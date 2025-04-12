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Нацпроект "Молодежь и дети" определил главный приоритет - РИА Новости, 12.04.2025
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19:12 12.04.2025 (обновлено: 19:33 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/deti-2010921772.html
Нацпроект "Молодежь и дети" определил главный приоритет
Нацпроект "Молодежь и дети" определил главный приоритет - РИА Новости, 12.04.2025
Нацпроект "Молодежь и дети" определил главный приоритет
Национальный проект "Молодежь и дети", созданный по поручению президента России Владимира Путина, определил детей и молодых людей как главный государственный... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T19:12:00+03:00
2025-04-12T19:33:00+03:00
общество
россия
сергей кириенко
владимир путин
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Национальный проект "Молодежь и дети", созданный по поручению президента России Владимира Путина, определил детей и молодых людей как главный государственный приоритет страны, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. "В течение сегодняшнего дня в Национальном центре "Россия" весь день обсуждали новый национальный проект "Молодежь и дети", созданный по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина… Это значит, что решением президента России зафиксированы в качестве ключевого государственного приоритета дети и молодежь нашей страны. То есть вы самое главное для страны", - сказал Кириенко на открытии форумного сезона Росмолодежи, которое проходит в субботу в Национальном центре "Россия". Он также подчеркнул важность того, что российская молодежь стала соавтором нацпроекта. "Потому что базовый принцип, который задал наш президент при создании российского движения детей и молодежи при всей государственной работе с молодежью, наверное, можно сформулировать так - "ничего для детей и молодежи без участия самих детей и молодежи". Спасибо вам огромное за ваше активное участие. Вы соавторы, а очень часто и авторы идей, предложений, которые теперь воплотились в государственные программы и проекты… Самое главное, что это ваше время, потому что Россия сегодня - действительно страна возможностей. Это время ваших возможностей", - отметил Кириенко. В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что благодаря Путину подрастающему поколению посвящен целый национальный проект "Молодежь и дети", цель которого - реализация возможностей и талантов. "У вас огромное количество дорог, вы можете в общероссийском проекте "Мы вместе" приносить пользу, быть волонтерами, участвовать в различных акциях", - отметил Чернышенко. Вице-премьер добавил, что молодежь также сможет получить гранты до 1,5 миллиона рублей на реализацию своих стартапов. В ходе мероприятия Кириенко и Чернышенко дали старт форумному сезону Росмолодежи 2025 года.
https://ria.ru/20250412/gurov-2010905677.html
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общество, россия, сергей кириенко, владимир путин, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Сергей Кириенко, Владимир Путин, Дмитрий Чернышенко
Нацпроект "Молодежь и дети" определил главный приоритет

Кириенко: нацпроект "Молодежь и дети" определил свой главный приоритет

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДети играют в снежки
Дети играют в снежки - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дети играют в снежки. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Национальный проект "Молодежь и дети", созданный по поручению президента России Владимира Путина, определил детей и молодых людей как главный государственный приоритет страны, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"В течение сегодняшнего дня в Национальном центре "Россия" весь день обсуждали новый национальный проект "Молодежь и дети", созданный по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина… Это значит, что решением президента России зафиксированы в качестве ключевого государственного приоритета дети и молодежь нашей страны. То есть вы самое главное для страны", - сказал Кириенко на открытии форумного сезона Росмолодежи, которое проходит в субботу в Национальном центре "Россия".
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Он также подчеркнул важность того, что российская молодежь стала соавтором нацпроекта.
"Потому что базовый принцип, который задал наш президент при создании российского движения детей и молодежи при всей государственной работе с молодежью, наверное, можно сформулировать так - "ничего для детей и молодежи без участия самих детей и молодежи". Спасибо вам огромное за ваше активное участие. Вы соавторы, а очень часто и авторы идей, предложений, которые теперь воплотились в государственные программы и проекты… Самое главное, что это ваше время, потому что Россия сегодня - действительно страна возможностей. Это время ваших возможностей", - отметил Кириенко.
В свою очередь вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул, что благодаря Путину подрастающему поколению посвящен целый национальный проект "Молодежь и дети", цель которого - реализация возможностей и талантов.
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"У вас огромное количество дорог, вы можете в общероссийском проекте "Мы вместе" приносить пользу, быть волонтерами, участвовать в различных акциях", - отметил Чернышенко.
Вице-премьер добавил, что молодежь также сможет получить гранты до 1,5 миллиона рублей на реализацию своих стартапов.
В ходе мероприятия Кириенко и Чернышенко дали старт форумному сезону Росмолодежи 2025 года.
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