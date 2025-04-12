https://ria.ru/20250412/ekzamen-2010834603.html

В Минобрнауки рассказали о переходе на новую систему высшего образования

В Минобрнауки рассказали о переходе на новую систему высшего образования - РИА Новости, 12.04.2025

В Минобрнауки рассказали о переходе на новую систему высшего образования

Переход на новую систему высшего образования не затронет ЕГЭ, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T02:50:00+03:00

2025-04-12T02:50:00+03:00

2025-04-12T10:06:00+03:00

общество

россия

константин могилевский

московский авиационный институт

мисис

московский педагогический государственный университет

единый государственный экзамен (егэ)

образование

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Переход на новую систему высшего образования не затронет ЕГЭ, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки Константин Могилевский."Нет, (на ЕГЭ. — Прим. ред.) это никак не отразится", — сказал он.Могилевский добавил, что переход на обновленную систему не затронет и квоты в университетах. "Что касается квот, то квоты выделяются на получение высшего образования в России для иностранцев. Это останется, но мы будем продолжать совершенствовать систему квот, чтобы повышать качество отбора и, соответственно, качество подготовки иностранных студентов", — уточнил замминистра.Российские вузы начнут переход на обновленную систему высшего образования в 2026 году, к этому времени Минобрнауки подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты.Сейчас реализуется указ президента о совершенствовании национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих вузов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). Студенты этих заведений получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.

https://ria.ru/20250107/obrazovanie-1992703583.html

https://ria.ru/20250118/obrazovanie-1994324175.html

россия

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Дарья Буймова

общество, россия, константин могилевский, московский авиационный институт, мисис, московский педагогический государственный университет, единый государственный экзамен (егэ), образование