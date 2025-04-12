https://ria.ru/20250412/mars-2010889494.html

В РАН рассказали, можно ли слетать на Марс и обратно

В РАН рассказали, можно ли слетать на Марс и обратно - РИА Новости, 12.04.2025

В РАН рассказали, можно ли слетать на Марс и обратно

Человек может слетать на Марс и обратно, не получив при этом недопустимого уровня радиации, но второй такой полёт с точки зрения медицины совершать не... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T15:36:00+03:00

2025-04-12T15:36:00+03:00

2025-04-12T15:36:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Человек может слетать на Марс и обратно, не получив при этом недопустимого уровня радиации, но второй такой полёт с точки зрения медицины совершать не рекомендуется, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент РАН Сергей Чернышёв. "Путешествие на Марс и обратно не выберет полностью этот запас, он еще немножко останется, но он будет близок к предельному", - сказал Чернышёв. По его словам, Федеральное медико-биологическое агентство разработало нормы допустимых для человека излучений. Так, безопасной считается эквивалентная доза до тысячи миллизивертов, накопленная космонавтом за всю жизнь. При этом требуется дополнительное исследование, чтобы выяснить, существует ли разница между короткими воздействиями на протяжении длительного периода человеческой жизни и случаем, когда радиационное воздействие приходится на короткий период, когда человек в течение года подвергается полному предельному объему. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.

https://ria.ru/20250412/chernyshev-2010872676.html

https://ria.ru/20250206/mars-1997781108.html

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