https://ria.ru/20250412/akter-2010914559.html
Актер Дель получил ножевые ранения при ссоре с подругой, сообщил источник
Актер Дель получил ножевые ранения при ссоре с подругой, сообщил источник - РИА Новости, 12.04.2025
Актер Дель получил ножевые ранения при ссоре с подругой, сообщил источник
Житель Санкт-Петербурга попал в больницу с ножевыми ранениями после ссоры с подругой, полиция устанавливает обстоятельства конфликта, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.04.2025
2025-04-12T18:22:00+03:00
2025-04-12T18:22:00+03:00
2025-04-12T18:33:00+03:00
культура
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010909024_0:31:2901:1663_1920x0_80_0_0_a0e7479f1a4f024c2df8023102da06b2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр – РИА Новости. Житель Санкт-Петербурга попал в больницу с ножевыми ранениями после ссоры с подругой, полиция устанавливает обстоятельства конфликта, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "Двенадцатого апреля около 3.30 ночи в квартире дома 20 по Казанской улице 40-летний хозяин в ходе ссоры со своей 26-летней сожительницей получил ножевые ранения в грудь и руку", – говорится в сообщении. Как отмечают в ГУМВД, которое организовало проверку обстоятельств инцидента, мужчина госпитализирован, а его подруга доставлена в отдел полиции для разбирательства. Полиция не приводит персональные данные потерпевшего, но источник РИА Новости в оперативных службах уточнил, что ножевые ранения получил актер Илья Дель. Ранее в театре имени Ленсовета, где он служит, РИА Новости сообщали, что Дель получил травму дома при бытовом конфликте и находится в больнице "в адекватном состоянии". Дель служит в театре имени Ленсовета с 2022 года, там же он служил в 2013-2017 годах. Помимо театральных работ, он снимается в фильмах и сериалах, включая картины "Пророк. История Александра Пушкина" и "Цой".
https://ria.ru/20250412/akter-2010909313.html
https://ria.ru/20250410/alferov-2010490497.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010909024_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_62219161c4ba5efeec6ddfdcce3fcc20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия, происшествия
Культура, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия, Происшествия
Актер Дель получил ножевые ранения при ссоре с подругой, сообщил источник
Петербургский актер Илья Дель в ссоре с подругой получил два ножевых ранения