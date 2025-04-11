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В Петербурге проходит встреча Путина и спецпосланника Трампа

В Петербурге проходит встреча Путина и спецпосланника Трампа - РИА Новости, 11.04.2025

В Петербурге проходит встреча Путина и спецпосланника Трампа

В Петербурге в здании Президентской библиотеки проходит встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T17:41:00+03:00

2025-04-11T17:41:00+03:00

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санкт-петербург

стив уиткофф

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пулково (аэропорт)

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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Петербурге в здании Президентской библиотеки проходит встреча Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, сообщила пресс-служба Кремля.Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, начало переговоров было деловым, они проходят в закрытом формате.Чуть ранее он заявил, что стороны обсудят аспекты урегулирования конфликта на Украине, возможную встречу лидеров стран, Вашингтону передадут озабоченности и элементы позиции Москвы. Фиксированного тайминга нет.При этом встреча не связана с российско-американскими консультациями в Стамбуле. Также представитель Кремля призвал не ждать прорывных результатов по итогам визита Уиткоффа в Петербург.Утром самолет спецпосланника Дональда Трампа приземлился в аэропорту Пулково. Днем он провел встречу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым.Это уже третий визит Уиткоффа в Россию. Предыдущий раз он был в Москве 13 марта — спецпосланник встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял Путин. Как сообщал Песков, Уиткофф предоставил дополнительную информацию по Украине, а глава государства через него передал информацию и сигналы для американского коллеги.В начале февраля Уиткофф прилетал в Россию, чтобы договориться об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля, а затем участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня в Эр-Рияде.

https://ria.ru/20250411/putin-2010572685.html

https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html

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Встреча Путина и Уиткоффа в Петербурге Кремль публикует кадры начала встречи Путина и Уиткоффа в Петербурге. 2025-04-11T17:41 true PT0M18S

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