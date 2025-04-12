Ученые рассказали, когда человечество сможет полететь в дальний космос
Вице-президент РАН Чернышев: космос будет доступен через три-четыре поколения
Планета Земля снятая с МКС астронавтом NASA Тимоти Копра. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Человечество сможет организовывать пилотируемые миссии в дальний космос через 3-4 поколения, предположил в интервью РИА Новости вице-президент РАН Сергей Чернышев.
"Хочу еще раз подчеркнуть важность медико-биологических исследований на Российской орбитальной станции с полярной орбитой, в условиях, которые максимально приближены к условиям Луны и планет, или совсем дальнего космоса, который, наверное, через 3-4 поколения будет доступен для человечества", - сказал Чернышев.
Он уточнил, что по галактическим меркам жизнь планеты Земля ограничена, поэтому рано или поздно придется думать о потенциальной возможности переселения на ближайшие планеты.
Первым делом, по словам ученого, человечеству необходимо более глубоко изучить ближайший спутник - Луну, в частности, ее ресурсы - минералы и ледяные отложения, то есть воду. Из нее можно получить и водород для использования в качестве топлива, и кислород для дыхания.
"Это сразу дает цепочку технологических возможностей, преобразований для создания лунной базы для более длительного пребывания людей на Луне и подготовки миссий на более дальние расстояния. Такие путешествия будут необходимы для полетов человека и изучения Марса, Венеры, может быть, дальних астероидов", - добавил Чернышев.