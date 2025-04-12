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Актер Дель получил ножевые ранения при ссоре с подругой, сообщил источник - РИА Новости, 12.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:22 12.04.2025 (обновлено: 18:33 12.04.2025)
https://ria.ru/20250412/akter-2010914559.html
Актер Дель получил ножевые ранения при ссоре с подругой, сообщил источник
Актер Дель получил ножевые ранения при ссоре с подругой, сообщил источник - РИА Новости, 12.04.2025
Актер Дель получил ножевые ранения при ссоре с подругой, сообщил источник
Житель Санкт-Петербурга попал в больницу с ножевыми ранениями после ссоры с подругой, полиция устанавливает обстоятельства конфликта, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T18:22:00+03:00
2025-04-12T18:33:00+03:00
культура
санкт-петербург
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россия
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга попал в больницу с ножевыми ранениями после ссоры с подругой, полиция устанавливает обстоятельства конфликта, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Двенадцатого апреля около 3.30 ночи в квартире дома 20 по Казанской улице 40-летний хозяин в ходе ссоры со своей 26-летней сожительницей получил ножевые ранения в грудь и руку", – говорится в сообщении. Как отмечают в ГУМВД, которое организовало проверку обстоятельств инцидента, мужчина госпитализирован, а его подруга доставлена в отдел полиции для разбирательства. Полиция не приводит персональные данные потерпевшего, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что ножевые ранения получил актер Илья Дель. Ранее в театре имени Ленсовета, где он служит, РИА Новости сообщали, что Дель получил травму дома при бытовом конфликте и находится в больнице "в адекватном состоянии". Дель служит в театре имени Ленсовета с 2022 года, там же он служил в 2013-2017 годах. Помимо театральных работ, он снимается в фильмах и сериалах, включая картины "Пророк. История Александра Пушкина" и "Цой".
https://ria.ru/20250412/akter-2010909313.html
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санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, происшествия
Культура, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Происшествия
Актер Дель получил ножевые ранения при ссоре с подругой, сообщил источник

Петербургский актер Илья Дель в ссоре с подругой получил два ножевых ранения

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАктер Илья Дель
Актер Илья Дель - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Актер Илья Дель. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга попал в больницу с ножевыми ранениями после ссоры с подругой, полиция устанавливает обстоятельства конфликта, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
«
"Двенадцатого апреля около 3.30 ночи в квартире дома 20 по Казанской улице 40-летний хозяин в ходе ссоры со своей 26-летней сожительницей получил ножевые ранения в грудь и руку", – говорится в сообщении.
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Как отмечают в ГУМВД, которое организовало проверку обстоятельств инцидента, мужчина госпитализирован, а его подруга доставлена в отдел полиции для разбирательства.
Полиция не приводит персональные данные потерпевшего, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что ножевые ранения получил актер Илья Дель.
Ранее в театре имени Ленсовета, где он служит, РИА Новости сообщали, что Дель получил травму дома при бытовом конфликте и находится в больнице "в адекватном состоянии".
Дель служит в театре имени Ленсовета с 2022 года, там же он служил в 2013-2017 годах. Помимо театральных работ, он снимается в фильмах и сериалах, включая картины "Пророк. История Александра Пушкина" и "Цой".
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КультураСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)РоссияПроисшествия
 
 
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