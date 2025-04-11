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Встреча Путина и Уиткоффа продолжается более трех часов - РИА Новости, 11.04.2025
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19:53 11.04.2025 (обновлено: 20:49 11.04.2025)
https://ria.ru/20250411/vstrecha-2010807542.html
Встреча Путина и Уиткоффа продолжается более трех часов
Встреча Путина и Уиткоффа продолжается более трех часов - РИА Новости, 11.04.2025
Встреча Путина и Уиткоффа продолжается более трех часов
Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа продолжается более трех часов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T19:53:00+03:00
2025-04-11T20:49:00+03:00
санкт-петербург
политика
россия
сша
владимир путин
стив уиткофф
дмитрий песков
пулково (аэропорт)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа продолжается более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры проходят в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, начало встречи было деловым, она проходит в закрытом формате. Он также допустил, что после ее завершения Путин может провести телефонный разговор с Дональдом Трампом.Чуть ранее пресс-секретарь заявил, что на переговорах будут обсуждаться аспекты урегулирования конфликта на Украине и возможная встреча лидеров России и США. Кроме того, Вашингтону передадут озабоченности и элементы позиции Москвы. При этом Песков призвал не ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа в Петербург.В пятницу утром самолет спецпосланника главы Белого дома приземлился в аэропорту Пулково. Днем он провел встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.Это уже третий визит Уиткоффа в Россию. Предыдущий раз он был в Москве 13 марта и встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял Путин. Как сообщал Песков, Уиткофф предоставил дополнительную информацию по Украине, а глава государства через него передал информацию и сигналы для американского коллеги.В начале февраля Уиткофф прилетал в Россию, чтобы договориться об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля, а затем участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня в Эр-Рияде.
https://ria.ru/20250411/putin-2010803223.html
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Встреча Путина и Уиткоффа в Петербурге
Кремль публикует кадры начала встречи Путина и Уиткоффа в Петербурге.
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санкт-петербург, политика, россия, сша, владимир путин, стив уиткофф, дмитрий песков, пулково (аэропорт), москва, российский фонд прямых инвестиций
Санкт-Петербург, Политика, Россия, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, Пулково (аэропорт), Москва, Российский фонд прямых инвестиций
Встреча Путина и Уиткоффа продолжается более трех часов

Встреча Путина и Уиткоффа в Петербурге продолжается более 3 часов

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
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Президент России Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа продолжается более трех часов, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходят в здании Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, начало встречи было деловым, она проходит в закрытом формате. Он также допустил, что после ее завершения Путин может провести телефонный разговор с Дональдом Трампом.
Чуть ранее пресс-секретарь заявил, что на переговорах будут обсуждаться аспекты урегулирования конфликта на Украине и возможная встреча лидеров России и США. Кроме того, Вашингтону передадут озабоченности и элементы позиции Москвы.
При этом Песков призвал не ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа в Петербург.
Президент РФ Владимир Путин и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
РИА Новости выяснило, что Путин сказал Уиткоффу при встрече
Вчера, 19:13
В пятницу утром самолет спецпосланника главы Белого дома приземлился в аэропорту Пулково. Днем он провел встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.
Это уже третий визит Уиткоффа в Россию. Предыдущий раз он был в Москве 13 марта и встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял Путин. Как сообщал Песков, Уиткофф предоставил дополнительную информацию по Украине, а глава государства через него передал информацию и сигналы для американского коллеги.
В начале февраля Уиткофф прилетал в Россию, чтобы договориться об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля, а затем участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня в Эр-Рияде.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
Украину вычеркиваем: лучшего подарка Путину от Трампа нельзя представить
Вчера, 08:00
 
Санкт-ПетербургПолитикаРоссияСШАВладимир ПутинСтив УиткоффДмитрий ПесковПулково (аэропорт)МоскваРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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