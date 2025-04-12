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В РАН рассказали, можно ли слетать на Марс и обратно - РИА Новости, 12.04.2025
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Наука
 
15:36 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/mars-2010889494.html
В РАН рассказали, можно ли слетать на Марс и обратно
В РАН рассказали, можно ли слетать на Марс и обратно - РИА Новости, 12.04.2025
В РАН рассказали, можно ли слетать на Марс и обратно
Человек может слетать на Марс и обратно, не получив при этом недопустимого уровня радиации, но второй такой полёт с точки зрения медицины совершать не... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T15:36:00+03:00
2025-04-12T15:36:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Человек может слетать на Марс и обратно, не получив при этом недопустимого уровня радиации, но второй такой полёт с точки зрения медицины совершать не рекомендуется, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент РАН Сергей Чернышёв. "Путешествие на Марс и обратно не выберет полностью этот запас, он еще немножко останется, но он будет близок к предельному", - сказал Чернышёв. По его словам, Федеральное медико-биологическое агентство разработало нормы допустимых для человека излучений. Так, безопасной считается эквивалентная доза до тысячи миллизивертов, накопленная космонавтом за всю жизнь. При этом требуется дополнительное исследование, чтобы выяснить, существует ли разница между короткими воздействиями на протяжении длительного периода человеческой жизни и случаем, когда радиационное воздействие приходится на короткий период, когда человек в течение года подвергается полному предельному объему. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
https://ria.ru/20250412/chernyshev-2010872676.html
https://ria.ru/20250206/mars-1997781108.html
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космос - риа наука, марс, российская академия наук, день космонавтики — 2025
Наука, Космос - РИА Наука, Марс, Российская академия наук, День космонавтики — 2025
В РАН рассказали, можно ли слетать на Марс и обратно

Вице-президент РАН Чернышёв: человек может слетать на Марс, не получив радиации

© Fotolia/artemp1Планета Марс
Планета Марс - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Fotolia/artemp1
Планета Марс. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Человек может слетать на Марс и обратно, не получив при этом недопустимого уровня радиации, но второй такой полёт с точки зрения медицины совершать не рекомендуется, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент РАН Сергей Чернышёв.
«
"Путешествие на Марс и обратно не выберет полностью этот запас, он еще немножко останется, но он будет близок к предельному", - сказал Чернышёв.
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По его словам, Федеральное медико-биологическое агентство разработало нормы допустимых для человека излучений. Так, безопасной считается эквивалентная доза до тысячи миллизивертов, накопленная космонавтом за всю жизнь.
При этом требуется дополнительное исследование, чтобы выяснить, существует ли разница между короткими воздействиями на протяжении длительного периода человеческой жизни и случаем, когда радиационное воздействие приходится на короткий период, когда человек в течение года подвергается полному предельному объему.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
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