https://ria.ru/20250412/moldaviya-2010909989.html

Оппозиция в Молдавии осудила давление полиции на граждан в стране

Оппозиция в Молдавии осудила давление полиции на граждан в стране - РИА Новости, 12.04.2025

Оппозиция в Молдавии осудила давление полиции на граждан в стране

Молдавская оппозиционная Партия коммунистов осудила действия властей, которые используют полицию для давления на жителей республики, говорится в декларации... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T18:06:00+03:00

2025-04-12T18:06:00+03:00

2025-04-12T18:07:00+03:00

в мире

гагаузия

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евгения гуцул

дмитрий константинов

майя санду

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КИШИНЕВ, 12 апр - РИА Новости. Молдавская оппозиционная Партия коммунистов осудила действия властей, которые используют полицию для давления на жителей республики, говорится в декларации политформирования. Глава Гагаузии Евгения Гуцул 9 апреля 2024 года подписала соглашение с российским банком "Промсвязьбанк" об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников региона, на которые ежемесячно поступает материальная помощь. Председатель Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов в пятницу заявил, что полиция угрозами вынуждает пенсионеров признаваться в получении денег за голосование за того или иного кандидата или партию на выборах. Замглавы Гагаузии Виктор Петров пояснил, что действия полиции, выписывающей жителям Гагаузии штрафы за материальную помощь, незаконны, поскольку помощь предоставляется на основании официального соглашения, подписанного руководством автономии. Подобные штрафы за получение социальных выплат полиция выписывает также и в других районах Молдавии. "Людей принуждают подписывать административные протоколы о якобы нарушениях закона, обвиняя их в так называемой продаже голосов. Основание? СМС-сообщения от российских банков. Без объяснений, без доказательств, без предоставления правовой помощи и разъяснения прав… Мы категорически осуждаем действия режима ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.) и их карательных органов. Мы требуем немедленного прекращения преследования граждан, отмены незаконных штрафов и привлечения к ответственности тех, кто отдал и выполняет преступные приказы", - говорится в декларации, опубликованной на сайте партии. Компартия также отмечает, что полиция действует по политическому указанию и призывает международное сообщество, дипломатический корпус, структуры ООН, ОБСЕ, Совета Европы вмешаться и дать правовую и политическую оценку действиям молдавской власти. "Мы будем использовать все законные и политические инструменты для защиты граждан, восстановления справедливости и привлечения к ответственности всех виновных в этих бесчеловечных и варварских действиях", - поясняется в сообщении. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Ни один представитель центральных властей не посетил церемонию инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.

https://ria.ru/20250410/moldaviya-2010444982.html

https://ria.ru/20250411/gutsul-2010733210.html

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