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"Взять на понт": в Раде раскрыли как Зеленский втянет США в войну с Россией
"Взять на понт": в Раде раскрыли как Зеленский втянет США в войну с Россией - РИА Новости, 11.04.2025
"Взять на понт": в Раде раскрыли как Зеленский втянет США в войну с Россией
Владимир Зеленский пытается всеми силами заинтересовать США в продолжении и прямом участии в конфликте на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T00:25:00+03:00
2025-04-11T00:25:00+03:00
2025-04-11T00:25:00+03:00
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский пытается всеми силами заинтересовать США в продолжении и прямом участии в конфликте на Украине, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Тактика Зеленского, в принципе, понятна, откинуть текущий формат сделки по минералам, но предложить Трампу перемогу — подписать договор в обмен на новый пакет помощи (сумма неизвестна) + поэтапный возврат части денег. <…> Схема более чем идиотская, т.к. взять на понт Трампа не вышло даже у Китая", — сказал он.Парламентарий также отметил, что Зеленский будет намекать Трампу, что либо США вступают в конфликт, либо все якобы достанется России и Китаю."То есть, ставка больше, чем жизнь. Но оцените, как смело он ставит на карту наши судьбы, в желании продолжить войну любой ценой", — заключил Дубинский.Ранее агентство Bloomberg заявило, что в рамках сделки по добыче полезных ископаемых от Украины могут потребовать передать США половину будущих доходов от значительной части ее экономики, но Киев ищет более выгодных условий и отказывается признавать прошлую американскую помощь в качестве долга.По информации украинских СМИ, новый проект соглашения с американцами предполагает возврат Украиной средств за всю помощь, оказанную ему американцами. Кроме того, документ якобы пересекает почти все красные линии, согласованные Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета и противоречит ее планам в будущем вступить в ЕС. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, после которого все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений.
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В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Евросоюз
"Взять на понт": в Раде раскрыли как Зеленский втянет США в войну с Россией
Дубинский: Зеленский пытается втянуть США в войну с Россией