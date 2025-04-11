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Верховный суд признал право на компенсацию за спам-звонки
Верховный суд признал право на компенсацию за спам-звонки - РИА Новости, 11.04.2025
Верховный суд признал право на компенсацию за спам-звонки
Верховный суд признал право на компенсацию морального вреда за навязчивые звонки с рекламой, говорится в определении коллегии по гражданским делам. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T03:27:00+03:00
2025-04-11T03:27:00+03:00
2025-04-11T03:47:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Верховный суд признал право на компенсацию морального вреда за навязчивые звонки с рекламой, говорится в определении коллегии по гражданским делам.Инстанция рассмотрела дело москвича, с котором связывался по телефону банк "Русский Стандарт" с предложениями оформить кредит, хотя мужчина не клиент этой финорганизации. Он направил финорганизации письменную претензию с просьбой прекратить, но звонки продолжились."Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием", — подчеркивается в документе. Как указано в иске, мужчине доставили изрядное неудобство, отвлекали его от личных дел, причиняли беспокойство и нравственные страдания. Истец обратился в суд с требованием компенсации морального вреда в размере пяти тысяч рублей. Банк объяснил звонки ошибкой, по которой его номер попал в список клиентов, давших согласие на получение рекламы. Суды трех инстанций встали на сторону финорганизации, но верховный указал, что вина банка в причинении морального вреда предполагается, пока не доказано обратное и направил дело на пересмотр.
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РИА Новости
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РИА Новости
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россия, общество, банки, реклама, верховный суд рф
Россия, Общество, Банки, Реклама, Верховный суд РФ
Верховный суд признал право на компенсацию за спам-звонки
Верховный суд признал право на компенсацию за навязчивые звонки с рекламой
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Верховный суд признал право на компенсацию морального вреда за навязчивые звонки с рекламой, говорится в определении коллегии по гражданским делам.
Инстанция рассмотрела дело москвича, с котором связывался по телефону банк "Русский Стандарт" с предложениями оформить кредит, хотя мужчина не клиент этой финорганизации. Он направил финорганизации письменную претензию с просьбой прекратить, но звонки продолжились.
"Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием", — подчеркивается в документе.
Как указано в иске, мужчине доставили изрядное неудобство, отвлекали его от личных дел, причиняли беспокойство и нравственные страдания. Истец обратился в суд с требованием компенсации морального вреда в размере пяти тысяч рублей. Банк объяснил звонки ошибкой, по которой его номер попал в список клиентов, давших согласие на получение рекламы.
Суды трех инстанций встали на сторону финорганизации, но верховный указал, что вина банка в причинении морального вреда предполагается, пока не доказано обратное и направил дело на пересмотр.