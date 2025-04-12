https://ria.ru/20250412/butskaya-2010906992.html

Депутат Госдумы Буцкая раскритиковала программу "Мама в 16"

Депутат Госдумы Буцкая раскритиковала программу "Мама в 16" - РИА Новости, 12.04.2025

Депутат Госдумы Буцкая раскритиковала программу "Мама в 16"

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила РИА Новости, что не хотела бы видеть на российском телевидении программы наподобие "Мама... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T17:59:00+03:00

2025-04-12T17:59:00+03:00

2025-04-12T17:59:00+03:00

общество

татьяна буцкая

григорий гуров

госдума рф

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810207766_0:162:3064:1886_1920x0_80_0_0_c128c6de615007cc4ffdd682069df0fa.jpg

МОСКВА, 12 апр - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила РИА Новости, что не хотела бы видеть на российском телевидении программы наподобие "Мама в 16", по ее мнению, героини ради популярности могут намеренно беременеть и после отдавать детей в детские дома или под опеку родственникам. Ранее сенатор Юлия Лазуткина в ходе открытого диалога с главой Росмолодежи Григорием Гуровым в Совете Федерации предложила совместно проработать вопрос о запрете телевизионной программы "Мама в 16" (прежнее название "Беременна в 16"). По ее мнению, родители в таком возрасте не способны родить и воспитать "достойного гражданина". "Мама в 16" - это не дорожная карта для подростка, а красный маячок для социальной службы. Дело в том, что данное шоу может, к сожалению, восприниматься площадкой для создания и продвижения собственных блогов или каналов. Нередки случаи, когда девочки после шоу становятся звездами, а их дети им уже становятся не нужными, и малышей отдают в детские дома, либо под опеку родственникам. В связи с этим девочки, насмотревшись на "успех" предыдущих героинь шоу, могут ради популярности намеренно беременеть в 16 лет или ранее. Этого допускать нельзя. Я бы не хотела видеть такие программы на нашем ТВ", - сказала Буцкая. Парламентарий добавила, что любая ранняя беременность - это кризис, во время которого "юным девочкам необходимо помогать, а никак не делать звездами ТВ и интернета". "Для них в нашей стране действуют кризисные центры, одним из направлений которых как раз и является помощь беременным школьницам. Им там предоставляют психологическую, юридическую и иные виды помощи, а главное - место, где можно жить. Ведь часто бывает, об этом даже показывалось в шоу, таких беременных девочек не принимают родные родители и им просто негде жить", - отметила она. По ее словам, влияния шоу на выплаты, которые действуют в некоторых регионах нашей страны, нет, "ведь как раз-таки эти выплаты направлены на помощь беременным, в том числе шестнадцатилетним, оказавшимся в кризисной ситуации".

https://ria.ru/20250411/serbiya-2010620236.html

https://ria.ru/20250304/matvienko-2002968867.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, татьяна буцкая, григорий гуров, госдума рф, совет федерации рф