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Депутат Госдумы Буцкая раскритиковала программу "Мама в 16" - РИА Новости, 12.04.2025
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17:59 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/butskaya-2010906992.html
Депутат Госдумы Буцкая раскритиковала программу "Мама в 16"
Депутат Госдумы Буцкая раскритиковала программу "Мама в 16" - РИА Новости, 12.04.2025
Депутат Госдумы Буцкая раскритиковала программу "Мама в 16"
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила РИА Новости, что не хотела бы видеть на российском телевидении программы наподобие "Мама... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T17:59:00+03:00
2025-04-12T17:59:00+03:00
общество
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила РИА Новости, что не хотела бы видеть на российском телевидении программы наподобие "Мама в 16", по ее мнению, героини ради популярности могут намеренно беременеть и после отдавать детей в детские дома или под опеку родственникам. Ранее сенатор Юлия Лазуткина в ходе открытого диалога с главой Росмолодежи Григорием Гуровым в Совете Федерации предложила совместно проработать вопрос о запрете телевизионной программы "Мама в 16" (прежнее название "Беременна в 16"). По ее мнению, родители в таком возрасте не способны родить и воспитать "достойного гражданина". "Мама в 16" - это не дорожная карта для подростка, а красный маячок для социальной службы. Дело в том, что данное шоу может, к сожалению, восприниматься площадкой для создания и продвижения собственных блогов или каналов. Нередки случаи, когда девочки после шоу становятся звездами, а их дети им уже становятся не нужными, и малышей отдают в детские дома, либо под опеку родственникам. В связи с этим девочки, насмотревшись на "успех" предыдущих героинь шоу, могут ради популярности намеренно беременеть в 16 лет или ранее. Этого допускать нельзя. Я бы не хотела видеть такие программы на нашем ТВ", - сказала Буцкая. Парламентарий добавила, что любая ранняя беременность - это кризис, во время которого "юным девочкам необходимо помогать, а никак не делать звездами ТВ и интернета". "Для них в нашей стране действуют кризисные центры, одним из направлений которых как раз и является помощь беременным школьницам. Им там предоставляют психологическую, юридическую и иные виды помощи, а главное - место, где можно жить. Ведь часто бывает, об этом даже показывалось в шоу, таких беременных девочек не принимают родные родители и им просто негде жить", - отметила она. По ее словам, влияния шоу на выплаты, которые действуют в некоторых регионах нашей страны, нет, "ведь как раз-таки эти выплаты направлены на помощь беременным, в том числе шестнадцатилетним, оказавшимся в кризисной ситуации".
https://ria.ru/20250411/serbiya-2010620236.html
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общество, татьяна буцкая, григорий гуров, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Татьяна Буцкая, Григорий Гуров, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Депутат Госдумы Буцкая раскритиковала программу "Мама в 16"

Буцкая поддержала предложение о запрете телепрограммы "Мама в 16"

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила РИА Новости, что не хотела бы видеть на российском телевидении программы наподобие "Мама в 16", по ее мнению, героини ради популярности могут намеренно беременеть и после отдавать детей в детские дома или под опеку родственникам.
Ранее сенатор Юлия Лазуткина в ходе открытого диалога с главой Росмолодежи Григорием Гуровым в Совете Федерации предложила совместно проработать вопрос о запрете телевизионной программы "Мама в 16" (прежнее название "Беременна в 16"). По ее мнению, родители в таком возрасте не способны родить и воспитать "достойного гражданина".
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"Мама в 16" - это не дорожная карта для подростка, а красный маячок для социальной службы. Дело в том, что данное шоу может, к сожалению, восприниматься площадкой для создания и продвижения собственных блогов или каналов. Нередки случаи, когда девочки после шоу становятся звездами, а их дети им уже становятся не нужными, и малышей отдают в детские дома, либо под опеку родственникам. В связи с этим девочки, насмотревшись на "успех" предыдущих героинь шоу, могут ради популярности намеренно беременеть в 16 лет или ранее. Этого допускать нельзя. Я бы не хотела видеть такие программы на нашем ТВ", - сказала Буцкая.
Парламентарий добавила, что любая ранняя беременность - это кризис, во время которого "юным девочкам необходимо помогать, а никак не делать звездами ТВ и интернета".
"Для них в нашей стране действуют кризисные центры, одним из направлений которых как раз и является помощь беременным школьницам. Им там предоставляют психологическую, юридическую и иные виды помощи, а главное - место, где можно жить. Ведь часто бывает, об этом даже показывалось в шоу, таких беременных девочек не принимают родные родители и им просто негде жить", - отметила она.
По ее словам, влияния шоу на выплаты, которые действуют в некоторых регионах нашей страны, нет, "ведь как раз-таки эти выплаты направлены на помощь беременным, в том числе шестнадцатилетним, оказавшимся в кризисной ситуации".
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