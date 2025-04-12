Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области повар ударил ножом посетителя суши-бара - РИА Новости, 12.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:51 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/lenoblast-2010872345.html
В Ленинградской области повар ударил ножом посетителя суши-бара
В Ленинградской области повар ударил ножом посетителя суши-бара - РИА Новости, 12.04.2025
В Ленинградской области повар ударил ножом посетителя суши-бара
Повар суши-бара в Ленинградской области, предположительно, ударил ножом 17-летнего посетителя из-за того, что тот, по его оценке, пришел в заведение в грязной... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T12:51:00+03:00
2025-04-12T12:51:00+03:00
происшествия
ленинградская область
тихвин
центральная азия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Повар суши-бара в Ленинградской области, предположительно, ударил ножом 17-летнего посетителя из-за того, что тот, по его оценке, пришел в заведение в грязной одежде, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию города Тихвина Ленинградской области поступила телефонограмма из больницы, куда самостоятельно обратился 17-летний студент техникума с колото-резаным ранением. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. "По словам раненого, в суши-баре в доме 11 в 3-м микрорайоне Тихвина его ударил ножом повар заведения, который посчитал, что подросток пришел в неподобающе грязной одежде", – говорится в сообщении. На месте происшествия правоохранители задержали 27-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии, работающего поваром в суши-баре. Подозреваемый помещен в изолятор, уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, заключают в ГУМВД.
https://ria.ru/20241021/peterburg-1979094645.html
ленинградская область
тихвин
центральная азия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, тихвин, центральная азия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Ленинградская область, Тихвин, Центральная Азия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Ленинградской области повар ударил ножом посетителя суши-бара

В Ленинградской области повар ударил ножом 17-летнего посетителя суши-бара

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Повар суши-бара в Ленинградской области, предположительно, ударил ножом 17-летнего посетителя из-за того, что тот, по его оценке, пришел в заведение в грязной одежде, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне в полицию города Тихвина Ленинградской области поступила телефонограмма из больницы, куда самостоятельно обратился 17-летний студент техникума с колото-резаным ранением. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
«
"По словам раненого, в суши-баре в доме 11 в 3-м микрорайоне Тихвина его ударил ножом повар заведения, который посчитал, что подросток пришел в неподобающе грязной одежде", – говорится в сообщении.
На месте происшествия правоохранители задержали 27-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии, работающего поваром в суши-баре.
Подозреваемый помещен в изолятор, уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, заключают в ГУМВД.
Извините, я буду угрожать: грабитель извинился перед нападением на продавщицу - РИА Новости, 1920, 21.10.2024
В Петербурге задержали "вежливого" грабителя
21 октября 2024, 12:03
 
ПроисшествияЛенинградская областьТихвинЦентральная АзияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала