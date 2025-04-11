https://ria.ru/20250411/zelenskiy-2010734245.html

"Глава МИ-6 обещал": в Раде раскрыли отчаянный план Зеленского

"Глава МИ-6 обещал": в Раде раскрыли отчаянный план Зеленского - РИА Новости, 11.04.2025

"Глава МИ-6 обещал": в Раде раскрыли отчаянный план Зеленского

Глава МИ-6 Ричард Мур якобы обещал Владимиру Зеленскому сорвать перемирие на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T14:45:00+03:00

2025-04-11T14:45:00+03:00

2025-04-11T16:03:00+03:00

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Глава МИ-6 Ричард Мур якобы обещал Владимиру Зеленскому сорвать перемирие на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram."Мои источники в его окружении говорят, что сейчас они с (главой его офиса Андреем. — Прим. ред.) Ермаком надеются только на Ричарда Мура (глава МИ-6) — якобы тот обещал им сделать все, чтобы сорвать сделку и перемирие вместе с ней", — утверждает нардеп.Вашингтон, уверен политик, намерен избавиться от Зеленского до 20 апреля, а тот, в свою очередь, хочет отсрочить свою отставку.По словам Дубинского, глава киевского режима имитирует желание договориться, отправляя "третьесортных" переговорщиков в США, а на самом деле лишь пытается затянуть время.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью в постсоветской республике считаются парламент и спикер Верховной рады.

https://ria.ru/20250411/pokushenie-2010611197.html

https://ria.ru/20250411/blinken-2010637398.html

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