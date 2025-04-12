https://ria.ru/20250412/lukashenko-2010875110.html
Украине нечего делать в Евросоюзе, заявил Лукашенко
Украине нечего делать в Евросоюзе, заявил Лукашенко - РИА Новости, 12.04.2025
Украине нечего делать в Евросоюзе, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине в Евросоюзе делать нечего. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T13:13:00+03:00
2025-04-12T13:13:00+03:00
2025-04-12T13:13:00+03:00
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МИНСК, 12 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украине в Евросоюзе делать нечего. "Куда Украина лезет? Это сиюминутное увлечение неопытного человека. Хороший человек Володя Зеленский, но неопытный. Он это должен признать. Украине в Евросоюзе делать нечего", - приводит слова Лукашенко агентство Белта. Данное заявление Лукашенко сделал, общаясь с журналистами после работы на субботнике, в рамках которого посетил площадку строительства Национального исторического музея и парка Народного единства, где высаживал деревья. По словам белорусского президента, если в нынешних сложных условиях Украина еще и обрушит свою экономику, что наверняка последует за вступлением в ЕС, то страны уже не будет. "Прежде чем туда бежать, подумай: ты там нужен или нет. Это будет страна без промышленности, без сельского хозяйства, без того, чем Украина так гордилась", - подчеркнул глава белорусского государства.
https://ria.ru/20250325/belorussija-2007173514.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, белоруссия, александр лукашенко, народное единство, евросоюз
В мире, Украина, Белоруссия, Александр Лукашенко, Народное единство, Евросоюз
Украине нечего делать в Евросоюзе, заявил Лукашенко
Лукашенко назвал Зеленского неопытным из-за стремления Украины в ЕС