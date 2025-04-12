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Войны и развода с Америкой не будет - РИА Новости, 12.04.2025
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08:00 12.04.2025 (обновлено: 08:06 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/amerika-2010802405.html
Войны и развода с Америкой не будет
Войны и развода с Америкой не будет - РИА Новости, 12.04.2025
Войны и развода с Америкой не будет
После того как Дональд Трамп приостановил введение повышенных тарифов на импорт в США из большинства стран мира, все внимание сосредоточилось на торговой войне... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T08:00:00+03:00
2025-04-12T08:06:00+03:00
китай
сша
америка
дональд трамп
си цзиньпин
введение трампом пошлин на импорт
аналитика
мировая экономика
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После того как Дональд Трамп приостановил введение повышенных тарифов на импорт в США из большинства стран мира, все внимание сосредоточилось на торговой войне между Америкой и Китаем. Только ли торговой? Теперь уже неважно, имеем мы дело с домашней заготовкой (то есть Трамп и хотел в итоге сосредоточиться на КНР) или же так получилось случайно и президент США взял паузу вследствие непрекращающегося после "дня освобождения" обвала американского и мирового рынков (второе куда больше похоже на правду). На ближайшие недели именно американо-китайский конфликт становится главным вопросом глобальной повестки. Обе страны подняли тарифы на уровень запретительных 124-145 процентов, и если все останется на таком уровне, это будет означать почти полную остановку крупнейшего товарооборота в мире с огромными последствиями для экономики как США и Китая, так и всего мира.Развилка понятна: если мы имеем дело с началом полномасштабной торговой войны двух сверхдержав, то ее последствия будут максимально серьезными — вплоть до войны за Тайвань, если же это просто кратковременная ссора двух центров силы, уходящего гегемона и бросающей ему вызов державы (как бы претендента на его место), буря скоро уляжется и все вернется если не к статус-кво, то к нормальной торговле.На первый взгляд кажется, что для полномасштабного конфликта есть множество оснований: противоречия двух сверхдержав давно уже нарастают, причем речь идет, естественно, не только о торгово-экономическом и финансовом соперничестве, но и о геополитическом противоборстве. Гегемон уходит — как бы он ни сопротивлялся этому, а набравший силу гигант разгоняется все больше и больше, и остановить его уже не получится. И хотя Китай не претендует на мировое господство и монополию на истину, что является отличительной чертой англосаксонских глобализаторов, в США все равно воспринимают его как страшную угрозу, которую нужно остановить, ослабив или принудив к роли младшего партнера. Второе не получилось, но и ставка на ослабление не выглядит выигрышной. Штаты так долго хотели верить в то, что Китай рано или поздно сломается изнутри, что упустили время: они считали, что все рычаги для давления на Пекин находятся в их руках, потому что китайские власти испугаются идти на полный разрыв с Америкой. Однако нынешняя реакция Пекина показывает максимально серьезный настрой — китайцы не готовы прогибаться. При этом такая тактика вызвана в первую очередь тем, что в Пекине не думают, что дело дойдет до реального разрыва: там исходят из того, что Америка на самом деле не заинтересована в разводе, потому что он ударит по ней даже сильнее, чем по Китаю. То есть Трамп блефует — и нужно просто держать лицо, дожидаясь, пока он соскочит.