https://ria.ru/20250412/baku-2010939094.html

Москва и Баку обсудили перспективы военного сотрудничества

Москва и Баку обсудили перспективы военного сотрудничества - РИА Новости, 12.04.2025

Москва и Баку обсудили перспективы военного сотрудничества

Перспективы военного сотрудничества обсудили начальник Военной академии Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковник Владимир... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T22:02:00+03:00

2025-04-12T22:02:00+03:00

2025-04-12T22:02:00+03:00

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БАКУ, 12 апр - РИА Новости. Перспективы военного сотрудничества обсудили начальник Военной академии Генерального штаба вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковник Владимир Зарудницкий и ректор Национального университета обороны Азербайджана, генерал-майор Гюндуз Абдулов, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанского оборонного ведомства. Российская делегация во главе с генерал-полковником Владимиром Зарудницким побывала в Национальном университете обороны Азербайджана, где провела встречу с азербайджанскими коллегами. "На встрече были обсуждены текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Россией в области военного образования. Российской делегации был представлен брифинг об истории создания Национального университета обороны, системе образования, а также целях и задачах, стоящих перед ним. Затем российская делегация посетила Военный институт имени Гейдара Алиева. Гостям была предоставлена подробная информация об истории Военного института и основных направлениях его деятельности, были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20250409/azerbaydzhan-2010329852.html

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азербайджан, россия, владимир зарудницкий, москва, баку, в мире