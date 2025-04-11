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ВСУ превратили Днепропетровск в военный логистический центр, заявил Рогов - РИА Новости, 11.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:06 11.04.2025 (обновлено: 14:09 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/vsu-2010717051.html
ВСУ превратили Днепропетровск в военный логистический центр, заявил Рогов
ВСУ превратили Днепропетровск в военный логистический центр, заявил Рогов - РИА Новости, 11.04.2025
ВСУ превратили Днепропетровск в военный логистический центр, заявил Рогов
Украинские войска превратили город Днепропетровск в крупнейший военный логистический центр, в том числе для поставок на фронт иностранного оружия, сообщил РИА... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T14:06:00+03:00
2025-04-11T14:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровск
днепропетровская область
донецкая народная республика
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Украинские войска превратили город Днепропетровск в крупнейший военный логистический центр, в том числе для поставок на фронт иностранного оружия, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Враг превратил некогда мирный Днепропетровск в крупнейший военный логистический центр, в том числе для поставок на линию фронта иностранного оружия, и место скопления военной живой силы", - сказал Рогов. По его словам, противник также перевел промышленные предприятия города на военные рельсы. При этом Рогов напомнил, что российские войска приближаются к границе с Днепропетровской областью, выдавливая противника в западной части ДНР. Днепропетровская область граничит на востоке с ДНР, а на юге — с Херсонской и Запорожской областями.
https://ria.ru/20250411/vsu-2010600371.html
днепропетровск
днепропетровская область
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днепропетровск, днепропетровская область, донецкая народная республика, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровск, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов
ВСУ превратили Днепропетровск в военный логистический центр, заявил Рогов

Рогов: ВСУ превратили Днепропетровск в крупнейший военный логистический центр

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Украинские войска превратили город Днепропетровск в крупнейший военный логистический центр, в том числе для поставок на фронт иностранного оружия, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Враг превратил некогда мирный Днепропетровск в крупнейший военный логистический центр, в том числе для поставок на линию фронта иностранного оружия, и место скопления военной живой силы", - сказал Рогов.
По его словам, противник также перевел промышленные предприятия города на военные рельсы.
При этом Рогов напомнил, что российские войска приближаются к границе с Днепропетровской областью, выдавливая противника в западной части ДНР.
Днепропетровская область граничит на востоке с ДНР, а на юге — с Херсонской и Запорожской областями.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровскДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаВладимир Рогов
 
 
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