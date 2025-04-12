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В Кирове устроили шоу дронов в День космонавтики

В Кирове устроили шоу дронов в День космонавтики - РИА Новости, 12.04.2025

В Кирове устроили шоу дронов в День космонавтики

Шоу дронов, посвященное Дню космонавтики, организовали в детском технопарке "Кванториум" в городе Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T22:06:00+03:00

2025-04-12T22:06:00+03:00

2025-04-12T22:07:00+03:00

кировская область

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кировская область

александр соколов

юрий гагарин (космонавт)

российская академия наук

институт космических исследований

день космонавтики — 2025

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Шоу дронов, посвященное Дню космонавтики, организовали в детском технопарке "Кванториум" в городе Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона. "Ребята продемонстрировали губернатору Кировской области Александру Соколову навыки управления беспилотными летательными аппаратами. Работа с дронами является одним из направлений аэрокванториума. На занятиях учащиеся знакомятся с устройством дронов, принципами их работы, занимаются конструированием и моделированием беспилотных летательных аппаратов, учатся ими управлять", - говорится в сообщении. Глава региона отметил, что в Кванториуме создано пространство для творчества и научных изысканий, где каждый из ребят может стать частью великой космической одиссеи. Глава региона также поздравил всех участников мероприятия с Днем космонавтики. "Человек обратил взор на космос, на звезды, еще в древние времена. Мечта человека о космосе была исполнена в нашей стране, когда первый человек – Юрий Гагарин, совершил первый космический полет. У вас тоже есть возможность в будущем внести свой вклад в покорение космоса", - приводятся в сообщении слова Соколова. В рамках события по видеоконференцсвязи участники связались с IТ-кубом в городе Котельниче. Также состоялся видеозвонок с Музеем К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики, где в этот день выступал советский и российский физик, академик РАН, доктор физико-математических наук, директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый. Завершилось мероприятие флешмобом в честь 85-летия со дня рождения уроженца кировской земли, летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза, почетного гражданина города Кирова и Кировской области, сотого космонавта планеты Виктора Петровича Савиных. Во дворе центра ребята выстроились в слово "Савиных - 100".

https://ria.ru/20250311/nauka-2003672875.html

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