https://ria.ru/20250412/kolumbiya-2010832517.html

В Колумбии ликвидировали 12 повстанцев из группировки "Ивана Мордиско"

В Колумбии ликвидировали 12 повстанцев из группировки "Ивана Мордиско" - РИА Новости, 12.04.2025

В Колумбии ликвидировали 12 повстанцев из группировки "Ивана Мордиско"

Колумбийские военные в ходе операции на юго-востоке страны нейтрализовали 12 повстанцев, принадлежащих к группировке "Ивана Мордиско" - выходцев из бывших... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T02:05:00+03:00

2025-04-12T02:05:00+03:00

2025-04-12T02:05:00+03:00

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МЕХИКО, 12 апр - РИА Новости. Колумбийские военные в ходе операции на юго-востоке страны нейтрализовали 12 повстанцев, принадлежащих к группировке "Ивана Мордиско" - выходцев из бывших "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК/FARC), сообщил министр обороны Колумбии Педро Санчес, заявление которого опубликовало минобороны Колумбии в соцсети X. В октябре 2024 года колумбийское правительство продлило соглашение о прекращении огня с рядом группировок бывших повстанцев "Революционных вооруженных сил Колумбии" до 15 апреля этого года. "В результате операций в зоне Какета-Гуавьяре-Амасонас уже нейтрализованы 12 членов группировки "Ивана Мордиско" - главного зачинщика насилия в этом регионе", - сказал Санчес. Среди ликвидированных боевиков - полевой командир по прозвищу Эль-Паиса, "50-летний преступник из Антиокии, который запятнал репутацию нашего региона, принеся туда только преступления и страдания". Армейская операция на юго-востоке Колумбии направлена против лидеров наркокартелей, включая самого "Ивана Мордиско", за помощь в поимке которого обещают около 1 миллиона долларов. Как подчеркивают в минобороны, повстанцы ведут борьбу между собой исключительно за контроль над наркотрафиком, а не за развитие региона. Действия правительственных сил поддерживаются авиацией, хотя бомбардировки пока не применялись. В министерстве заверили, что операция проводится в строгом соответствии с колумбийским законодательством и нормами международного права. Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах "Революционных вооруженных сил Колумбии", которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.

https://ria.ru/20250320/ssha-2006106272.html

https://ria.ru/20250218/petro-2000173715.html

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Дарья Буймова

в мире, колумбия, антиокия, педро санчес, революционные вооруженные силы колумбии