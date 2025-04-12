https://ria.ru/20250412/kosmos-2010833564.html

Российская орбитальная станция поможет в освоении Арктики, заявили в РАН

Российская орбитальная станция поможет в освоении Арктики, заявили в РАН - РИА Новости, 12.04.2025

Российская орбитальная станция поможет в освоении Арктики, заявили в РАН

Российская орбитальная станция поможет в решении задач, которые президент РФ Владимир Путин поставил в области освоения Арктики, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T02:29:00+03:00

2025-04-12T02:29:00+03:00

2025-04-12T02:29:00+03:00

наука

космос - риа наука

россия

арктика

мурманск

владимир путин

российская академия наук

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Российская орбитальная станция поможет в решении задач, которые президент РФ Владимир Путин поставил в области освоения Арктики, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент РАН Сергей Чернышев. "Недавно я участвовал в работе круглого стола на Арктическом форуме в Мурманске. Там центральным событием было выступление президента Владимира Владимировича Путина. Он поставил целый ряд важнейших задач по развитию арктической зоны Российской Федерации и Северного морского пути", - сказал Чернышев. По его словам, ученые Российской академии наук считают одним из своих приоритетов научное сопровождение освоения Арктики, в частности, по таким направлениям, как энергетическое обеспечение, транспортная связность, арктическое материаловедение, геофизические и геолого-минералогические исследования, а также новые методы разведки минеральных ресурсов. "Это в значительной степени касается и космической научной программы. Мы должны использовать все инструменты для того, чтобы более качественно и глубоко исследовать арктическую зону, подсказывать и нашим мореходам, которые будут работать на Северном морском пути, и геологам, геофизикам, климатологам, по эффективному освоению Арктики. Это задачи, которые должны решаться в том числе и с помощью РОС", - добавил вице-президент РАН. Он рассказал, что по поводу орбиты РОС велись дискуссии. В итоге была выбрана полярная орбита с наклонением больше 90 градусов. Это было сделано осознанно, чтобы с ее помощью видеть всю территорию РФ, включая арктическую зону. С борта Международной космической станции можно видеть только 10% территории России, уточнил Чернышев.

https://ria.ru/20250324/patrushev-2006946588.html

https://ria.ru/20250411/mks-2010619216.html

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арктика

мурманск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, россия, арктика, мурманск, владимир путин, российская академия наук