https://ria.ru/20250412/kosmos-2010889096.html

Россия запустит спутники для изучения космоса во всех диапазонах

Россия запустит спутники для изучения космоса во всех диапазонах - РИА Новости, 12.04.2025

Россия запустит спутники для изучения космоса во всех диапазонах

Россия в ближайшие десятилетия выведет на орбиту космические аппараты, которые будут изучать космическое пространство во всех диапазонах электромагнитного... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T15:33:00+03:00

2025-04-12T15:33:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия в ближайшие десятилетия выведет на орбиту космические аппараты, которые будут изучать космическое пространство во всех диапазонах электромагнитного излучения, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент РАН Сергей Чернышёв. "В ближайшие десятилетия мы покроем все диапазоны, доступные человеку для исследования ближнего и дальнего космоса, совершенно трудно представляемых явлений типа чёрных дыр или кротовых нор", - сказал Чернышёв. Он уточнил, что сейчас идёт создание аппарата "Спектр-М" ("Миллиметрон"), который будет наблюдать Вселенную в субмиллиметровом диапазоне. "Он потребует огромного зеркала, причем поверхность этого зеркала должна быть охлаждена до температуры жидкого гелия - 4-5 градусов Кельвина. И это сложнейшая технологическая задача. Точность образующих этого зеркала – микронного масштаба. Мы ставим и решаем сложные задачи, приборы, с помощью которых мы это делаем, позволят нам получить очень ценную важную информацию о Вселенной, о происхождении жизни", - рассказал Чернышёв. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.

https://ria.ru/20250412/gagarin-2010874214.html

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