https://ria.ru/20250412/akter-2010914559.html

Актер Дель получил ножевые ранения при ссоре с подругой, сообщил источник

Актер Дель получил ножевые ранения при ссоре с подругой, сообщил источник - РИА Новости, 12.04.2025

Актер Дель получил ножевые ранения при ссоре с подругой, сообщил источник

Житель Санкт-Петербурга попал в больницу с ножевыми ранениями после ссоры с подругой, полиция устанавливает обстоятельства конфликта, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.04.2025

2025-04-12T18:22:00+03:00

2025-04-12T18:22:00+03:00

2025-04-12T18:33:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга попал в больницу с ножевыми ранениями после ссоры с подругой, полиция устанавливает обстоятельства конфликта, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Двенадцатого апреля около 3.30 ночи в квартире дома 20 по Казанской улице 40-летний хозяин в ходе ссоры со своей 26-летней сожительницей получил ножевые ранения в грудь и руку", – говорится в сообщении. Как отмечают в ГУМВД, которое организовало проверку обстоятельств инцидента, мужчина госпитализирован, а его подруга доставлена в отдел полиции для разбирательства. Полиция не приводит персональные данные потерпевшего, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что ножевые ранения получил актер Илья Дель. Ранее в театре имени Ленсовета, где он служит, РИА Новости сообщали, что Дель получил травму дома при бытовом конфликте и находится в больнице "в адекватном состоянии". Дель служит в театре имени Ленсовета с 2022 года, там же он служил в 2013-2017 годах. Помимо театральных работ, он снимается в фильмах и сериалах, включая картины "Пророк. История Александра Пушкина" и "Цой".

https://ria.ru/20250412/akter-2010909313.html

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санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, происшествия