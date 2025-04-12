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Освоение космоса только с помощью роботов пока невозможно, заявил Чернышев - РИА Новости, 12.04.2025
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12:37 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/chernyshev-2010871341.html
Освоение космоса только с помощью роботов пока невозможно, заявил Чернышев
Освоение космоса только с помощью роботов пока невозможно, заявил Чернышев - РИА Новости, 12.04.2025
Освоение космоса только с помощью роботов пока невозможно, заявил Чернышев
Освоение космоса только с помощью автоматических средств пока невозможно, присутствие человека необходимо для оптимальной работы сложных приборов, сообщил в... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T12:37:00+03:00
2025-04-12T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Освоение космоса только с помощью автоматических средств пока невозможно, присутствие человека необходимо для оптимальной работы сложных приборов, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент РАН Сергей Чернышёв. "Ведутся споры о судьбе пилотируемой программы, нужна она или не нужна. Но если ознакомиться с теми предложениями, в том числе по приборам, как их использовать, какие возможны ситуации, сложности технологического плана, то пока трудно представить, чтобы это сложнейшее приборное оснащение использовалось без присутствия человека. Все-таки интеллект на борту станции это пока еще обязательное условие", - сказал Чернышёв. Он подчеркнул, что несмотря на успехи в использовании беспилотных систем на поверхности Земли и перспективы использования беспилотников в пассажирских авиаперевозках, распространить этот опыт на сложные космические исследования быстро не получится. "Человеческий интеллект поможет в трудных ситуациях, в ситуациях, когда свежие получаемые данные подталкивают к тому, чтобы изменить режим работы прибора", - объяснил вице-президент РАН.
https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html
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космос - риа наука, земля, российская академия наук, день космонавтики — 2025
Космос - РИА Наука, Земля, Российская академия наук, День космонавтики — 2025
Освоение космоса только с помощью роботов пока невозможно, заявил Чернышев

Чернышев: участие человека необходимо при освоении космоса

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкРепродукция с фотографии орбитальной станции "Мир" во время полета
Репродукция с фотографии орбитальной станции Мир во время полета - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Репродукция с фотографии орбитальной станции "Мир" во время полета. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Освоение космоса только с помощью автоматических средств пока невозможно, присутствие человека необходимо для оптимальной работы сложных приборов, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент РАН Сергей Чернышёв.
"Ведутся споры о судьбе пилотируемой программы, нужна она или не нужна. Но если ознакомиться с теми предложениями, в том числе по приборам, как их использовать, какие возможны ситуации, сложности технологического плана, то пока трудно представить, чтобы это сложнейшее приборное оснащение использовалось без присутствия человека. Все-таки интеллект на борту станции это пока еще обязательное условие", - сказал Чернышёв.
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Он подчеркнул, что несмотря на успехи в использовании беспилотных систем на поверхности Земли и перспективы использования беспилотников в пассажирских авиаперевозках, распространить этот опыт на сложные космические исследования быстро не получится.
"Человеческий интеллект поможет в трудных ситуациях, в ситуациях, когда свежие получаемые данные подталкивают к тому, чтобы изменить режим работы прибора", - объяснил вице-президент РАН.
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