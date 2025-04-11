https://ria.ru/20250411/vsu-2010717051.html

ВСУ превратили Днепропетровск в военный логистический центр, заявил Рогов

ВСУ превратили Днепропетровск в военный логистический центр, заявил Рогов - РИА Новости, 11.04.2025

ВСУ превратили Днепропетровск в военный логистический центр, заявил Рогов

Украинские войска превратили город Днепропетровск в крупнейший военный логистический центр, в том числе для поставок на фронт иностранного оружия, сообщил РИА... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T14:06:00+03:00

2025-04-11T14:06:00+03:00

2025-04-11T14:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровск

днепропетровская область

донецкая народная республика

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости. Украинские войска превратили город Днепропетровск в крупнейший военный логистический центр, в том числе для поставок на фронт иностранного оружия, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Враг превратил некогда мирный Днепропетровск в крупнейший военный логистический центр, в том числе для поставок на линию фронта иностранного оружия, и место скопления военной живой силы", - сказал Рогов. По его словам, противник также перевел промышленные предприятия города на военные рельсы. При этом Рогов напомнил, что российские войска приближаются к границе с Днепропетровской областью, выдавливая противника в западной части ДНР. Днепропетровская область граничит на востоке с ДНР, а на юге — с Херсонской и Запорожской областями.

https://ria.ru/20250411/vsu-2010600371.html

днепропетровск

днепропетровская область

донецкая народная республика

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днепропетровск, днепропетровская область, донецкая народная республика, владимир рогов