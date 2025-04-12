https://ria.ru/20250412/akter-2010923776.html

В театре имени Ленсовета рассказали о состоянии пострадавшего актера

В театре имени Ленсовета рассказали о состоянии пострадавшего актера - РИА Новости, 12.04.2025

В театре имени Ленсовета рассказали о состоянии пострадавшего актера

Актер Илья Дель, который, по данным правоохранительных органов, попал в больницу с ножевыми ранениями после ссоры с подругой, находится в удовлетворительном... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T19:28:00+03:00

2025-04-12T19:28:00+03:00

2025-04-12T19:28:00+03:00

культура

происшествия

россия

санкт-петербург

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010909024_0:31:2901:1663_1920x0_80_0_0_a0e7479f1a4f024c2df8023102da06b2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Актер Илья Дель, который, по данным правоохранительных органов, попал в больницу с ножевыми ранениями после ссоры с подругой, находится в удовлетворительном состоянии, сообщил петербургский театр имени Ленсовета в Telegram-канале, где служит актер. Ранее полиция сообщала, что ночь на субботу 40-летний петербуржец получил ножевые ранения в грудь и руку, поссорившись дома со своей 26-летней сожительницей. Мужчину госпитализировали, а его подругу доставили в полицию. В оперативных службах РИА Новости уточняли, что потерпевшим стал актер Илья Дель. До этого в театре агентству сообщали, что он получил травму у себя дома при бытовом конфликте. "Дорогие друзья, как многие из вас уже знают, наш актёр Илья Дель попал в больницу. Прежде всего: сейчас врачи оценивают состояние Ильи как удовлетворительное. Обстоятельства случившегося в данный момент выясняются", – говорится в сообщении в Telegram-канале театра. Как отмечается, вместо Деля на сцену сегодня выйдет другой актер, который исполнит его роль на премьере спектакля "Театральный роман". Дель служит в театре имени Ленсовета с 2022 года, там же он служил в 2013-2017 годах. Помимо театральных работ, он снимается в фильмах и сериалах, включая картины "Пророк. История Александра Пушкина" и "Цой".

https://ria.ru/20250410/alferov-2010490497.html

https://ria.ru/20250219/barns-2000375615.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, санкт-петербург