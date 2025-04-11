https://ria.ru/20250411/vstrecha-2010705253.html

Глава РФПИ Дмитриев провел встречу со спецпосланником США Уиткоффом

Глава РФПИ Дмитриев провел встречу со спецпосланником США Уиткоффом - РИА Новости, 11.04.2025

Глава РФПИ Дмитриев провел встречу со спецпосланником США Уиткоффом

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)... РИА Новости, 11.04.2025

2025-04-11T13:28:00+03:00

2025-04-11T13:28:00+03:00

2025-04-11T14:15:00+03:00

сша

санкт-петербург

российский фонд прямых инвестиций

стив уиткофф

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел в Санкт-Петербурге встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, передает корреспондент РИА Новости.Утром самолет Уиткоффа приземлился в аэропорту Пулково. Как писал портал Axios, спецпосланник Дональда Трампа может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал сообщить, если в графике Путина появится такая встреча.Это уже третий визит Уиткоффа в Россию. Предыдущий раз он был в Москве 13 марта — тогда спецпосланник встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял Путин. Как сообщал Песков, Уиткофф предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а российский президент через него передал информацию и дополнительные сигналы для американского коллеги.В начале февраля Уиткофф прилетал в Россию, чтобы договориться об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля, а затем участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня в Эр-Рияде.

https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, санкт-петербург, российский фонд прямых инвестиций, стив уиткофф, в мире