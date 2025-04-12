https://ria.ru/20250412/lenoblast-2010872345.html

В Ленинградской области повар ударил ножом посетителя суши-бара

В Ленинградской области повар ударил ножом посетителя суши-бара - РИА Новости, 12.04.2025

В Ленинградской области повар ударил ножом посетителя суши-бара

Повар суши-бара в Ленинградской области, предположительно, ударил ножом 17-летнего посетителя из-за того, что тот, по его оценке, пришел в заведение в грязной... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T12:51:00+03:00

2025-04-12T12:51:00+03:00

2025-04-12T12:51:00+03:00

происшествия

ленинградская область

тихвин

центральная азия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Повар суши-бара в Ленинградской области, предположительно, ударил ножом 17-летнего посетителя из-за того, что тот, по его оценке, пришел в заведение в грязной одежде, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию города Тихвина Ленинградской области поступила телефонограмма из больницы, куда самостоятельно обратился 17-летний студент техникума с колото-резаным ранением. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. "По словам раненого, в суши-баре в доме 11 в 3-м микрорайоне Тихвина его ударил ножом повар заведения, который посчитал, что подросток пришел в неподобающе грязной одежде", – говорится в сообщении. На месте происшествия правоохранители задержали 27-летнего гражданина одного из государств Центральной Азии, работающего поваром в суши-баре. Подозреваемый помещен в изолятор, уголовное дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, заключают в ГУМВД.

https://ria.ru/20241021/peterburg-1979094645.html

ленинградская область

тихвин

центральная азия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ленинградская область, тихвин, центральная азия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)