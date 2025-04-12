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В Петербурге пенсионерка потеряла 18 миллионов рублей из-за мошенников - РИА Новости, 12.04.2025
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11:58 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/moshenniki-2010867561.html
В Петербурге пенсионерка потеряла 18 миллионов рублей из-за мошенников
В Петербурге пенсионерка потеряла 18 миллионов рублей из-за мошенников - РИА Новости, 12.04.2025
В Петербурге пенсионерка потеряла 18 миллионов рублей из-за мошенников
Пенсионерка из Центрального района Санкт-Петербурга под влиянием мошенников, которые сначала выдавали себя за ее бывших сослуживцев, в затем – за силовиков,... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T11:58:00+03:00
2025-04-12T11:58:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Пенсионерка из Центрального района Санкт-Петербурга под влиянием мошенников, которые сначала выдавали себя за ее бывших сослуживцев, в затем – за силовиков, лишилась 18 миллионов рублей, передав "на проверку" деньги от продажи квартиры, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Центрального района обратилась 71-летняя жительница дома на Саперном переулке. "Пенсионерка сообщила, что с ней на связь вышли неизвестные, которые изначально представились сотрудниками предприятия, где женщина ранее работала бухгалтером. Поверив в легенду о необходимости "проверки" денежных средств, женщина передала курьеру 17 миллионов рублей, полученные от продажи квартиры", – говорится в сообщении. Через несколько дней пенсионерке вернули эту сумму фальшивыми купюрами, а в промежутке после звонка якобы представителей спецслужб она передала курьеру еще 1 миллион рублей, заняв деньги у знакомого. Как уточняют в полиции, общий ущерб составил 18 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), правоохранители ищут организаторов и участников преступной схемы.
https://ria.ru/20250402/pensioner-2008941103.html
https://ria.ru/20250411/peterburg-2010663573.html
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге пенсионерка потеряла 18 миллионов рублей из-за мошенников

В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 18 млн рублей от продажи квартиры

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Пенсионерка из Центрального района Санкт-Петербурга под влиянием мошенников, которые сначала выдавали себя за ее бывших сослуживцев, в затем – за силовиков, лишилась 18 миллионов рублей, передав "на проверку" деньги от продажи квартиры, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне в полицию Центрального района обратилась 71-летняя жительница дома на Саперном переулке.
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"Пенсионерка сообщила, что с ней на связь вышли неизвестные, которые изначально представились сотрудниками предприятия, где женщина ранее работала бухгалтером. Поверив в легенду о необходимости "проверки" денежных средств, женщина передала курьеру 17 миллионов рублей, полученные от продажи квартиры", – говорится в сообщении.
Через несколько дней пенсионерке вернули эту сумму фальшивыми купюрами, а в промежутке после звонка якобы представителей спецслужб она передала курьеру еще 1 миллион рублей, заняв деньги у знакомого.
Как уточняют в полиции, общий ущерб составил 18 миллионов рублей.
Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), правоохранители ищут организаторов и участников преступной схемы.
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