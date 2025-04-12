На севере Москвы в рамках реновации возвели трехсекционную новостройку
В Западном Дегунине возвели трехсекционную новостройку по реновации
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. В московском районе Западное Дегунино в рамках реновации построили новый трехсекционный жилой комплекс площадью свыше 41 тысячи квадратных метров, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Новостройка состоит из трех секцией. В них 384 квартиры общей площадью свыше 22 тысяч квадратных метров. В подъездах смонтированы лифты, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок и велосипедов", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Министр отметил, что на первых нежилых этажах новостройки откроются социально-бытовые объекты: аптеки, частные медицинские клиники, досуговые или другие предприятия.
Жилой комплекс находится на Базовской улице, 26. Овчинский указал, что рядом с ним находятся школы, детские сады, объекты здравоохранения, парк "Ангарские пруды", магазины и салоны красоты.
На придомовой территории размещены детская площадка с безопасным покрытием, спортивная площадка и зона отдыха.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы реновации в Северо-Западном административном округе.