал... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:20:00+03:00
2025-04-12T13:20:00+03:00
москва
владислав овчинский
сергей собянин
программа реновации в москве
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В московском районе Западное Дегунино в рамках реновации построили новый трехсекционный жилой комплекс площадью свыше 41 тысячи квадратных метров, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."Новостройка состоит из трех секцией. В них 384 квартиры общей площадью свыше 22 тысяч квадратных метров. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Министр отметил, что на первых нежилых этажах новостройки откроются социально-бытовые объекты: аптеки, частные медицинские клиники, досуговые или другие предприятия.Жилой комплекс находится на Базовской улице, 26. Овчинский указал, что рядом с ним находятся школы, детские сады, объекты здравоохранения, парк "Ангарские пруды", магазины и салоны красоты.На придомовой территории размещены детская площадка с безопасным покрытием, спортивная площадка и зона отдыха. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации в Северо-Западном административном округе.
https://ria.ru/20250411/moskva-2010600148.html
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москва, владислав овчинский, сергей собянин, программа реновации в москве, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Сергей Собянин, Программа реновации в Москве, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
На севере Москвы в рамках реновации возвели трехсекционную новостройку

В Западном Дегунине возвели трехсекционную новостройку по реновации

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В московском районе Западное Дегунино в рамках реновации построили новый трехсекционный жилой комплекс площадью свыше 41 тысячи квадратных метров, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Новостройка состоит из трех секцией. В них 384 квартиры общей площадью свыше 22 тысяч квадратных метров. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
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Министр отметил, что на первых нежилых этажах новостройки откроются социально-бытовые объекты: аптеки, частные медицинские клиники, досуговые или другие предприятия.
Жилой комплекс находится на Базовской улице, 26. Овчинский указал, что рядом с ним находятся школы, детские сады, объекты здравоохранения, парк "Ангарские пруды", магазины и салоны красоты.
На придомовой территории размещены детская площадка с безопасным покрытием, спортивная площадка и зона отдыха.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации в Северо-Западном административном округе.
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МоскваВладислав ОвчинскийСергей СобянинПрограмма реновации в МосквеГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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