https://ria.ru/20250412/kishinev-2010904469.html

Кишинев использует полицию для мести жителям регионов, заявил Шор

Кишинев использует полицию для мести жителям регионов, заявил Шор - РИА Новости, 12.04.2025

Кишинев использует полицию для мести жителям регионов, заявил Шор

Кишинев использует полицию для мести жителям регионов, которые не поддерживают действующую центральную власть, заявил лидер оппозиционного в республике блока... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T17:20:00+03:00

2025-04-12T17:20:00+03:00

2025-04-12T17:20:00+03:00

в мире

гагаузия

молдавия

кишинев

илан шор

майя санду

евгения гуцул

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КИШИНЕВ, 12 апр - РИА Новости. Кишинев использует полицию для мести жителям регионов, которые не поддерживают действующую центральную власть, заявил лидер оппозиционного в республике блока "Победа" Илан Шор. Глава Гагаузии Евгения Гуцул 9 апреля 2024 года подписала соглашение с российским банком "Промсвязьбанк" об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников региона, на которые ежемесячно поступает материальная помощь. Председатель Народного собрания (парламента) Гагаузии Дмитрий Константинов в пятницу заявил, что полиция угрозами вынуждает пенсионеров признаваться в получении денег за голосование за того или иного кандидата или партию на выборах. Замглавы Гагаузии Виктор Петров пояснил, что действия полиции, выписывающей жителям Гагаузии штрафы за материальную помощь, незаконны, поскольку помощь предоставляется на основании официального соглашения, подписанного руководством автономии. Подобные штрафы за получение социальных выплат полиция выписывает также и в других районах Молдавии. "Кишинев обвиняет в коррупции бюджетников и пенсионеров в Гагаузии, пенсионеров в Оргееве, Тараклии, железнодорожников по всей стране. Их допрашивают за то, что они не хотят умирать от голода и получают соцвыплаты… Кишинев мстит - все эти бесчинства происходят в регионах, где люди не поддерживают (президента Молдавии - ред.) Майю Санду и ПДС (правящую партию "Действие и солидарность" - ред.). Сильнейшему давлению подвергается и наша команда", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он пояснил, что в выплатах нет ничего незаконного. "Полиция должна прекратить этот беспредел. И начать защищать закон, а не издеваться над своими же гражданами… Эти надбавки - помощь, которую власти Молдовы не могут им дать. Но мы смогли. И продолжим помогать", - подчеркнул Шор отметив, что готов оказать помощь также каждому, кто получил штрафы, в том, чтобы оспорить их. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года периодически проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20250410/moldavija-2010449196.html

https://ria.ru/20250410/moldaviya-2010444982.html

гагаузия

молдавия

кишинев

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