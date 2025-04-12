https://ria.ru/20250412/komrat-2010900692.html

В Комрате жители Гагаузии протестуют против действий полиции

В Комрате жители Гагаузии протестуют против действий полиции - РИА Новости, 12.04.2025

В Комрате жители Гагаузии протестуют против действий полиции

Жители Гагаузской автономии Молдавии проводят митинг у здания управления полиции в административном центре региона – в Комрате, протестуя против действий... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T16:57:00+03:00

2025-04-12T16:57:00+03:00

2025-04-12T17:12:00+03:00

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КИШИНЕВ, 12 апр - РИА Новости. Жители Гагаузской автономии Молдавии проводят митинг у здания управления полиции в административном центре региона – в Комрате, протестуя против действий молдавских властей и правоохранительных органов, которые выписывают штрафы, по мнению собравшихся, незаконно, сообщает гагаузский телеканал GRT. Глава Гагаузии Евгения Гуцул 9 апреля 2024 года подписала соглашение с российским банком "Промсвязьбанк" об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников региона, на которые ежемесячно поступает материальная помощь. Председатель Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов в пятницу заявил, что полиция угрозами вынуждает пенсионеров признаваться в получении денег за голосование за того или иного кандидата или партию на выборах. Замглавы Гагаузии Виктор Петров пояснил, что действия полиции, выписывающей жителям Гагаузии штрафы за материальную помощь, незаконны, поскольку помощь предоставляется на основании официального соглашения, подписанного руководством автономии. "Жители Гагаузии вышли на акцию протеста к зданию управления полиции, выражая недовольство действиями властей (Молдавии - ред.)… Участники митинга осудили действия полиции в отношении пенсионеров, которых штрафуют за получение гуманитарной помощи. Эти меры люди назвали "преступлением против человечности", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Первый заместитель главы Гагаузии Илья Узун заявил на митинге, что власть устраняет политических конкурентов через суды, a теперь взялась и за пенсионеров. "Партия ПДС (правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" - ред.) - это диктатура. Устраняет политических конкурентов через суды… На конкурентов давят, арестовывают, преследуют, оказывают давление, запрещают проводить агитацию, сход граждан… Политиков и партии, которые критикуют ЕС… которые выступают за теплые отношения с Российской Федерацией, отстраняют с выборов под любым предлогом", - сказал он, выступая перед собравшимися. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Кандидат представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Ни один представитель центральных властей не посетил церемонию инаугурации Гуцул 19 июля 2023 года. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении главы Гагаузии в состав правительства, несмотря на требования законодательства.

https://ria.ru/20250401/kishinev-2008673097.html

https://ria.ru/20250410/serbija-2010531262.html

https://ria.ru/20250411/gagauzija-2010707530.html

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в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, дмитрий константинов, майя санду, промсвязьбанк, евросоюз, задержание главы гагаузии гуцул