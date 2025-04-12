https://ria.ru/20250412/moshenniki-2010867561.html

В Петербурге пенсионерка потеряла 18 миллионов рублей из-за мошенников

В Петербурге пенсионерка потеряла 18 миллионов рублей из-за мошенников - РИА Новости, 12.04.2025

В Петербурге пенсионерка потеряла 18 миллионов рублей из-за мошенников

Пенсионерка из Центрального района Санкт-Петербурга под влиянием мошенников, которые сначала выдавали себя за ее бывших сослуживцев, в затем – за силовиков,... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T11:58:00+03:00

2025-04-12T11:58:00+03:00

2025-04-12T11:58:00+03:00

происшествия

россия

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Пенсионерка из Центрального района Санкт-Петербурга под влиянием мошенников, которые сначала выдавали себя за ее бывших сослуживцев, в затем – за силовиков, лишилась 18 миллионов рублей, передав "на проверку" деньги от продажи квартиры, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Центрального района обратилась 71-летняя жительница дома на Саперном переулке. "Пенсионерка сообщила, что с ней на связь вышли неизвестные, которые изначально представились сотрудниками предприятия, где женщина ранее работала бухгалтером. Поверив в легенду о необходимости "проверки" денежных средств, женщина передала курьеру 17 миллионов рублей, полученные от продажи квартиры", – говорится в сообщении. Через несколько дней пенсионерке вернули эту сумму фальшивыми купюрами, а в промежутке после звонка якобы представителей спецслужб она передала курьеру еще 1 миллион рублей, заняв деньги у знакомого. Как уточняют в полиции, общий ущерб составил 18 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), правоохранители ищут организаторов и участников преступной схемы.

https://ria.ru/20250402/pensioner-2008941103.html

https://ria.ru/20250411/peterburg-2010663573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, санкт-петербург