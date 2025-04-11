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Пингвин стал виновником крушения вертолета в ЮАР
Пингвин стал виновником крушения вертолета в ЮАР - РИА Новости, 11.04.2025
Пингвин стал виновником крушения вертолета в ЮАР
Пингвин в картонной коробке способствовал крушению вертолета в ЮАР, передает телеканал NBC со ссылкой на отчет Управления гражданской авиации республики. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:54:00+03:00
2025-04-11T13:54:00+03:00
2025-04-11T14:23:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пингвин в картонной коробке способствовал крушению вертолета в ЮАР, передает телеканал NBC со ссылкой на отчет Управления гражданской авиации республики.Сообщается, что инцидент произошел 19 января. Вертолет Robinson R44 Raven II должен был провести аэрофотосъемку юго-восточного побережья страны.Один из пассажиров взял с собой на борт коробку с пингвином, которая "соскользнула и попала на рычаг управления" воздушного судна, когда оно находилось на высоте 15 метров. В итоге вертолет накренился, лопасти его несущего винта ударились о землю, после чего он упал на правый бок. Расследование пришло к выводу, что пилот не следовал правилам провоза груза. При этом причина, по которой птицу взяли на борт, неизвестна, указывает телеканал.Уточняется, что в результате крушения никто, включая пингвина, не пострадал.
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в мире, юар, nbc
Пингвин стал виновником крушения вертолета в ЮАР
Взятый на борт вертолета пингвин спровоцировал авиакатастрофу в ЮАР
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости.
Пингвин в картонной коробке способствовал крушению вертолета в ЮАР, передает телеканал NBC
со ссылкой на отчет Управления гражданской авиации республики.
Сообщается, что инцидент произошел 19 января. Вертолет Robinson R44 Raven II должен был провести аэрофотосъемку юго-восточного побережья страны.
Один из пассажиров взял с собой на борт коробку с пингвином, которая "соскользнула и попала на рычаг управления" воздушного судна, когда оно находилось на высоте 15 метров. В итоге вертолет накренился, лопасти его несущего винта ударились о землю, после чего он упал на правый бок.
Расследование пришло к выводу, что пилот не следовал правилам провоза груза. При этом причина, по которой птицу взяли на борт, неизвестна, указывает телеканал.
Уточняется, что в результате крушения никто, включая пингвина, не пострадал.