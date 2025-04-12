https://ria.ru/20250412/dagestan-2010896031.html

В Дагестане задержали главу управления имущественных отношений Каспийска

В Дагестане задержали главу управления имущественных отношений Каспийска - РИА Новости, 12.04.2025

В Дагестане задержали главу управления имущественных отношений Каспийска

Правоохранители задержали в Дагестане начальника управления имущественных отношений администрации Каспийска Гаджакая Гусейнгаджиева, который планировал похитить РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T16:25:00+03:00

2025-04-12T16:25:00+03:00

2025-04-12T16:25:00+03:00

происшествия

россия

каспийск

дагдизель

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 12 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали в Дагестане начальника управления имущественных отношений администрации Каспийска Гаджакая Гусейнгаджиева, который планировал похитить земельный участок стоимостью 70 миллионов рублей рядом с оборонным заводом, сообщили в пресс-службе МВД по республике. "Задержан начальник управления имущественных отношений городского округа "город Каспийск" Гусейнгаджиев Г.А., который, по данным следствия, вступив в преступный сговор с третьими лицами, планировал похитить земельный участок рыночной стоимостью 70 миллионов рублей, расположенный рядом с оборонным заводом АО "Дагдизель", – говорится в сообщении. Пл данным правоохранителей, участок планировалось реализовать под проект по строительству многоквартирных домов. Задержание провели сотрудники управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России совместно с УФСБ России по Дагестану во взаимодействии с МВД по республике в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Решается вопрос избрании подозреваемому меры пресечения, добавили в МВД.

https://ria.ru/20250409/arest-2010140646.html

https://ria.ru/20250404/dagestan-2009450037.html

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происшествия, россия, каспийск, дагдизель, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика дагестан