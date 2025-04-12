В Ленинградской области повар ударил ножом посетителя суши-бара
В Ленинградской области повар ударил ножом 17-летнего посетителя суши-бара
© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Повар суши-бара в Ленинградской области, предположительно, ударил ножом 17-летнего посетителя из-за того, что тот, по его оценке, пришел в заведение в грязной одежде, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне в полицию города Тихвина Ленинградской области поступила телефонограмма из больницы, куда самостоятельно обратился 17-летний студент техникума с колото-резаным ранением. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
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"По словам раненого, в суши-баре в доме 11 в 3-м микрорайоне Тихвина его ударил ножом повар заведения, который посчитал, что подросток пришел в неподобающе грязной одежде", – говорится в сообщении.
На месте происшествия правоохранители задержали 27-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии, работающего поваром в суши-баре.
Подозреваемый помещен в изолятор, уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, заключают в ГУМВД.
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