На самом деле проверять, по кому больнее ударит развод, никто не хочет. Китай, конечно, выдержит даже полное обрушение торговли с США, а Штаты переживут повышенную инфляцию и рецессию в экономике. В Вашингтоне считают, что в Пекине очень боятся любого экономического спада, потому что он ударит по привыкшему к постоянному росту уровня жизни китайскому обществу, и поэтому не выдержат долгой игры на нервах с США и пойдут на сделку. В Пекине же уверены, что англосаксонские и наднациональные бизнес-элиты не заинтересованы в разрыве Америки с Китаем и заставят Трампа отыграть назад. Обе эти картины мира, впрочем, не охватывают всей сложности противоречий двух сверхдержав — они вышли на тот уровень, где все решают не деньги и выгода, а объективные нарастающие процессы. Если ход истории ведет к столкновению США и Китая, то, может, не стоит уклоняться и оттягивать неизбежное? Речь сейчас даже не о военном конфликте — его в Пекине точно не хотят, да и в Вашингтоне мало кто мечтает о нем, а о разрыве, то есть разводе, двух экономик. Может быть, пришло время?Непохоже. И не потому, что противоречия еще не настолько назрели. Просто резкий, радикальный разрыв не в интересах ни одной из сторон. Потому что он будет неуправляемым, непредсказуемым даже по краткосрочным последствиям и приведет к огромным издержкам. Не говоря уже о том, что подобный разрыв усилит и так высокую мировую турбулентность, резко ускорит не только процесс формирования нового, многополярного мира, но и хаотизацию существующего — да, уже давно неэффективного — миропорядка. С учетом огромной зависимости Китая и США от мировой ситуации они не заинтересованы делать ставку на ее хаотизацию: умение ловить рыбку в мутной воде тут не поможет даже самым прожженным интриганам.Поэтому блеф Трампа и жесткий настрой Си не приведут к разводу Америки и Китая — ни сознательному, ни по недоразумению. Нынешняя эскалация нужна для последующей деэскалации, то есть переговоров. Да, на пути к ним обе стороны потреплют друг другу — и остальному миру — еще много нервов, но в итоге договорятся. К встрече Трампа и Си Цзиньпина будут согласованы новые тарифы и новое торговое соглашение — американо-китайская торговля хотя и сократится, но в основном сохранится. Это не значит, что противоречия двух держав исчезнут, а их столкновение в дальнейшем перестанет быть главной мировой проблемой, просто процесс развода будут пытаться сделать управляемым и постепенным. Сдувание американо-китайской торговли и развод технологических цепочек займет лет десять, в ходе которых Штаты еще не раз будут пытаться взять Китай на слабо. То есть блефовать и грозить, чтобы потом отступить и смириться с неизбежным.
https://ria.ru/20250411/kitay-2010652685.html
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Петр Акопов
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китай, сша, америка, дональд трамп, си цзиньпин, введение трампом пошлин на импорт, аналитика, мировая экономика
Китай, США, Америка, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, Введение Трампом пошлин на импорт, Аналитика, мировая экономика

Войны и развода с Америкой не будет

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Петр Акопов
Петр Акопов
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После того как Дональд Трамп приостановил введение повышенных тарифов на импорт в США из большинства стран мира, все внимание сосредоточилось на торговой войне между Америкой и Китаем. Только ли торговой?
Теперь уже неважно, имеем мы дело с домашней заготовкой (то есть Трамп и хотел в итоге сосредоточиться на КНР) или же так получилось случайно и президент США взял паузу вследствие непрекращающегося после "дня освобождения" обвала американского и мирового рынков (второе куда больше похоже на правду). На ближайшие недели именно американо-китайский конфликт становится главным вопросом глобальной повестки. Обе страны подняли тарифы на уровень запретительных 124-145 процентов, и если все останется на таком уровне, это будет означать почти полную остановку крупнейшего товарооборота в мире с огромными последствиями для экономики как США и Китая, так и всего мира.
Контейнеровоз в порту Окленда, Калифорния - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Китай увеличит дополнительные пошлины на товары из США до 125%
Вчера, 11:07
Развилка понятна: если мы имеем дело с началом полномасштабной торговой войны двух сверхдержав, то ее последствия будут максимально серьезными — вплоть до войны за Тайвань, если же это просто кратковременная ссора двух центров силы, уходящего гегемона и бросающей ему вызов державы (как бы претендента на его место), буря скоро уляжется и все вернется если не к статус-кво, то к нормальной торговле.
