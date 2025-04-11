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"Глава МИ-6 обещал": в Раде раскрыли отчаянный план Зеленского - РИА Новости, 11.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:45 11.04.2025 (обновлено: 16:03 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/zelenskiy-2010734245.html
"Глава МИ-6 обещал": в Раде раскрыли отчаянный план Зеленского
"Глава МИ-6 обещал": в Раде раскрыли отчаянный план Зеленского - РИА Новости, 11.04.2025
"Глава МИ-6 обещал": в Раде раскрыли отчаянный план Зеленского
Глава МИ-6 Ричард Мур якобы обещал Владимиру Зеленскому сорвать перемирие на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:45:00+03:00
2025-04-11T16:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
украина
киев
владимир зеленский
сша
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава МИ-6 Ричард Мур якобы обещал Владимиру Зеленскому сорвать перемирие на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram."Мои источники в его окружении говорят, что сейчас они с (главой его офиса Андреем. — Прим. ред.) Ермаком надеются только на Ричарда Мура (глава МИ-6) — якобы тот обещал им сделать все, чтобы сорвать сделку и перемирие вместе с ней", — утверждает нардеп.Вашингтон, уверен политик, намерен избавиться от Зеленского до 20 апреля, а тот, в свою очередь, хочет отсрочить свою отставку.По словам Дубинского, глава киевского режима имитирует желание договориться, отправляя "третьесортных" переговорщиков в США, а на самом деле лишь пытается затянуть время.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в постсоветской республике считаются парламент и спикер Верховной рады.
https://ria.ru/20250411/pokushenie-2010611197.html
https://ria.ru/20250411/blinken-2010637398.html
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в мире, великобритания, украина, киев, владимир зеленский, сша, россия, ричард мур, ми-6, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Украина, Киев, Владимир Зеленский, США, Россия, Ричард Мур, Ми-6, Верховная Рада Украины
"Глава МИ-6 обещал": в Раде раскрыли отчаянный план Зеленского

Депутат Рады Дубинский: глава МИ-6 Мур обещал Зеленскому сорвать перемирие

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава МИ-6 Ричард Мур якобы обещал Владимиру Зеленскому сорвать перемирие на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram.
"Мои источники в его окружении говорят, что сейчас они с (главой его офиса Андреем. — Прим. ред.) Ермаком надеются только на Ричарда Мура (глава МИ-6) — якобы тот обещал им сделать все, чтобы сорвать сделку и перемирие вместе с ней", — утверждает нардеп.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
В США заподозрили Зеленского в соучастии в покушении на Трампа
Вчера, 05:27
Вашингтон, уверен политик, намерен избавиться от Зеленского до 20 апреля, а тот, в свою очередь, хочет отсрочить свою отставку.
По словам Дубинского, глава киевского режима имитирует желание договориться, отправляя "третьесортных" переговорщиков в США, а на самом деле лишь пытается затянуть время.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в постсоветской республике считаются парламент и спикер Верховной рады.
Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Блинкен раскрыл, что США скрывали в отношениях с Зеленским
Вчера, 09:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийСШАРоссияРичард МурМи-6Верховная Рада Украины
 
 
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