https://ria.ru/20250412/chernyshev-2010871341.html

Освоение космоса только с помощью роботов пока невозможно, заявил Чернышев

Освоение космоса только с помощью роботов пока невозможно, заявил Чернышев - РИА Новости, 12.04.2025

Освоение космоса только с помощью роботов пока невозможно, заявил Чернышев

Освоение космоса только с помощью автоматических средств пока невозможно, присутствие человека необходимо для оптимальной работы сложных приборов, сообщил в... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T12:37:00+03:00

2025-04-12T12:37:00+03:00

2025-04-12T12:37:00+03:00

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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Освоение космоса только с помощью автоматических средств пока невозможно, присутствие человека необходимо для оптимальной работы сложных приборов, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент РАН Сергей Чернышёв. "Ведутся споры о судьбе пилотируемой программы, нужна она или не нужна. Но если ознакомиться с теми предложениями, в том числе по приборам, как их использовать, какие возможны ситуации, сложности технологического плана, то пока трудно представить, чтобы это сложнейшее приборное оснащение использовалось без присутствия человека. Все-таки интеллект на борту станции это пока еще обязательное условие", - сказал Чернышёв. Он подчеркнул, что несмотря на успехи в использовании беспилотных систем на поверхности Земли и перспективы использования беспилотников в пассажирских авиаперевозках, распространить этот опыт на сложные космические исследования быстро не получится. "Человеческий интеллект поможет в трудных ситуациях, в ситуациях, когда свежие получаемые данные подталкивают к тому, чтобы изменить режим работы прибора", - объяснил вице-президент РАН.

https://ria.ru/20250412/kosmonavtika-2004508312.html

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космос - риа наука, земля, российская академия наук, день космонавтики — 2025