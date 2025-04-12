https://ria.ru/20250412/kirov-2010939248.html
В Кирове устроили шоу дронов в День космонавтики
В Кирове устроили шоу дронов в День космонавтики - РИА Новости, 12.04.2025
В Кирове устроили шоу дронов в День космонавтики
Шоу дронов, посвященное Дню космонавтики, организовали в детском технопарке "Кванториум" в городе Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T22:06:00+03:00
2025-04-12T22:06:00+03:00
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александр соколов
юрий гагарин (космонавт)
российская академия наук
институт космических исследований
день космонавтики — 2025
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Шоу дронов, посвященное Дню космонавтики, организовали в детском технопарке "Кванториум" в городе Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона. "Ребята продемонстрировали губернатору Кировской области Александру Соколову навыки управления беспилотными летательными аппаратами. Работа с дронами является одним из направлений аэрокванториума. На занятиях учащиеся знакомятся с устройством дронов, принципами их работы, занимаются конструированием и моделированием беспилотных летательных аппаратов, учатся ими управлять", - говорится в сообщении. Глава региона отметил, что в Кванториуме создано пространство для творчества и научных изысканий, где каждый из ребят может стать частью великой космической одиссеи. Глава региона также поздравил всех участников мероприятия с Днем космонавтики. "Человек обратил взор на космос, на звезды, еще в древние времена. Мечта человека о космосе была исполнена в нашей стране, когда первый человек – Юрий Гагарин, совершил первый космический полет. У вас тоже есть возможность в будущем внести свой вклад в покорение космоса", - приводятся в сообщении слова Соколова. В рамках события по видеоконференцсвязи участники связались с IТ-кубом в городе Котельниче. Также состоялся видеозвонок с Музеем К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики, где в этот день выступал советский и российский физик, академик РАН, доктор физико-математических наук, директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый. Завершилось мероприятие флешмобом в честь 85-летия со дня рождения уроженца кировской земли, летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза, почетного гражданина города Кирова и Кировской области, сотого космонавта планеты Виктора Петровича Савиных. Во дворе центра ребята выстроились в слово "Савиных - 100".
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киров, кировская область, александр соколов, юрий гагарин (космонавт), российская академия наук, институт космических исследований, день космонавтики — 2025, россия
Кировская область, Киров, Кировская область, Александр Соколов, Юрий Гагарин (космонавт), Российская академия наук, Институт космических исследований, День космонавтики — 2025, Россия
В Кирове устроили шоу дронов в День космонавтики
В детском технопарке в Кирове устроили шоу дронов, посвященное Дню космонавтики
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 апр - РИА Новости. Шоу дронов, посвященное Дню космонавтики, организовали в детском технопарке "Кванториум" в городе Кирове, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Ребята продемонстрировали губернатору Кировской области Александру Соколову навыки управления беспилотными летательными аппаратами. Работа с дронами является одним из направлений аэрокванториума. На занятиях учащиеся знакомятся с устройством дронов, принципами их работы, занимаются конструированием и моделированием беспилотных летательных аппаратов, учатся ими управлять", - говорится в сообщении.
Глава региона отметил, что в Кванториуме создано пространство для творчества и научных изысканий, где каждый из ребят может стать частью великой космической одиссеи. Глава региона также поздравил всех участников мероприятия с Днем космонавтики.
"Человек обратил взор на космос, на звезды, еще в древние времена. Мечта человека о космосе была исполнена в нашей стране, когда первый человек – Юрий Гагарин, совершил первый космический полет. У вас тоже есть возможность в будущем внести свой вклад в покорение космоса", - приводятся в сообщении слова Соколова.
В рамках события по видеоконференцсвязи участники связались с IТ-кубом в городе Котельниче. Также состоялся видеозвонок с Музеем К. Э. Циолковского, авиации и космонавтики, где в этот день выступал советский и российский физик, академик РАН, доктор физико-математических наук, директор Института космических исследований РАН Лев Зеленый.
Завершилось мероприятие флешмобом в честь 85-летия со дня рождения уроженца кировской земли, летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза, почетного гражданина города Кирова и Кировской области, сотого космонавта планеты Виктора Петровича Савиных. Во дворе центра ребята выстроились в слово "Савиных - 100".