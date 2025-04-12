https://ria.ru/20250412/lavrov-2010881053.html

Лавров с одобрением отнесся к титулу "рок-звезды" дипломатии

Лавров с одобрением отнесся к титулу "рок-звезды" дипломатии - РИА Новости, 12.04.2025

Лавров с одобрением отнесся к титулу "рок-звезды" дипломатии

Глава МИД России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме одобрил определение его в качестве "рок-звезды" дипломатии, отметив, что не видит ничего... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T14:22:00+03:00

2025-04-12T14:22:00+03:00

2025-04-12T14:22:00+03:00

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АНТАЛЬЯ, 12 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров на Анталийском дипломатическом форуме одобрил определение его в качестве "рок-звезды" дипломатии, отметив, что не видит ничего плохого в подобной оценке. Ведущий дискуссии, в которой участвовал министр, указал на его многолетний дипломатический опыт и отметил, что Лавров, вероятно, самый популярный участник форума после президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. После этого ведущий с иронией поинтересовался у главы МИД РФ, каково быть "рок-звездой" дипломатии, вызвав одобрительный смех аудитории. "Думаю, если есть главы государств, выступающие настоящими рок-звездами, то нет ничего плохого в том, чтобы дипломаты были теми, кто они есть. И если людям это нравится, если люди думают, что это весело, пусть так и будет", - с юмором ответил Лавров. Четвертый дипломатический форум проходит в Анталье с 11 по 13 апреля. Тема 2025 года - "Возвращение дипломатии в раздробленный мир". Глава МИД РФ провел на полях мероприятия ряд встреч с коллегами из других государств, в том числе из Турции и Венесуэлы.

https://ria.ru/20250412/lavrov-2010880321.html

https://ria.ru/20250412/lavrov-2010877236.html

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россия, турция, анталья (провинция), сергей лавров, реджеп тайип эрдоган, в мире