https://ria.ru/20250411/zvonki-2010604259.html

Верховный суд признал право на компенсацию за спам-звонки

Верховный суд признал право на компенсацию за спам-звонки - РИА Новости, 11.04.2025

Верховный суд признал право на компенсацию за спам-звонки

Верховный суд признал право на компенсацию морального вреда за навязчивые звонки с рекламой, говорится в определении коллегии по гражданским делам. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T03:27:00+03:00

2025-04-11T03:27:00+03:00

2025-04-11T03:47:00+03:00

россия

общество

банки

реклама

верховный суд рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151500/99/1515009924_0:174:1366:942_1920x0_80_0_0_33053049e858d97bd3016dcf3e0f7db6.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Верховный суд признал право на компенсацию морального вреда за навязчивые звонки с рекламой, говорится в определении коллегии по гражданским делам.Инстанция рассмотрела дело москвича, с котором связывался по телефону банк "Русский Стандарт" с предложениями оформить кредит, хотя мужчина не клиент этой финорганизации. Он направил финорганизации письменную претензию с просьбой прекратить, но звонки продолжились."Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием", — подчеркивается в документе. Как указано в иске, мужчине доставили изрядное неудобство, отвлекали его от личных дел, причиняли беспокойство и нравственные страдания. Истец обратился в суд с требованием компенсации морального вреда в размере пяти тысяч рублей. Банк объяснил звонки ошибкой, по которой его номер попал в список клиентов, давших согласие на получение рекламы. Суды трех инстанций встали на сторону финорганизации, но верховный указал, что вина банка в причинении морального вреда предполагается, пока не доказано обратное и направил дело на пересмотр.

https://ria.ru/20250219/spam-2000263634.html

https://ria.ru/20240409/spam-1938728253.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, банки, реклама, верховный суд рф