На первый взгляд кажется, что для полномасштабного конфликта есть множество оснований: противоречия двух сверхдержав давно уже нарастают, причем речь идет, естественно, не только о торгово-экономическом и финансовом соперничестве, но и о геополитическом противоборстве. Гегемон уходит — как бы он ни сопротивлялся этому, а набравший силу гигант разгоняется все больше и больше, и остановить его уже не получится. И хотя Китай не претендует на мировое господство и монополию на истину, что является отличительной чертой англосаксонских глобализаторов, в США все равно воспринимают его как страшную угрозу, которую нужно остановить, ослабив или принудив к роли младшего партнера. Второе не получилось, но и ставка на ослабление не выглядит выигрышной. Штаты так долго хотели верить в то, что Китай рано или поздно сломается изнутри, что упустили время: они считали, что все рычаги для давления на Пекин находятся в их руках, потому что китайские власти испугаются идти на полный разрыв с Америкой. Однако нынешняя реакция Пекина показывает максимально серьезный настрой — китайцы не готовы прогибаться. При этом такая тактика вызвана в первую очередь тем, что в Пекине не думают, что дело дойдет до реального разрыва: там исходят из того, что Америка на самом деле не заинтересована в разводе, потому что он ударит по ней даже сильнее, чем по Китаю. То есть Трамп блефует — и нужно просто держать лицо, дожидаясь, пока он соскочит.
Флаги США и Китая на фоне здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Минкоммерции КНР обвинило США в потрясениях в мировой экономике
Вчера, 12:20
На самом деле проверять, по кому больнее ударит развод, никто не хочет. Китай, конечно, выдержит даже полное обрушение торговли с США, а Штаты переживут повышенную инфляцию и рецессию в экономике. В Вашингтоне считают, что в Пекине очень боятся любого экономического спада, потому что он ударит по привыкшему к постоянному росту уровня жизни китайскому обществу, и поэтому не выдержат долгой игры на нервах с США и пойдут на сделку. В Пекине же уверены, что англосаксонские и наднациональные бизнес-элиты не заинтересованы в разрыве Америки с Китаем и заставят Трампа отыграть назад. Обе эти картины мира, впрочем, не охватывают всей сложности противоречий двух сверхдержав — они вышли на тот уровень, где все решают не деньги и выгода, а объективные нарастающие процессы. Если ход истории ведет к столкновению США и Китая, то, может, не стоит уклоняться и оттягивать неизбежное? Речь сейчас даже не о военном конфликте — его в Пекине точно не хотят, да и в Вашингтоне мало кто мечтает о нем, а о разрыве, то есть разводе, двух экономик. Может быть, пришло время?
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Китай отреагировал на новое повышение пошлин США
Вчера, 11:46
Непохоже. И не потому, что противоречия еще не настолько назрели. Просто резкий, радикальный разрыв не в интересах ни одной из сторон. Потому что он будет неуправляемым, непредсказуемым даже по краткосрочным последствиям и приведет к огромным издержкам. Не говоря уже о том, что подобный разрыв усилит и так высокую мировую турбулентность, резко ускорит не только процесс формирования нового, многополярного мира, но и хаотизацию существующего — да, уже давно неэффективного — миропорядка. С учетом огромной зависимости Китая и США от мировой ситуации они не заинтересованы делать ставку на ее хаотизацию: умение ловить рыбку в мутной воде тут не поможет даже самым прожженным интриганам.
Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Испании Педро Санчес во время встречи в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Си Цзиньпин обратился к ЕС из-за американских пошлин
Вчера, 09:54
Поэтому блеф Трампа и жесткий настрой Си не приведут к разводу Америки и Китая — ни сознательному, ни по недоразумению. Нынешняя эскалация нужна для последующей деэскалации, то есть переговоров. Да, на пути к ним обе стороны потреплют друг другу — и остальному миру — еще много нервов, но в итоге договорятся. К встрече Трампа и Си Цзиньпина будут согласованы новые тарифы и новое торговое соглашение — американо-китайская торговля хотя и сократится, но в основном сохранится. Это не значит, что противоречия двух держав исчезнут, а их столкновение в дальнейшем перестанет быть главной мировой проблемой, просто процесс развода будут пытаться сделать управляемым и постепенным. Сдувание американо-китайской торговли и развод технологических цепочек займет лет десять, в ходе которых Штаты еще не раз будут пытаться взять Китай на слабо. То есть блефовать и грозить, чтобы потом отступить и смириться с неизбежным.
Вольф Мессинг - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Пророчество Мессинга об СВО и Третьей мировой вызвало панику на Западе
Вчера, 19:00
 
КитайСШААмерикаДональд ТрампСи ЦзиньпинВведение Трампом пошлин на импортАналитикамировая экономика
 
 
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