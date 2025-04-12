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В Колумбии ликвидировали 12 повстанцев из группировки "Ивана Мордиско" - РИА Новости, 12.04.2025
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02:05 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/kolumbiya-2010832517.html
В Колумбии ликвидировали 12 повстанцев из группировки "Ивана Мордиско"
В Колумбии ликвидировали 12 повстанцев из группировки "Ивана Мордиско" - РИА Новости, 12.04.2025
В Колумбии ликвидировали 12 повстанцев из группировки "Ивана Мордиско"
Колумбийские военные в ходе операции на юго-востоке страны нейтрализовали 12 повстанцев, принадлежащих к группировке "Ивана Мордиско" - выходцев из бывших... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T02:05:00+03:00
2025-04-12T02:05:00+03:00
в мире
колумбия
антиокия
педро санчес
революционные вооруженные силы колумбии
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МЕХИКО, 12 апр - РИА Новости. Колумбийские военные в ходе операции на юго-востоке страны нейтрализовали 12 повстанцев, принадлежащих к группировке "Ивана Мордиско" - выходцев из бывших "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК/FARC), сообщил министр обороны Колумбии Педро Санчес, заявление которого опубликовало минобороны Колумбии в соцсети X. В октябре 2024 года колумбийское правительство продлило соглашение о прекращении огня с рядом группировок бывших повстанцев "Революционных вооруженных сил Колумбии" до 15 апреля этого года. "В результате операций в зоне Какета-Гуавьяре-Амасонас уже нейтрализованы 12 членов группировки "Ивана Мордиско" - главного зачинщика насилия в этом регионе", - сказал Санчес. Среди ликвидированных боевиков - полевой командир по прозвищу Эль-Паиса, "50-летний преступник из Антиокии, который запятнал репутацию нашего региона, принеся туда только преступления и страдания". Армейская операция на юго-востоке Колумбии направлена против лидеров наркокартелей, включая самого "Ивана Мордиско", за помощь в поимке которого обещают около 1 миллиона долларов. Как подчеркивают в минобороны, повстанцы ведут борьбу между собой исключительно за контроль над наркотрафиком, а не за развитие региона. Действия правительственных сил поддерживаются авиацией, хотя бомбардировки пока не применялись. В министерстве заверили, что операция проводится в строгом соответствии с колумбийским законодательством и нормами международного права. Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах "Революционных вооруженных сил Колумбии", которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.
https://ria.ru/20250320/ssha-2006106272.html
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в мире, колумбия, антиокия, педро санчес, революционные вооруженные силы колумбии
В мире, Колумбия, Антиокия, Педро Санчес, Революционные вооруженные силы Колумбии
В Колумбии ликвидировали 12 повстанцев из группировки "Ивана Мордиско"

Минобороны Колумбии сообщило о ликвидации 12 членов группировки "Ивана Мордиско"

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийПолиция в Колумбии
Полиция в Колумбии - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Полиция в Колумбии. Архивное фото
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МЕХИКО, 12 апр - РИА Новости. Колумбийские военные в ходе операции на юго-востоке страны нейтрализовали 12 повстанцев, принадлежащих к группировке "Ивана Мордиско" - выходцев из бывших "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК/FARC), сообщил министр обороны Колумбии Педро Санчес, заявление которого опубликовало минобороны Колумбии в соцсети X.
В октябре 2024 года колумбийское правительство продлило соглашение о прекращении огня с рядом группировок бывших повстанцев "Революционных вооруженных сил Колумбии" до 15 апреля этого года.
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"В результате операций в зоне Какета-Гуавьяре-Амасонас уже нейтрализованы 12 членов группировки "Ивана Мордиско" - главного зачинщика насилия в этом регионе", - сказал Санчес.
Среди ликвидированных боевиков - полевой командир по прозвищу Эль-Паиса, "50-летний преступник из Антиокии, который запятнал репутацию нашего региона, принеся туда только преступления и страдания".
Армейская операция на юго-востоке Колумбии направлена против лидеров наркокартелей, включая самого "Ивана Мордиско", за помощь в поимке которого обещают около 1 миллиона долларов. Как подчеркивают в минобороны, повстанцы ведут борьбу между собой исключительно за контроль над наркотрафиком, а не за развитие региона.
Действия правительственных сил поддерживаются авиацией, хотя бомбардировки пока не применялись. В министерстве заверили, что операция проводится в строгом соответствии с колумбийским законодательством и нормами международного права.
Колумбия более полувека находится в состоянии вооруженного конфликта с участием различных военизированных организаций. За это время погибли более 260 тысяч человек, миллионы были вынуждены покинуть свои дома. В рядах "Революционных вооруженных сил Колумбии", которые были в 1966 году сформированы из отрядов самообороны крестьян-коммунистов, состояли до 20 тысяч бойцов. Власти и повстанцы долго вели переговоры о мире, которые закончились подписанием мирного соглашения в 2016 году. После "демобилизации" 13 тысяч человек из РВСК на ее основе была создана официальная политическая партия Comunes, однако более 5 тысяч человек вернулись к партизанской деятельности и наркоторговле.
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В миреКолумбияАнтиокияПедро СанчесРеволюционные вооруженные силы Колумбии
 
 
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