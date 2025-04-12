Лидер ХДС/ХСС выступил за соглашение о свободной торговле между ЕС и США
Мерц выступил за заключение ЕС соглашения о зоне свободной торговли с США
© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, вероятный будущий канцлер ФРГ, выступил за заключение Евросоюзом соглашения о зоне свободной торговли с США, а также за подписание подобных соглашений с другими странами по всему миру в случае отсутствия договоренностей с американским президентом Дональдом Трампом.
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"Забегая вперед: свободная торговля по-прежнему необходима и является основой нашего взаимного процветания. И да, я надеюсь на новое трансатлантическое соглашение о свободной торговле. Пошлины 0% на все. Это было бы лучше для обеих сторон", - прокомментировал политик перспективы экономического сотрудничества с США в интервью газете Handelsblatt.
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"Америка не собирается переходить на самообеспечение и уходить со всех рынков. Если, вопреки ожиданиям, в конце концов это все же произойдет, мы должны помнить, что мир состоит не только из Америки… Другими словами, около 7,6 миллиарда человек в мире живут за пределами США. Сейчас мы должны более активно, чем раньше, обращаться к другим регионам мира и предлагать сотрудничество и новые соглашения о свободной торговле", - отметил он.
Лидер ХДС/ХСС призвал добиваться вступления в силу соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, а также выступил за углубление торгово-экономических отношений с Канадой, Мексикой, Индией, Японией, Южной Кореей, странами Африки. Он упомянул и страны юго-восточной части Тихого океана, включая Австралию и Новую Зеландию.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, договориться еще не поздно. Тем не менее она пообещала принять ответные меры. На заседании в среду постоянные представители стран - членов Евросоюза утвердили свои пошлины. Дополнительные пошлины будут взиматься с 15 апреля. Другие детали пока не раскрываются.
СМИ сообщали, что новые меры ЕС против США предусматривают введение пошлин в размере от 10% до 25% на сельхозпродукцию, в частности, табак и мясо птицы, а также на мотоциклы, сталь и алюминий. Это может затронуть экспорт США в страны ЕС на общую сумму в 21 миллиард евро.
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