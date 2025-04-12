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Лидер ХДС/ХСС выступил за соглашение о свободной торговле между ЕС и США - РИА Новости, 12.04.2025
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19:53 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/merts-2010928201.html
Лидер ХДС/ХСС выступил за соглашение о свободной торговле между ЕС и США
Лидер ХДС/ХСС выступил за соглашение о свободной торговле между ЕС и США - РИА Новости, 12.04.2025
Лидер ХДС/ХСС выступил за соглашение о свободной торговле между ЕС и США
Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, вероятный будущий канцлер ФРГ, выступил за заключение Евросоюзом соглашения о зоне свободной торговли с США, а также за... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T19:53:00+03:00
2025-04-12T19:53:00+03:00
сша
германия
америка
дональд трамп
фридрих мерц
урсула фон дер ляйен
евросоюз
хдс/хсс
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, вероятный будущий канцлер ФРГ, выступил за заключение Евросоюзом соглашения о зоне свободной торговли с США, а также за подписание подобных соглашений с другими странами по всему миру в случае отсутствия договоренностей с американским президентом Дональдом Трампом. "Забегая вперед: свободная торговля по-прежнему необходима и является основой нашего взаимного процветания. И да, я надеюсь на новое трансатлантическое соглашение о свободной торговле. Пошлины 0% на все. Это было бы лучше для обеих сторон", - прокомментировал политик перспективы экономического сотрудничества с США в интервью газете Handelsblatt. Если Трамп все же решит "выйти из глобализации" и сохранить высокие пошлины, Евросоюз должен сконцентрироваться на развитии отношений с другими странами, добавил Мерц. "Америка не собирается переходить на самообеспечение и уходить со всех рынков. Если, вопреки ожиданиям, в конце концов это все же произойдет, мы должны помнить, что мир состоит не только из Америки… Другими словами, около 7,6 миллиарда человек в мире живут за пределами США. Сейчас мы должны более активно, чем раньше, обращаться к другим регионам мира и предлагать сотрудничество и новые соглашения о свободной торговле", - отметил он. Лидер ХДС/ХСС призвал добиваться вступления в силу соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, а также выступил за углубление торгово-экономических отношений с Канадой, Мексикой, Индией, Японией, Южной Кореей, странами Африки. Он упомянул и страны юго-восточной части Тихого океана, включая Австралию и Новую Зеландию. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, договориться еще не поздно. Тем не менее она пообещала принять ответные меры. На заседании в среду постоянные представители стран - членов Евросоюза утвердили свои пошлины. Дополнительные пошлины будут взиматься с 15 апреля. Другие детали пока не раскрываются. СМИ сообщали, что новые меры ЕС против США предусматривают введение пошлин в размере от 10% до 25% на сельхозпродукцию, в частности, табак и мясо птицы, а также на мотоциклы, сталь и алюминий. Это может затронуть экспорт США в страны ЕС на общую сумму в 21 миллиард евро.
https://ria.ru/20250227/germanija-2001897507.html
https://ria.ru/20250412/tramp-2010926481.html
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сша, германия, америка, дональд трамп, фридрих мерц, урсула фон дер ляйен, евросоюз, хдс/хсс, еврокомиссия, в мире, введение трампом пошлин на импорт
США, Германия, Америка, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, ХДС/ХСС, Еврокомиссия, В мире, Введение Трампом пошлин на импорт
Лидер ХДС/ХСС выступил за соглашение о свободной торговле между ЕС и США

Мерц выступил за заключение ЕС соглашения о зоне свободной торговли с США

© AP Photo / Michael SohnФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Фридрих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Лидер блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, вероятный будущий канцлер ФРГ, выступил за заключение Евросоюзом соглашения о зоне свободной торговли с США, а также за подписание подобных соглашений с другими странами по всему миру в случае отсутствия договоренностей с американским президентом Дональдом Трампом.
«
"Забегая вперед: свободная торговля по-прежнему необходима и является основой нашего взаимного процветания. И да, я надеюсь на новое трансатлантическое соглашение о свободной торговле. Пошлины 0% на все. Это было бы лучше для обеих сторон", - прокомментировал политик перспективы экономического сотрудничества с США в интервью газете Handelsblatt.
Завод Volkswagen в Вольфсбурге - РИА Новости, 1920, 27.02.2025
В Германии могут сократить 150 тысяч рабочих мест, пишет Bild
27 февраля, 11:23
Если Трамп все же решит "выйти из глобализации" и сохранить высокие пошлины, Евросоюз должен сконцентрироваться на развитии отношений с другими странами, добавил Мерц.
«
"Америка не собирается переходить на самообеспечение и уходить со всех рынков. Если, вопреки ожиданиям, в конце концов это все же произойдет, мы должны помнить, что мир состоит не только из Америки… Другими словами, около 7,6 миллиарда человек в мире живут за пределами США. Сейчас мы должны более активно, чем раньше, обращаться к другим регионам мира и предлагать сотрудничество и новые соглашения о свободной торговле", - отметил он.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Политика Трампа может ускорить наступление финансового кризиса, заявил Мерц
Вчера, 19:40
Лидер ХДС/ХСС призвал добиваться вступления в силу соглашения о свободной торговле между ЕС и Меркосур, а также выступил за углубление торгово-экономических отношений с Канадой, Мексикой, Индией, Японией, Южной Кореей, странами Африки. Он упомянул и страны юго-восточной части Тихого океана, включая Австралию и Новую Зеландию.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Алиса Вайдель - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Вайдель призвала Германию показать США необходимость отмены пошлин
3 апреля, 17:08
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что ЕС готов к переговорам с США по пошлинам, договориться еще не поздно. Тем не менее она пообещала принять ответные меры. На заседании в среду постоянные представители стран - членов Евросоюза утвердили свои пошлины. Дополнительные пошлины будут взиматься с 15 апреля. Другие детали пока не раскрываются.
СМИ сообщали, что новые меры ЕС против США предусматривают введение пошлин в размере от 10% до 25% на сельхозпродукцию, в частности, табак и мясо птицы, а также на мотоциклы, сталь и алюминий. Это может затронуть экспорт США в страны ЕС на общую сумму в 21 миллиард евро.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Маск выступил в поддержку зоны свободной торговли США с ЕС
6 апреля, 04:35
 
СШАГерманияАмерикаДональд ТрампФридрих МерцУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзХДС/ХССЕврокомиссияВ миреВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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