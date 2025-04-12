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Россия запустит спутники для изучения космоса во всех диапазонах - РИА Новости, 12.04.2025
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Наука
 
15:33 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/kosmos-2010889096.html
Россия запустит спутники для изучения космоса во всех диапазонах
Россия запустит спутники для изучения космоса во всех диапазонах - РИА Новости, 12.04.2025
Россия запустит спутники для изучения космоса во всех диапазонах
Россия в ближайшие десятилетия выведет на орбиту космические аппараты, которые будут изучать космическое пространство во всех диапазонах электромагнитного... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T15:33:00+03:00
2025-04-12T15:33:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия в ближайшие десятилетия выведет на орбиту космические аппараты, которые будут изучать космическое пространство во всех диапазонах электромагнитного излучения, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент РАН Сергей Чернышёв. "В ближайшие десятилетия мы покроем все диапазоны, доступные человеку для исследования ближнего и дальнего космоса, совершенно трудно представляемых явлений типа чёрных дыр или кротовых нор", - сказал Чернышёв. Он уточнил, что сейчас идёт создание аппарата "Спектр-М" ("Миллиметрон"), который будет наблюдать Вселенную в субмиллиметровом диапазоне. "Он потребует огромного зеркала, причем поверхность этого зеркала должна быть охлаждена до температуры жидкого гелия - 4-5 градусов Кельвина. И это сложнейшая технологическая задача. Точность образующих этого зеркала – микронного масштаба. Мы ставим и решаем сложные задачи, приборы, с помощью которых мы это делаем, позволят нам получить очень ценную важную информацию о Вселенной, о происхождении жизни", - рассказал Чернышёв. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
https://ria.ru/20250412/gagarin-2010874214.html
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космос - риа наука, россия, российская академия наук, день космонавтики — 2025, космос
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Российская академия наук, День космонавтики — 2025, Космос
Россия запустит спутники для изучения космоса во всех диапазонах

Россия запустит космические аппараты для изучения космоса во всех диапазонах

© Fotolia / AND IncКосмический спутник во время облета Земли
Космический спутник во время облета Земли - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© Fotolia / AND Inc
Космический спутник во время облета Земли . Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Россия в ближайшие десятилетия выведет на орбиту космические аппараты, которые будут изучать космическое пространство во всех диапазонах электромагнитного излучения, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент РАН Сергей Чернышёв.
"В ближайшие десятилетия мы покроем все диапазоны, доступные человеку для исследования ближнего и дальнего космоса, совершенно трудно представляемых явлений типа чёрных дыр или кротовых нор", - сказал Чернышёв.
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Он уточнил, что сейчас идёт создание аппарата "Спектр-М" ("Миллиметрон"), который будет наблюдать Вселенную в субмиллиметровом диапазоне.
"Он потребует огромного зеркала, причем поверхность этого зеркала должна быть охлаждена до температуры жидкого гелия - 4-5 градусов Кельвина. И это сложнейшая технологическая задача. Точность образующих этого зеркала – микронного масштаба. Мы ставим и решаем сложные задачи, приборы, с помощью которых мы это делаем, позволят нам получить очень ценную важную информацию о Вселенной, о происхождении жизни", - рассказал Чернышёв.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.
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