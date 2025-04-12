В Крыму оценили возможность добычи редких металлов на Украине
Константинов заявил, что добыча редких металлов на Украине под большим вопросом
© AP Photo / Efrem LukatskyДобыча ильменита в карьере в Кировоградской области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что добыча редкоземельных металлов на Украине в промышленных масштабах под большим вопросом.
Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министр юстиции Ольга Стефанишина в четверг подтвердила, что в пятницу пройдут консультации в США по проекту сделки между Вашингтоном и Киевом по минеральным ресурсам. Агентство Блумберг со ссылкой на источники передавало, что визит украинской делегации в США для переговоров о сделке состоится с 11 по 12 апреля.
"Все эти разговоры о добыче украинских редкоземов под большим вопросом и на практике могут оказаться пустозвонством. Сейчас наличие этих редкоземов в промышленных масштабах ставится под сомнение. Поэтому ещё не факт, что их будут там добывать, что они вообще есть", - сказал Константинов агентству.
Украинские СМИ ранее сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную ему Вашингтоном. Также утверждалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные линии", согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит планам Киева в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Соединенных Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США.
Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.