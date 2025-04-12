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В Минобрнауки рассказали о переходе на новую систему высшего образования - РИА Новости, 12.04.2025
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02:50 12.04.2025 (обновлено: 10:06 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/ekzamen-2010834603.html
В Минобрнауки рассказали о переходе на новую систему высшего образования
В Минобрнауки рассказали о переходе на новую систему высшего образования - РИА Новости, 12.04.2025
В Минобрнауки рассказали о переходе на новую систему высшего образования
Переход на новую систему высшего образования не затронет ЕГЭ, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки Константин Могилевский. РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T02:50:00+03:00
2025-04-12T10:06:00+03:00
общество
россия
константин могилевский
московский авиационный институт
мисис
московский педагогический государственный университет
единый государственный экзамен (егэ)
образование
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Переход на новую систему высшего образования не затронет ЕГЭ, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки Константин Могилевский."Нет, (на ЕГЭ. — Прим. ред.) это никак не отразится", — сказал он.Могилевский добавил, что переход на обновленную систему не затронет и квоты в университетах. &quot;Что касается квот, то квоты выделяются на получение высшего образования в России для иностранцев. Это останется, но мы будем продолжать совершенствовать систему квот, чтобы повышать качество отбора и, соответственно, качество подготовки иностранных студентов&quot;, — уточнил замминистра.Российские вузы начнут переход на обновленную систему высшего образования в 2026 году, к этому времени Минобрнауки подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты.Сейчас реализуется указ президента о совершенствовании национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих вузов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет). Студенты этих заведений получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.
https://ria.ru/20250107/obrazovanie-1992703583.html
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общество, россия, константин могилевский, московский авиационный институт, мисис, московский педагогический государственный университет, единый государственный экзамен (егэ), образование
Общество, Россия, Константин Могилевский, Московский авиационный институт, МИСиС, Московский педагогический государственный университет, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Образование
В Минобрнауки рассказали о переходе на новую систему высшего образования

Минобрнауки: переход на новую систему высшего образования не затронет ЕГЭ

© РИА Новости / Александр АлпаткинЕГЭ
ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Александр Алпаткин
ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Переход на новую систему высшего образования не затронет ЕГЭ, сообщил РИА Новости замглавы Минобрнауки Константин Могилевский.
"Нет, (на ЕГЭ. — Прим. ред.) это никак не отразится", — сказал он.
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Вузы перейдут на обновленную систему образования в 2026 году
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Могилевский добавил, что переход на обновленную систему не затронет и квоты в университетах.
«

"Что касается квот, то квоты выделяются на получение высшего образования в России для иностранцев. Это останется, но мы будем продолжать совершенствовать систему квот, чтобы повышать качество отбора и, соответственно, качество подготовки иностранных студентов", — уточнил замминистра.

Российские вузы начнут переход на обновленную систему высшего образования в 2026 году, к этому времени Минобрнауки подготовит и утвердит соответствующие нормативные правовые акты.
Сейчас реализуется указ президента о совершенствовании национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть ведущих вузов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет).
Студенты этих заведений получают базовое высшее образование, специализированное высшее образование по программам магистратуры и профессиональное высшее образование по программам аспирантуры.
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ОбществоРоссияКонстантин МогилевскийМосковский авиационный институтМИСиСМосковский педагогический государственный университетЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Образование
 
 
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