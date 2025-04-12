https://ria.ru/20250412/baku-2010829530.html

Потерпевшие дали показания в суде над бывшими лидерами карабахских армян

Потерпевшие дали показания в суде над бывшими лидерами карабахских армян - РИА Новости, 12.04.2025

Потерпевшие дали показания в суде над бывшими лидерами карабахских армян

Потерпевшие, проходящие по делу, дали показания в Баку в ходе судебного разбирательства против бывших лидеров карабахских армян, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T01:06:00+03:00

2025-04-12T01:06:00+03:00

2025-04-12T01:06:00+03:00

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БАКУ, 12 апр - РИА Новости. Потерпевшие, проходящие по делу, дали показания в Баку в ходе судебного разбирательства против бывших лидеров карабахских армян, сообщили РИА Новости в Бакинском военном суде. Правоохранительные органы Азербайджана в конце 2023 года задержали бывших лидеров карабахских армян - Рубена Варданяна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и Давида Манукяна. Третьего марта текущего года продолжился судебный процесс по уголовным делам в отношении этих лиц, обвиняемых в совершении военных преступлений. На заседании обвиняемые Лёва Мнацаканян, Араик Арутюнян, Эрик Газарян и Василий Бегларян дали свободные показания. "Одиннадцатого апреля продолжился судебный процесс. На судебном заседании, прошедшем в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева, каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты. В ходе судебного разбирательства дали показания проходящие по делу потерпевшие. Затем государственные обвинители продемонстрировали видео- и фотоматериалы, касающиеся эпизода уничтожения села Баганис-Айрым (село находилось под контролем армянской стороны с начала 1990-х, было передано азербайджанской стороне в 2024 году в ходе переговоров Баку и Еревана – ред.). На кадрах были зафиксированы сожженные тела малолетнего сына и супруги одного из потерпевших", - сообщили в суде. Очередное заседание суда назначено на 14 апреля. В отношении 15 граждан Армении выдвинуты обвинения по многочисленным статьям. Двадцатого февраля 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратилась в Верховный Совет СССР с просьбой о передаче НКАО в состав Армянской ССР. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в НКАО в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Девятнадцатого сентября 2023 года Баку начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая 2023 года Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.

https://ria.ru/20250215/baku-1999516193.html

https://ria.ru/20250211/armeniya-1998620220.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, баку, азербайджан, ереван, араик арутюнян, рубен варданян, бако саакян, евросоюз