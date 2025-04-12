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В театре имени Ленсовета рассказали о состоянии пострадавшего актера - РИА Новости, 12.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:28 12.04.2025
https://ria.ru/20250412/akter-2010923776.html
В театре имени Ленсовета рассказали о состоянии пострадавшего актера
В театре имени Ленсовета рассказали о состоянии пострадавшего актера - РИА Новости, 12.04.2025
В театре имени Ленсовета рассказали о состоянии пострадавшего актера
Актер Илья Дель, который, по данным правоохранительных органов, попал в больницу с ножевыми ранениями после ссоры с подругой, находится в удовлетворительном... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T19:28:00+03:00
2025-04-12T19:28:00+03:00
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происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Актер Илья Дель, который, по данным правоохранительных органов, попал в больницу с ножевыми ранениями после ссоры с подругой, находится в удовлетворительном состоянии, сообщил петербургский театр имени Ленсовета в Telegram-канале, где служит актер. Ранее полиция сообщала, что ночь на субботу 40-летний петербуржец получил ножевые ранения в грудь и руку, поссорившись дома со своей 26-летней сожительницей. Мужчину госпитализировали, а его подругу доставили в полицию. В оперативных службах РИА Новости уточняли, что потерпевшим стал актер Илья Дель. До этого в театре агентству сообщали, что он получил травму у себя дома при бытовом конфликте. "Дорогие друзья, как многие из вас уже знают, наш актёр Илья Дель попал в больницу. Прежде всего: сейчас врачи оценивают состояние Ильи как удовлетворительное. Обстоятельства случившегося в данный момент выясняются", – говорится в сообщении в Telegram-канале театра. Как отмечается, вместо Деля на сцену сегодня выйдет другой актер, который исполнит его роль на премьере спектакля "Театральный роман". Дель служит в театре имени Ленсовета с 2022 года, там же он служил в 2013-2017 годах. Помимо театральных работ, он снимается в фильмах и сериалах, включая картины "Пророк. История Александра Пушкина" и "Цой".
https://ria.ru/20250410/alferov-2010490497.html
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Культура, Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В театре имени Ленсовета рассказали о состоянии пострадавшего актера

Театр имени Ленсовета: актер Илья Дель находится в удовлетворительном состоянии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАктер Илья Дель
Актер Илья Дель - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Актер Илья Дель. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр - РИА Новости. Актер Илья Дель, который, по данным правоохранительных органов, попал в больницу с ножевыми ранениями после ссоры с подругой, находится в удовлетворительном состоянии, сообщил петербургский театр имени Ленсовета в Telegram-канале, где служит актер.
Ранее полиция сообщала, что ночь на субботу 40-летний петербуржец получил ножевые ранения в грудь и руку, поссорившись дома со своей 26-летней сожительницей. Мужчину госпитализировали, а его подругу доставили в полицию. В оперативных службах РИА Новости уточняли, что потерпевшим стал актер Илья Дель. До этого в театре агентству сообщали, что он получил травму у себя дома при бытовом конфликте.
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"Дорогие друзья, как многие из вас уже знают, наш актёр Илья Дель попал в больницу. Прежде всего: сейчас врачи оценивают состояние Ильи как удовлетворительное. Обстоятельства случившегося в данный момент выясняются", – говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
Как отмечается, вместо Деля на сцену сегодня выйдет другой актер, который исполнит его роль на премьере спектакля "Театральный роман".
Дель служит в театре имени Ленсовета с 2022 года, там же он служил в 2013-2017 годах. Помимо театральных работ, он снимается в фильмах и сериалах, включая картины "Пророк. История Александра Пушкина" и "Цой".
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