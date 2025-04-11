https://ria.ru/20250411/vstrecha-2010705253.html
Глава РФПИ Дмитриев провел встречу со спецпосланником США Уиткоффом
Глава РФПИ Дмитриев провел встречу со спецпосланником США Уиткоффом - РИА Новости, 11.04.2025
Глава РФПИ Дмитриев провел встречу со спецпосланником США Уиткоффом
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)... РИА Новости, 11.04.2025
2025-04-11T13:28:00+03:00
2025-04-11T13:28:00+03:00
2025-04-11T14:15:00+03:00
сша
санкт-петербург
российский фонд прямых инвестиций
стив уиткофф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001157794_260:385:3057:1958_1920x0_80_0_0_8e089e79c60cc51d1cfe35b1ba0d01f4.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев провел в Санкт-Петербурге встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, передает корреспондент РИА Новости.Утром самолет Уиткоффа приземлился в аэропорту Пулково. Как писал портал Axios, спецпосланник Дональда Трампа может встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал сообщить, если в графике Путина появится такая встреча.Это уже третий визит Уиткоффа в Россию. Предыдущий раз он был в Москве 13 марта — тогда спецпосланник встретился с российскими представителями высокого ранга, а вечером его принял Путин. Как сообщал Песков, Уиткофф предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а российский президент через него передал информацию и дополнительные сигналы для американского коллеги.В начале февраля Уиткофф прилетал в Россию, чтобы договориться об обмене осужденного за контрабанду и хранение наркотиков американца Марка Фогеля, а затем участвовал в российско-американских переговорах высокого уровня в Эр-Рияде.
https://ria.ru/20250411/ukraina-2010622763.html
https://ria.ru/20250411/putin-2010572685.html
сша
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001157794_701:281:3057:2048_1920x0_80_0_0_b1c96a318c7ff73268069fc1a02b1f95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, санкт-петербург, российский фонд прямых инвестиций, стив уиткофф, в мире
США, Санкт-Петербург, Российский фонд прямых инвестиций, Стив Уиткофф, В мире
Глава РФПИ Дмитриев провел встречу со спецпосланником США Уиткоффом
Глава РФПИ Дмитриев провел в Петербурге встречу со спецпосланником США Уиткоффом