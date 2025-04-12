https://ria.ru/20250412/lukashenko-2010875110.html

Украине нечего делать в Евросоюзе, заявил Лукашенко

Украине нечего делать в Евросоюзе, заявил Лукашенко - РИА Новости, 12.04.2025

Украине нечего делать в Евросоюзе, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине в Евросоюзе делать нечего. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T13:13:00+03:00

2025-04-12T13:13:00+03:00

2025-04-12T13:13:00+03:00

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александр лукашенко

народное единство

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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине в Евросоюзе делать нечего. "Куда Украина лезет? Это сиюминутное увлечение неопытного человека. Хороший человек Володя Зеленский, но неопытный. Он это должен признать. Украине в Евросоюзе делать нечего", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Данное заявление Лукашенко сделал, общаясь с журналистами после работы на субботнике, в рамках которого посетил площадку строительства Национального исторического музея и парка Народного единства, где высаживал деревья. По словам белорусского президента, если в нынешних сложных условиях Украина еще и обрушит свою экономику, что наверняка последует за вступлением в ЕС, то страны уже не будет. "Прежде чем туда бежать, подумай: ты там нужен или нет. Это будет страна без промышленности, без сельского хозяйства, без того, чем Украина так гордилась", - подчеркнул глава белорусского государства.

https://ria.ru/20250325/belorussija-2007173514.html

https://ria.ru/20250317/peskov-2005485409.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, народное единство, евросоюз