https://ria.ru/20250412/dagestan-2010896031.html
В Дагестане задержали главу управления имущественных отношений Каспийска
В Дагестане задержали главу управления имущественных отношений Каспийска - РИА Новости, 12.04.2025
В Дагестане задержали главу управления имущественных отношений Каспийска
Правоохранители задержали в Дагестане начальника управления имущественных отношений администрации Каспийска Гаджакая Гусейнгаджиева, который планировал похитить РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T16:25:00+03:00
2025-04-12T16:25:00+03:00
2025-04-12T16:25:00+03:00
происшествия
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каспийск
дагдизель
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 12 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали в Дагестане начальника управления имущественных отношений администрации Каспийска Гаджакая Гусейнгаджиева, который планировал похитить земельный участок стоимостью 70 миллионов рублей рядом с оборонным заводом, сообщили в пресс-службе МВД по республике. "Задержан начальник управления имущественных отношений городского округа "город Каспийск" Гусейнгаджиев Г.А., который, по данным следствия, вступив в преступный сговор с третьими лицами, планировал похитить земельный участок рыночной стоимостью 70 миллионов рублей, расположенный рядом с оборонным заводом АО "Дагдизель", – говорится в сообщении. Пл данным правоохранителей, участок планировалось реализовать под проект по строительству многоквартирных домов. Задержание провели сотрудники управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России совместно с УФСБ России по Дагестану во взаимодействии с МВД по республике в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Решается вопрос избрании подозреваемому меры пресечения, добавили в МВД.
https://ria.ru/20250409/arest-2010140646.html
https://ria.ru/20250404/dagestan-2009450037.html
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происшествия, россия, каспийск, дагдизель, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика дагестан
Происшествия, Россия, Каспийск, Дагдизель, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Республика Дагестан
В Дагестане задержали главу управления имущественных отношений Каспийска
В Каспийске задержали главу управления имущественных отношений Гусейнгаджиева